Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Refuerzan la seguridad tras el temporal y amplían la red en zona céntrica

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino avanza con trabajos simultáneos que combinan tareas de mantenimiento y seguridad con obras orientadas al crecimiento de la infraestructura urbana. En ese marco, la entidad desarrolla intervenciones en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y acompañar el desarrollo edilicio.

Arbolado y seguridad en Pergamino Por un lado, y en respuesta a las consecuencias del último temporal, continúan las labores preventivas sobre el arbolado urbano. Las cuadrillas llevan adelante el despeje de ramas que podrían afectar el tendido eléctrico, una tarea clave para evitar interrupciones en el suministro y reducir riesgos para vecinos y transeúntes. En paralelo, se ejecuta el recambio de postes que resultaron dañados, reforzando así la estructura de la red y mejorando las condiciones generales de seguridad.

Estas acciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido que apunta no solo a reparar los efectos inmediatos de fenómenos climáticos adversos, sino también a anticiparse a futuras contingencias, minimizando el impacto sobre el servicio eléctrico.

Un mejor servicio para la energía eléctrica En otro frente, vinculado al crecimiento de la ciudad, la Cooperativa concretó trabajos en la subestación ubicada en la intersección de calles Mitre e Italia. Allí se realizaron adecuaciones técnicas para permitir la conexión de un nuevo edificio situado en Mitre al 900, una obra que demanda mayor capacidad energética y que refleja el avance del desarrollo inmobiliario en la zona.

Desde la entidad destacaron que este tipo de intervenciones son fundamentales para acompañar la expansión urbana, garantizando que la infraestructura eléctrica esté en condiciones de responder a nuevas demandas sin comprometer la calidad del servicio existente. Crecimiento De esta manera, la Cooperativa Eléctrica mantiene una doble línea de acción: por un lado, reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema ante contingencias; y por otro, invertir en obras que permitan sostener el crecimiento de Pergamino, adaptando la red a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

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