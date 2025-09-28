Helena Arbeleche: "Con ganas de seguir bajando marcas" y el Nacional en la mira

Helena con las medallas que ganó en Chile, en su visita a “Fuera de Página” en el stream de LA OPINION.

La natación de Pergamino celebra el presente de una joven deportista que empieza a dejar su huella en el plano internacional. Con apenas 13 años, Helena Arbeleche fue protagonista de la 75ª edición de la Copa España Internacional, disputada en Santiago de Chile del 5 al 7 de este mes. En su primera experiencia fuera del país, ganó dos medallas , mejoró sus marcas y vivió una experiencia que, como ella misma dice, “fue inolvidable”.

Invitada al programa Fuera de Página , que se emite de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 por el canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1), Helena compartió sus sensaciones luego de la competencia, el valor de lo vivido, y sus próximas metas.

La nadadora pergaminense llevó al programa las dos medallas conseguidas en Santiago en su categoría (Menores -12 y 13 años-). La de oro, en 100 metros pecho, y la de plata, en 100 metros combinados. Ambas pruebas fueron muy exigentes, y se mostró orgullosa de sus logros: “La verdad que estoy muy contenta por poder subirme al podio. Y fue una experiencia inolvidable”.

En acción en la pileta del Estadio Español en Santiago de Chile, en su primer torneo internacional.

Uno de sus entrenadores en Pergamino -en el club Gimnasia y Esgrima-, Federico Del Gesso , destacó la mejora de tiempos que logró en pocos días: “Había hecho 1m. 20s. en 100 pecho dos semanas antes en un torneo de Fannba (Federación de Aficionados de Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires). A la mañana en Chile, en la serie clasificatoria, bajó a 1m. 18s. y en la final ganó con 1m. 16s. Para la natación, dos segundos es un montonazo”.

La carrera de los 100 metros pecho fue muy cerrada, y Helena recordó con detalle cómo fue ese momento: “Di la vuelta para los últimos 25 metros y vi que la chica chilena estaba al lado mío. Y cuando miro la placa pensé que había salido segundo, pero terminé primera. Me quedé muy orgullosa”. Ganó por apenas ocho centésimas: “Yo hice 1m. 16s. 32/100 y la segunda 1m. 16s. 40/100, casi un empate técnico”.

“Me impresioné por el tiempo”

En los 100 metros combinados, prueba que exige dominar los cuatro estilos, también sorprendió al ganar con un tiempo de 1m. 11s. 53/100: “En esta prueba tampoco pensé que me iba a ir tan bien. La verdad que me impresioné también por el tiempo. Porque también lo pude bajar”.

En otras pruebas, también dejó su huella en Chile: fue quinta en los 100 metros libre (1m. 04s) y quinta en los 100 metros espalda (1m. 13s). Finalmente, clasificó a la final B de los 50 metros pecho (Open -abierta a todas las edades-), donde finalizó sexta, ubicándose 12ª en la clasificación general, un logro significativo considerando su corta edad y el nivel de la competencia.

Sobre cómo maneja los nervios previos a una competencia, fue clara: “Sí, (pongo) la mente en blanco. Porque no pienso todo lo que me puede llegar a pasar. No pienso cuando estoy a punto de llegar”.

En el equipo con Agostina Hein

Para este torneo, Helena formó parte del equipo SER Natación de Zárate, dirigido por Sebastián Montero, entrenador de Agostina Hein, campeona mundial juvenil y olímpica en París 2024, con quien compartió equipo y habitación. “Para mí también fue un orgullo porque compartí habitación con ella. Es una chica muy simpática y es muy buena persona. Me rellevé bien, por suerte. También conocí a gente nueva y me sentí muy contenta”. Y ante la pregunta si le pidió consejos a Agostina, fue sincera: “No, no le pedí”.

Enfocada en el Nacional

La actividad para Helena no se detiene. Con la Copa España ya en el pasado, la pergaminense ya apunta al Campeonato Nacional de Infantiles y Menores, que se disputará del 9 al 13 de diciembre en San Juan.

“Ahora sigo entrenando como siempre. Tres veces por semana en Zárate y a veces hasta cuatro porque me quedo el sábado. Ahora me queda el Nacional. Será el primero para mí y también el último en la categoría Menores, Porque el año que viene paso a Cadetes, son dos años por categoría”, explicó.

Con ganas de seguir mejorando

El momento deportivo de Helena no hace más que alimentar sus ganas de seguir creciendo. Cuando le preguntaron si esta experiencia fue un incentivo, su respuesta fue contundente: “Sí, obvio. Con ganas también de seguir bajando las marcas”.

Y agregó: “Me veo bien porque sé que puedo seguir mejorando y me siento bien”. También remarcó que su rutina no se limita solo al entrenamiento en pileta: “Tengo nutricionista, kinesióloga y voy al gimnasio, el de ‘Joaco’ Seta”.

Sueños grandes y paso firme

Antes de cerrar, contó que también hubo tiempo para disfrutar de la estadía en Chile, donde aprovechó para equiparse: “Me traje mallas para entrenar. Me compré unas mallas para competir y un bolso”.

Con disciplina, humildad y pasión se ganó su lugar en la natación y todo indica que el futuro le depara muchas alegrías más. Mientras tanto, sigue entrenando en Pergamino y Zárate, disfrutando cada paso del proceso.