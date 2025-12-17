Helena Arbeleche cerró el año con doble oro y récords en el Campeonato República

La pergaminense Helena Arbeleche volvió a ser noticia con una actuación sobresaliente en el Campeonato República de Natación para Infantiles y Menores, disputado del 9 al 13 de diciembre en San Juan , certamen que reunió a los mejores talentos formativos del país. En lo que fue su último torneo del año , “Hele” cerró la temporada con dos títulos (con récord de campeonato) y tres podios , confirmando el notable crecimiento que viene mostrando en los últimos meses.

Representando al equipo SER Natación de Zárate se consolidó, especialmente en el estilo pecho, donde volvió a demostrar su potencial. El jueves 11 se consagró campeona en los 100 metros pecho , con un tiempo de 1m. 17s. 75/100 , registro que no solo le permitió ganar con más de tres segundos de ventaja sobre su inmediata perseguidora, sino que además le permitió batir el récord del campeonato , que estaba fijado en 1m. 18s. 09/100.

Al día siguiente, el viernes 12, Helena volvió a subirse a lo más alto del podio en los 200 metros pecho , donde ganó con una marca de 2m. 49s. 22/100 . Al igual que en la prueba anterior, su rendimiento fue extraordinario: mejoró el récord de campeonato , que era de 2m. 51s. 78/100, y sacó una diferencia de siete segundos respecto a la segunda.

Su excelente participación no se limitó al estilo pecho. En pruebas de estilo libre también logró ubicarse entre las mejores del país. El sábado 13 alcanzó el tercer puesto en los 100 metros libres , con un tiempo de 1m. 02s. 85/100 , subiendo nuevamente al podio en una carrera muy competitiva. Además, el jueves 11 había sido quinta en los 50 metros libres , con un registro de 29s. 62/100 .

Helena festejo

Un año que confirma su proyección

El Campeonato República 2025 tuvo una relevancia especial para la natación argentina y se desarrolló en la pileta de 50 metros de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), convirtiéndose en un verdadero acontecimiento deportivo. Organizado de manera conjunta por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y la UNSJ, con la fiscalización oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), el evento se destacó por su alto nivel organizativo y deportivo.

La edición reunió a nadadores de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015, con una participación récord de 911 deportistas pertenecientes a 144 clubes de todo el país, cifras que lo transformaron en el campeonato de natación más grande realizado en el interior de la Argentina y en la principal competencia formativa del calendario nacional.

Tras finalizar el torneo, Arbeleche, de 13 años, expresó su satisfacción a través de las redes sociales, reflejando no solo la alegría por los resultados, sino también el valor del acompañamiento recibido: “Súper contenta con todos los resultados, agradecida por las personas que siempre me apoyan y siempre están ahí, a mi familia y mis entrenadores, que esto no hubiera sido posible sin ellos”.

Este gran cierre de año se suma a una temporada muy especial para la nadadora pergaminense, que en septiembre tuvo su primer torneo internacional en la tradicional Copa España de Chile, donde logró dos podios y compitió de igual a igual con nadadoras de categorías mayores. Aquella experiencia, sumada a lo realizado en San Juan, confirma una evolución constante y una proyección que ilusiona.