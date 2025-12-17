miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Helena Arbeleche cerró el año con doble oro y récords en el Campeonato República

    La nadadora pergaminense brilló en San Juan con triunfos en 100 y 200 metros pecho, ambos con récord de campeonato. También se subió al podio en 100 libres.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    17 de diciembre de 2025 - 13:23
    Helena Arbeleche fue la dueña de los 100 y 200 metros pecho en el Campeonato República.

    Helena Arbeleche fue la dueña de los 100 y 200 metros pecho en el Campeonato República.

    HELENA ARBELECHE

    La pergaminense Helena Arbeleche volvió a ser noticia con una actuación sobresaliente en el Campeonato República de Natación para Infantiles y Menores, disputado del 9 al 13 de diciembre en San Juan, certamen que reunió a los mejores talentos formativos del país. En lo que fue su último torneo del año, “Hele” cerró la temporada con dos títulos (con récord de campeonato) y tres podios, confirmando el notable crecimiento que viene mostrando en los últimos meses.

    Lee además
    Shepherd a punto de volcarla: fue el máximo anotador de Pergamino Básquet con 23 puntos.

    Pergamino Básquet cerró el año con una ajustada derrota ante Quilmes
    Pergamino Básquet quiere cerrar el año logrando su quinto triunfo en la temporada.

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Dominio absoluto en pecho

    Representando al equipo SER Natación de Zárate se consolidó, especialmente en el estilo pecho, donde volvió a demostrar su potencial. El jueves 11 se consagró campeona en los 100 metros pecho, con un tiempo de 1m. 17s. 75/100, registro que no solo le permitió ganar con más de tres segundos de ventaja sobre su inmediata perseguidora, sino que además le permitió batir el récord del campeonato, que estaba fijado en 1m. 18s. 09/100.

    Helena Arbeleche podio
    Helena Arbeleche en la premiaci&oacute;n de uno de sus dos triunfos en San Juan.

    Helena Arbeleche en la premiación de uno de sus dos triunfos en San Juan.

    Al día siguiente, el viernes 12, Helena volvió a subirse a lo más alto del podio en los 200 metros pecho, donde ganó con una marca de 2m. 49s. 22/100. Al igual que en la prueba anterior, su rendimiento fue extraordinario: mejoró el récord de campeonato, que era de 2m. 51s. 78/100, y sacó una diferencia de siete segundos respecto a la segunda.

    Su excelente participación no se limitó al estilo pecho. En pruebas de estilo libre también logró ubicarse entre las mejores del país. El sábado 13 alcanzó el tercer puesto en los 100 metros libres, con un tiempo de 1m. 02s. 85/100, subiendo nuevamente al podio en una carrera muy competitiva. Además, el jueves 11 había sido quinta en los 50 metros libres, con un registro de 29s. 62/100.

    Helena festejo

    Un año que confirma su proyección

    El Campeonato República 2025 tuvo una relevancia especial para la natación argentina y se desarrolló en la pileta de 50 metros de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), convirtiéndose en un verdadero acontecimiento deportivo. Organizado de manera conjunta por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y la UNSJ, con la fiscalización oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), el evento se destacó por su alto nivel organizativo y deportivo.

    La edición reunió a nadadores de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015, con una participación récord de 911 deportistas pertenecientes a 144 clubes de todo el país, cifras que lo transformaron en el campeonato de natación más grande realizado en el interior de la Argentina y en la principal competencia formativa del calendario nacional.

    Tras finalizar el torneo, Arbeleche, de 13 años, expresó su satisfacción a través de las redes sociales, reflejando no solo la alegría por los resultados, sino también el valor del acompañamiento recibido: “Súper contenta con todos los resultados, agradecida por las personas que siempre me apoyan y siempre están ahí, a mi familia y mis entrenadores, que esto no hubiera sido posible sin ellos”.

    Este gran cierre de año se suma a una temporada muy especial para la nadadora pergaminense, que en septiembre tuvo su primer torneo internacional en la tradicional Copa España de Chile, donde logró dos podios y compitió de igual a igual con nadadoras de categorías mayores. Aquella experiencia, sumada a lo realizado en San Juan, confirma una evolución constante y una proyección que ilusiona.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet cerró el año con una ajustada derrota ante Quilmes

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Arrecifes, la cuna de campeones, tendrá otra edición de la Fiesta Provincial del Automovilismo

    Federico Ferrari, figura y campeón por tercera vez del Abierto Argentino de Pato

    Racing dio el primer paso: triunfo en Salto y ventaja para definir en casa

    Octavos del Regional: Racing visita a Compañía con la mira en la revancha

    Joaquín Debeljuh Taruselli ganó el Círculo de Oro y coronó un año inolvidable

    Sebastián Cejas confirmó su continuidad en Douglas con un mensaje de gratitud

    Pergamino Básquet quiere dar el golpe en La Plata ante Gimnasia

    Todo listo para la Fiesta del Deporte: este sábado se entrega el Círculo de Oro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Shepherd a punto de volcarla: fue el máximo anotador de Pergamino Básquet con 23 puntos.

    Pergamino Básquet cerró el año con una ajustada derrota ante Quilmes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Luego de un arduo trabajo de restauración del Museo Municipal, este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la reapertura de un lugar histórico de Ramallo: el Museo Hércules Rabagliati.

    Ramallo reabre el Museo Hércules Rabagliati y cierra el año de talleres municipales
    La sobre exposición solar provoca un daño acumulativo en la salud de la piel.
    Salud y bienestar

    Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

    La tendencia de cambiar o directamente no pagarlo se ha incrementado en los últimos meses. Esto genera un peligro muy grande para el que conduce sin seguro”, sostienen las aseguradoras.

    Crece la mudanza de pólizas de seguros contra todo riesgo a sólo responsabilidad civil

    Este avance abre la puerta a nuevas soluciones ecológicas y al diseño de espacios más confortables y eficientes.

    El material que aísla el calor y podría transformar la arquitectura sostenible

    Desde el inicio de la campaña, en septiembre pasado, personas de entre 15 y 59 años continúan acercándose al vacunatorio del Hospital San Felipe para aplicarse la vacuna contra el dengue, tras el turno otorgado por el Ministerio de Salud.

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue