Mega Sale de Usados Montanari: una oportunidad única para cambiar el auto antes de fin de año

El Complejo FEDRA del Cruce de Caminos, de Pergamino, donde se ubican numerosos vehículos usados.

Durante este mes y hasta fin de año, el Grupo Montanari puso en marcha un Mega Sale de Usados que reúne beneficios pocas veces vistos en el mercado: transferencia totalmente bonificada, tanque lleno de combustible al momento de retirar el vehículo, financiación con tasas preferenciales y la posibilidad de acceder desde cualquier sede del grupo, tanto en Pergamino como en Colón y Junín . La acción es institucional y alcanza a las concesionarias oficiales FIAT y Ford, así como a las distintas bocas de usados que integran el grupo.

LA OPINION dialogó con Darío y Florencia, referentes del Grupo Montanari, quienes profundizaron sobre esta propuesta comercial, el presente del sector automotriz y el rol que la empresa busca ocupar en la región.

Para entender la escala del Mega Sale, primero es necesario comprender qué es realmente el Grupo Montanari. “Comenzó siendo una marca asociada a una concesionaria de cero kilómetro, pero con el tiempo se expandió en el rubro automotriz y hoy ya tiene varias aristas. Por eso se denomina ‘Grupo Montanari’, porque emplea a mucha gente y abarca distintos negocios”, explicó Darío.

En Pergamino, el grupo cuenta con la concesionaria oficial Fiat, la concesionaria oficial Ford y un gran complejo de usados ubicado en un lugar emblemático: el exboliche FEDRA, que fue reciclado y transformado en un punto estratégico para la compraventa de vehículos. “Es un espacio hermoso y muy visible para la gente de Pergamino y la zona. Allí se concentra hoy gran parte de nuestro movimiento de usados”, agregó.

Cómo nació el Mega Sale de Usados

La acción comercial surgió, según contaron, como una estrategia conjunta para impulsar el mercado de usados, que en los últimos tiempos quedó relegado frente a los múltiples beneficios disponibles para los cero kilómetro.

“Queríamos que el cliente viera un beneficio concreto, algo real, palpable. No más de lo mismo. Entonces pensamos en esta propuesta: transferencia bonificada y tanque lleno al retirar la unidad”, explicó Florencia.

El valor del tanque lleno no es un detalle menor: “Hoy cargar un tanque es mucha plata, y que el cliente se vaya con el auto listo para usar es un golazo”, añadió.

El Mega Sale aplica a unidades seleccionadas en stock, cuidadosamente evaluadas. Aunque la acción formalmente no contempla la permuta, el grupo sigue tomando vehículos usados —y hasta motos— como parte de pago, según el caso.

Usados Montanari

Un alcance regional: Pergamino, Colón y Junín

Uno de los puntos fuertes de esta acción es su escala territorial. “No solo en Pergamino. La multimarca de Colón, la concesionaria Ford de Junín y las bocas de usados de estas ciudades también están dentro del Mega Sale. Es una acción institucional que nuclea a todo el grupo”, subrayó Darío.

Esto permite que la gente de la región pueda acceder al beneficio sin necesidad de trasladarse grandes distancias. Incluso, si el cliente tiene un negocio avanzado o un interés concreto, Montanari puede acercarse al domicilio.

“Tenemos unidades de test drive y personal idóneo para visitar al cliente en su casa si hace falta. Sabemos que todos andan a las corridas, así que tratamos de adaptarnos a la realidad de la gente”, expresó.

Opciones para armar negocios

Otro de los pilares del Mega Sale es la financiación. “Trabajamos con varios canales bancarios y hoy las tasas están muy acomodadas. Han bajado fuerte, lo cual ayuda muchísimo. En algunos casos, los bancos están duplicando los montos que otorgaban hace tres o cuatro meses”, señaló Florencia.

Esto abre oportunidades impensadas para quienes necesitan un vehículo para trabajar —un furgón, una pick-up o un auto para movilidad urbana—, como para quienes buscan su primer auto o mejorar el actual.

Darío lo planteó con claridad: “No somos vendedores de autos. Somos agilizadores de negocios. Buscamos que el cliente se vaya con una solución: tomar dos vehículos usados, sumar una moto, acomodar la cuota… Lo que haga falta. Apuntamos a la clase trabajadora, a quien necesita herramientas para vivir”.

El valor del usado en un contexto desafiante

Ambos entrevistados coincidieron en que la compra de un usado hoy tiene ventajas claras frente al cero kilómetro. “Hay muchos beneficios para el cero, pero el mantenimiento, el patentamiento y el seguro pesan. En cambio, con un usado podés subir dos o tres modelos, bajar kilómetros y obtener una cuota accesible gracias a las tasas actuales”, señalaron.

El stock también acompaña: hay autos pequeños, familiares, de gama intermedia y un amplio número de pick-ups. “Hay de todo. Y seguimos tomando usados al mejor precio”, destacó Florencia.

El Grupo Montanari que sigue creciendo

Más allá del Mega Sale, los referentes destacaron que el Grupo Montanari continuó creciendo incluso en los momentos más complejos. “Ni en la pandemia dejamos de tomar gente. Nos enorgullece dar trabajo, formalizar empleados, mejorar condiciones. Hay muchos proyectos nuevos y queremos seguir ampliando el equipo”, contó Darío.

Por eso, el Mega Sale no es solo una acción comercial, sino parte de una estrategia integral para fortalecer la presencia regional y acompañar a los clientes con beneficios concretos.

Cómo acceder al Mega Sale

Los interesados pueden acercarse:

Al Complejo FEDRA (Cruce de Caminos, Pergamino)

A la concesionaria Fiat Pergamino

A la concesionaria Ford Pergamino

A la Multimarca de Usados de Colón

A la concesionaria Ford y Multimarca de Usados de Junín

También pueden consultar el stock actualizado en: www.montanari.com.ar donde es posible elegir la agencia y ver todas las unidades disponibles.

El Mega Sale del Grupo Montanari se presenta así como una oportunidad concreta para cerrar el año con un cambio de vehículo, aprovechar los beneficios financieros del momento y contar con un acompañamiento profesional orientado a facilitar el negocio. Porque, como repiten Darío y Florencia, “no vendemos autos: acercamos soluciones”.