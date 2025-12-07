domingo 07 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Mega Sale de Usados Montanari: una oportunidad única para cambiar el auto antes de fin de año

    Transferencia bonificada, tanque lleno, tasas preferenciales y asesoramiento personalizado, beneficios del Mega Sale de Usados.

    7 de diciembre de 2025 - 07:05
    El Complejo FEDRA del Cruce de Caminos, de Pergamino, donde se ubican numerosos vehículos usados.

    El Complejo FEDRA del Cruce de Caminos, de Pergamino, donde se ubican numerosos vehículos usados.

    GRUPO MONTANARI

    Durante este mes y hasta fin de año, el Grupo Montanari puso en marcha un Mega Sale de Usados que reúne beneficios pocas veces vistos en el mercado: transferencia totalmente bonificada, tanque lleno de combustible al momento de retirar el vehículo, financiación con tasas preferenciales y la posibilidad de acceder desde cualquier sede del grupo, tanto en Pergamino como en Colón y Junín. La acción es institucional y alcanza a las concesionarias oficiales FIAT y Ford, así como a las distintas bocas de usados que integran el grupo.

    Lee además
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.
    Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos
    Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario.
    Cultura y espectáculos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    LA OPINION dialogó con Darío y Florencia, referentes del Grupo Montanari, quienes profundizaron sobre esta propuesta comercial, el presente del sector automotriz y el rol que la empresa busca ocupar en la región.

    Un grupo que creció más allá de las concesionarias

    Para entender la escala del Mega Sale, primero es necesario comprender qué es realmente el Grupo Montanari. “Comenzó siendo una marca asociada a una concesionaria de cero kilómetro, pero con el tiempo se expandió en el rubro automotriz y hoy ya tiene varias aristas. Por eso se denomina ‘Grupo Montanari’, porque emplea a mucha gente y abarca distintos negocios”, explicó Darío.

    En Pergamino, el grupo cuenta con la concesionaria oficial Fiat, la concesionaria oficial Ford y un gran complejo de usados ubicado en un lugar emblemático: el exboliche FEDRA, que fue reciclado y transformado en un punto estratégico para la compraventa de vehículos. “Es un espacio hermoso y muy visible para la gente de Pergamino y la zona. Allí se concentra hoy gran parte de nuestro movimiento de usados”, agregó.

    Cómo nació el Mega Sale de Usados

    La acción comercial surgió, según contaron, como una estrategia conjunta para impulsar el mercado de usados, que en los últimos tiempos quedó relegado frente a los múltiples beneficios disponibles para los cero kilómetro.

    “Queríamos que el cliente viera un beneficio concreto, algo real, palpable. No más de lo mismo. Entonces pensamos en esta propuesta: transferencia bonificada y tanque lleno al retirar la unidad”, explicó Florencia.

    El valor del tanque lleno no es un detalle menor: “Hoy cargar un tanque es mucha plata, y que el cliente se vaya con el auto listo para usar es un golazo”, añadió.

    El Mega Sale aplica a unidades seleccionadas en stock, cuidadosamente evaluadas. Aunque la acción formalmente no contempla la permuta, el grupo sigue tomando vehículos usados —y hasta motos— como parte de pago, según el caso.

    Usados Montanari

    Un alcance regional: Pergamino, Colón y Junín

    Uno de los puntos fuertes de esta acción es su escala territorial. “No solo en Pergamino. La multimarca de Colón, la concesionaria Ford de Junín y las bocas de usados de estas ciudades también están dentro del Mega Sale. Es una acción institucional que nuclea a todo el grupo”, subrayó Darío.

    Esto permite que la gente de la región pueda acceder al beneficio sin necesidad de trasladarse grandes distancias. Incluso, si el cliente tiene un negocio avanzado o un interés concreto, Montanari puede acercarse al domicilio.

    “Tenemos unidades de test drive y personal idóneo para visitar al cliente en su casa si hace falta. Sabemos que todos andan a las corridas, así que tratamos de adaptarnos a la realidad de la gente”, expresó.

    Opciones para armar negocios

    Otro de los pilares del Mega Sale es la financiación. “Trabajamos con varios canales bancarios y hoy las tasas están muy acomodadas. Han bajado fuerte, lo cual ayuda muchísimo. En algunos casos, los bancos están duplicando los montos que otorgaban hace tres o cuatro meses”, señaló Florencia.

    Esto abre oportunidades impensadas para quienes necesitan un vehículo para trabajar —un furgón, una pick-up o un auto para movilidad urbana—, como para quienes buscan su primer auto o mejorar el actual.

    Darío lo planteó con claridad: “No somos vendedores de autos. Somos agilizadores de negocios. Buscamos que el cliente se vaya con una solución: tomar dos vehículos usados, sumar una moto, acomodar la cuota… Lo que haga falta. Apuntamos a la clase trabajadora, a quien necesita herramientas para vivir”.

    El valor del usado en un contexto desafiante

    Ambos entrevistados coincidieron en que la compra de un usado hoy tiene ventajas claras frente al cero kilómetro. “Hay muchos beneficios para el cero, pero el mantenimiento, el patentamiento y el seguro pesan. En cambio, con un usado podés subir dos o tres modelos, bajar kilómetros y obtener una cuota accesible gracias a las tasas actuales”, señalaron.

    El stock también acompaña: hay autos pequeños, familiares, de gama intermedia y un amplio número de pick-ups. “Hay de todo. Y seguimos tomando usados al mejor precio”, destacó Florencia.

    El Grupo Montanari que sigue creciendo

    Más allá del Mega Sale, los referentes destacaron que el Grupo Montanari continuó creciendo incluso en los momentos más complejos. “Ni en la pandemia dejamos de tomar gente. Nos enorgullece dar trabajo, formalizar empleados, mejorar condiciones. Hay muchos proyectos nuevos y queremos seguir ampliando el equipo”, contó Darío.

    Por eso, el Mega Sale no es solo una acción comercial, sino parte de una estrategia integral para fortalecer la presencia regional y acompañar a los clientes con beneficios concretos.

    Cómo acceder al Mega Sale

    Los interesados pueden acercarse:

    Al Complejo FEDRA (Cruce de Caminos, Pergamino)

    A la concesionaria Fiat Pergamino

    A la concesionaria Ford Pergamino

    A la Multimarca de Usados de Colón

    A la concesionaria Ford y Multimarca de Usados de Junín

    También pueden consultar el stock actualizado en: www.montanari.com.ar donde es posible elegir la agencia y ver todas las unidades disponibles.

    El Mega Sale del Grupo Montanari se presenta así como una oportunidad concreta para cerrar el año con un cambio de vehículo, aprovechar los beneficios financieros del momento y contar con un acompañamiento profesional orientado a facilitar el negocio. Porque, como repiten Darío y Florencia, “no vendemos autos: acercamos soluciones”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Esteban Cejas, del folklore local a la finalísima del Sanremo New Talent

    Tras la postergación, la Fiesta de Colectividades de El Socorro se realiza este domingo

    Argentino de Alfonzo y Juventud van por el título de la Liga de Pergamino

    Pergamino Básquet recibe a Rocamora tras la caída en Rosario

    Especialistas analizaron el panorama del dengue y la Fiebre Hemorrágica Argentina

    Aires acondicionados en pausa: en Pergamino la crisis enfría las compras pero calienta las reparaciones

    El juez concedió la suspensión del juicio a prueba a un imputado por pornografía infantil

    La gran Fiesta del Deporte vuelve a unir a Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El juez Carlos Picco dio lugar al planteo de la defensa, con el que también estuvo de acuerdo la Fiscalía.

    El juez concedió la suspensión del juicio a prueba a un imputado por pornografía infantil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La importancia de custodiar al maíz en una campaña especial

    Plagas en maíz: las claves para adelantarse a los daños y ganar en tranquilidad
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.
    Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares.

    Linaje cósmico: extraterrestres, conciencia y humanidad: ¿Qué son las semillas estelares?

    Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario.
    Cultura y espectáculos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Podcast del 7 de diciembre de 2025

    Podcast del 7 de diciembre de 2025