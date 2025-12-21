La gripe A (H3N2) ya está en Argentina: desde Pergamino refuerzan las recomendaciones

Los casos de supergripe detectados son tres, dos en Santa Cruz y uno en Caba.

La gripe A (H3N2) ya está en Argentina . La confirmación llegó de la mano de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán, que detectó tres casos de influenza A (H3N2), subclado K, a través de estudios realizados por la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela y confirmados mediante secuenciación genómica.

Según la información oficial, los casos corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y a un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , quienes “transitan la enfermedad sin complicaciones”. En el caso del menor, se requirió internación, mientras que los adolescentes fueron evaluados dentro del esquema de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas.

La detección en el país se dio luego de que el Ministerio de Salud de la Nación informara que se estaban analizando muestras, tras la confirmación de casos de esta variante gripal en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, además de más de 30 países del hemisferio norte y Oceanía.

Argentina se convirtió así en el cuarto país de Sudamérica con casos confirmados de esta cepa. El subclado K del virus presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que explica su rápida expansión y los brotes registrados en regiones como Europa y Estados Unidos, donde incluso se reinstalaron medidas preventivas como el uso del tapabocas en espacios cerrados y concurridos.

No obstante, desde el Instituto Malbrán remarcaron que no existe evidencia de que esta variante genere cuadros clínicos más graves que los virus de influenza A (H3N2) detectados en temporadas anteriores.

Qué es la gripe A (H3N2) y cómo se transmite

La gripe A (H3N2) es una de las variantes más comunes del virus de la influenza A, que circula cada año a nivel mundial. Se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y también por el contacto con superficies contaminadas, seguido del contacto con nariz, boca u ojos.

Sus síntomas suelen aparecer de forma brusca e incluyen fiebre alta, dolor muscular, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y un marcado cansancio general. Si bien la mayoría de los cuadros son leves, en personas con factores de riesgo puede derivar en complicaciones.

Ante la aparición de síntomas

Frente a la confirmación de casos, las autoridades sanitarias recomiendan que, ante la aparición de síntomas respiratorios, la población consulte al sistema de salud, especialmente quienes integran los grupos de riesgo.

Entre las medidas preventivas se destacan: Lavado frecuente de manos con agua y jabón, ventilación adecuada de los ambientes, evitar el contacto estrecho con personas con síntomas, uso responsable del barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios.

La mirada local

En diálogo con LA OPINIÓN, la secretaria de Salud del Municipio, Erica Períes, llevó tranquilidad, pero subrayó la necesidad de estar atentos.

“La gripe está entre nosotros. Esperemos contar con buenos índices de vacunación el año que viene”, señaló.

Respecto a las consultas de personas que no se vacunaron durante el año, Períes explicó: “Hemos recibido muchas consultas de gente que no se vacunó y pregunta si debe hacerlo ahora. Lo que recomendamos es que quienes vayan a viajar al exterior, a lugares donde hay circulación de esta cepa, se vacunen con la vacuna disponible”.

Si bien aclaró que la vacuna actual no cubre específicamente esta variante, destacó su utilidad: “No va a cubrir puntualmente contra esta cepa, pero sí va a atenuar los síntomas. Todavía tenemos vacunas y pueden acercarse al vacunatorio o a un centro de atención primaria para recibirla”. Especialmente para quienes forman parte de los grupos objetivo y aún no recibieron la dosis correspondiente este año.

La vacuna antigripal es gratuita para: embarazadas y puérperas, niños y niñas de 6 a 24 meses, personas de 65 años y más, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, cuidadores de personas con factores de riesgo, personal de salud.

Los factores que pueden agravar un cuadro gripal incluyen obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes e insuficiencia renal crónica, entre otros.

Erica períes

La funcionaria también se refirió a la vigilancia epidemiológica y a la posibilidad de adelantar la campaña de vacunación antigripal.

“Eso tiene que ver con la notificación inmediata y la vigilancia epidemiológica. Siempre es beneficioso adelantar la vacunación”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que históricamente existen desafíos logísticos:

“La vacuna suele llegar un poco más tarde de lo que uno desearía. Ojalá se pueda adelantar y que llegue antes, para que podamos tener una buena logística y que alcance a los grupos a los que está destinada”.

Finalmente, Períes reforzó un mensaje clave: “Cuando la vacuna está disponible hay que vacunarse y no perder la oportunidad. La vacunación es importante todos los años porque va incorporando protección contra las nuevas cepas que circulan en el país”.

Un verano bajo observación

Mientras se monitorea la evolución de los casos y la posible anticipación de la circulación gripal, las autoridades coinciden en la importancia de no minimizar los síntomas, reforzar las medidas de cuidado y sostener la vacunación como principal herramienta de prevención.

“Esperemos tener un verano tranquilo”, concluyó la secretaria de Salud, en un contexto donde la información, la prevención y la respuesta temprana vuelven a ser fundamentales para cuidar la salud de la comunidad.