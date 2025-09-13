Granville y Forte Car presentan la revolución automotriz: de SUVs innovadoras a la era eléctrica

El mercado automotriz está viviendo una transformación sin precedentes, y Granville y Forte Car se posicionan a la vanguardia con una cartera de vehículos que redefine la innovación, la tecnología y la seguridad. Así lo afirmó Nicolás Ferreyra , gerente de Granville y Forte Ca r, durante una entrevista mantenida con LA OPINION y que contempla el stand que la firma tiene en la 86ª Expo Rural de Pergamino .

"Creemos que trajimos lo más innovador, lo más impactante. Tenemos una gran cartera de productos para todos, desde un inicio hasta algo totalmente innovador" , aseguró Ferreyra.

Uno de los anuncios más destacados fue el regreso de la Chevrolet Silverado, una camioneta que "volvió con todas las fuerzas este año con la nueva importación, la liberación de la importación" . Ferreyra reveló que la demanda fue tal que "teníamos gente en lista de espera por esas unidades" , destacando su robustez para el campo y su presencia impactante en la ciudad.

Junto a la Silverado, Chevrolet refuerza su oferta con la nueva Tracker y el Onix, descritos como los "caballitos de batalla" de la marca. La Tracker, en particular, "está fantástica" y "liderando el ranking de las SUV" desde su lanzamiento en 2020. Este éxito subraya una tendencia clara: "la industria automotor está apuntando y está girando a ese sector" , con las SUV ganando terreno y los compactos reduciendo su variedad.

Peugeot: liderazgo en diseño, confort y tecnología

En la línea Peugeot, el 208 sigue siendo un fenómeno. "Fue líder de ventas del mercado durante seis o siete meses consecutivos", afirmó Ferreyra, destacando su versatilidad como primer o segundo auto familiar. Se elogió el "muy acertado cambio estético", el confort, el motor y la "revolución tecnológica" que ofrece.

Pero la estrella indiscutible es la nueva Peugeot 3008, descrita por Ferreyra como una "nave espacial". Este vehículo de alta gama se distingue por su pantalla LED de 43 pulgadas, asientos con masaje, memoria y climatización, y el innovador i-Cockpit, que garantiza "el 100% de la visualización del tablero digital conjunto a la pantalla". La seguridad también es integral, con airbags en 360 grados y sistemas avanzados como la asistencia de desvío de carril y la prevención de colisión delantera. Además, se anticipa la llegada del 5008, una versión de siete plazas que ofrece "capacidad de siete pasajeros para una familia numerosa".

OnStar: seguridad integral y recuperación total

Un punto crucial en la oferta de seguridad de Chevrolet es el servicio OnStar. Ferreyra lo comparó con un "rastreo vehicular" avanzado y un "asistente 100% a asistencia". Desde reservar un hotel hasta enviar ayuda en caso de accidente, sus funciones son amplias. Lo más impactante: "el 100% de los vehículos robados que tienen el servicio de OnStar fueron recuperados". "Es algo distintivo," remarcó Ferreyra, señalando que este dato ofrece una "seguridad para la contratación del seguro".

El futuro es eléctrico: Chevrolet Bolt EUV lidera el camino

Mirando hacia el futuro, Granville y Forte Car presentan el Chevrolet Bolt EUV, un vehículo 100% eléctrico que "viene pegando muy fuerte". Con una autonomía de 360 km en ciudad y diversas opciones de carga (doméstica o rápida Walbox), este modelo marca una clara tendencia. Ferreyra anunció una importante alianza: "Tenemos un convenio con YPF para la instalación de cargadores eléctricos en ruta, lo que permitirá viajes de larga distancia. Los primeros 100 compradores del Bolt EUV se beneficiarán de una membresía para prioridad de carga en las IPF. Es lo que se viene, lo que apunta el mercado", sentenció Ferreyra.

Granville y Forte Car invitan a todos los interesados a visitar sus stands en la Expo Rural Pergamino para conocer de cerca estas innovaciones.