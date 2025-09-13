sábado 13 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Granville y Forte Car presentan la revolución automotriz: de SUVs innovadoras a la era eléctrica

    Ambas firmas ofrecen sus productos destacados en los stands de la 86ª Expo Rural Pergamino.

    13 de septiembre de 2025 - 10:20
    Vista panorámica del stand que la firma tiene en la 86ª Expo Rural de Pergamino.

    Vista panorámica del stand que la firma tiene en la 86ª Expo Rural de Pergamino.

    LA OPINION

    El mercado automotriz está viviendo una transformación sin precedentes, y Granville y Forte Car se posicionan a la vanguardia con una cartera de vehículos que redefine la innovación, la tecnología y la seguridad. Así lo afirmó Nicolás Ferreyra, gerente de Granville y Forte Car, durante una entrevista mantenida con LA OPINION y que contempla el stand que la firma tiene en la 86ª Expo Rural de Pergamino.

    Lee además
    El Gimnasio del Parque Municipal de Pergamino vuelve a ser escenario de una nueva edición del festival competitivo de danzas folklóricas En Tierras Yupanquianas.
    Cultura y espectáculos

    Este sábado se realiza la VII edición del Festival En Tierras Yupanquianas en Pergamino
    Están pidiendo que la comunidad se una en cadena de oración para que la fuerza espiritual la haga sobreponerse al estado crítico en el que se encuentra.

    Piden cadena de oraciones por Romina Aranda, la mujer internada en terapia intensiva por un choque en moto

    "Creemos que trajimos lo más innovador, lo más impactante. Tenemos una gran cartera de productos para todos, desde un inicio hasta algo totalmente innovador", aseguró Ferreyra.

    El regreso impactante de la Silverado y el éxito de las SUV

    Uno de los anuncios más destacados fue el regreso de la Chevrolet Silverado, una camioneta que "volvió con todas las fuerzas este año con la nueva importación, la liberación de la importación". Ferreyra reveló que la demanda fue tal que "teníamos gente en lista de espera por esas unidades", destacando su robustez para el campo y su presencia impactante en la ciudad.

    Junto a la Silverado, Chevrolet refuerza su oferta con la nueva Tracker y el Onix, descritos como los "caballitos de batalla" de la marca. La Tracker, en particular, "está fantástica" y "liderando el ranking de las SUV" desde su lanzamiento en 2020. Este éxito subraya una tendencia clara: "la industria automotor está apuntando y está girando a ese sector", con las SUV ganando terreno y los compactos reduciendo su variedad.

    Peugeot: liderazgo en diseño, confort y tecnología

    En la línea Peugeot, el 208 sigue siendo un fenómeno. "Fue líder de ventas del mercado durante seis o siete meses consecutivos", afirmó Ferreyra, destacando su versatilidad como primer o segundo auto familiar. Se elogió el "muy acertado cambio estético", el confort, el motor y la "revolución tecnológica" que ofrece.

    Pero la estrella indiscutible es la nueva Peugeot 3008, descrita por Ferreyra como una "nave espacial". Este vehículo de alta gama se distingue por su pantalla LED de 43 pulgadas, asientos con masaje, memoria y climatización, y el innovador i-Cockpit, que garantiza "el 100% de la visualización del tablero digital conjunto a la pantalla". La seguridad también es integral, con airbags en 360 grados y sistemas avanzados como la asistencia de desvío de carril y la prevención de colisión delantera. Además, se anticipa la llegada del 5008, una versión de siete plazas que ofrece "capacidad de siete pasajeros para una familia numerosa".

    OnStar: seguridad integral y recuperación total

    Un punto crucial en la oferta de seguridad de Chevrolet es el servicio OnStar. Ferreyra lo comparó con un "rastreo vehicular" avanzado y un "asistente 100% a asistencia". Desde reservar un hotel hasta enviar ayuda en caso de accidente, sus funciones son amplias. Lo más impactante: "el 100% de los vehículos robados que tienen el servicio de OnStar fueron recuperados". "Es algo distintivo," remarcó Ferreyra, señalando que este dato ofrece una "seguridad para la contratación del seguro".

    El futuro es eléctrico: Chevrolet Bolt EUV lidera el camino

    Mirando hacia el futuro, Granville y Forte Car presentan el Chevrolet Bolt EUV, un vehículo 100% eléctrico que "viene pegando muy fuerte". Con una autonomía de 360 km en ciudad y diversas opciones de carga (doméstica o rápida Walbox), este modelo marca una clara tendencia. Ferreyra anunció una importante alianza: "Tenemos un convenio con YPF para la instalación de cargadores eléctricos en ruta, lo que permitirá viajes de larga distancia. Los primeros 100 compradores del Bolt EUV se beneficiarán de una membresía para prioridad de carga en las IPF. Es lo que se viene, lo que apunta el mercado", sentenció Ferreyra.

    Granville y Forte Car invitan a todos los interesados a visitar sus stands en la Expo Rural Pergamino para conocer de cerca estas innovaciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Este sábado se realiza la VII edición del Festival En Tierras Yupanquianas en Pergamino

    Piden cadena de oraciones por Romina Aranda, la mujer internada en terapia intensiva por un choque en moto

    Pergamino Automotores brilla en la Expo Rural con novedades Renault y opciones de financiación

    El laboratorio de la Clínica La Pequeña Familia garantiza calidad, tecnología y rapidez en los diagnósticos

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

    Juegos Bonaerenses 2025: Pergamino ya tiene sus representantes en Cultura para la gran final

    Una noche de trova, poesía y canciones en el Centro Cultural Registrarte

    Pergamino se llena de cultura: una agenda para no quedarse en casa este fin de semana

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Gimnasio del Parque Municipal de Pergamino vuelve a ser escenario de una nueva edición del festival competitivo de danzas folklóricas En Tierras Yupanquianas.
    Cultura y espectáculos

    Este sábado se realiza la VII edición del Festival En Tierras Yupanquianas en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Presentacion oficial del festival boxístico en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central
    Baradero: otro incendio intencional destruye el deposito de ramas municipales

    Baradero: otro incendio intencional destruye el depósito de ramas municipales

    Sábado 13 de septiembre - Versión PDF

    Alertan por deficiencias de zinc que afectan al trigo y la cebada

    Alertan por deficiencias de zinc que afectan al trigo y la cebada

    San Pedro: los mellizos Sosa partirán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje

    San Pedro: los mellizos Sosa viajarán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje