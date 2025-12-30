martes 30 de diciembre de 2025
    Gonzalo Baglivo no seguirá en Douglas y jugará la Primera Nacional con Colegiales

    El mediocampista, una de las figuras del Rojinegro en la Reválida del Federal A, fue anunciado como refuerzo de “Cole” y dará el salto a la Primera Nacional.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de diciembre de 2025 - 14:10
    Gonzalo Baglivo cerró su paso por Douglas Haig y dio el salto a la Primera Nacional.

    Gonzalo Baglivo cerró su paso por Douglas Haig y dio el salto a la Primera Nacional.

    LA OPINION

    Douglas Haig sufrió una baja sensible de cara a la próxima temporada. Este martes, el mediocampista Gonzalo Baglivo fue anunciado oficialmente como nueva incorporación de Colegiales, club con el que jugará la Primera Nacional, tras firmar contrato hasta diciembre de 2026. De esta manera, el volante deja el Rojinegro, donde había llegado en julio de 2025 y se convirtió rápidamente en una de las piezas clave del equipo.

    Baglivo arribó a Douglas Haig en el mercado de pases de invierno y su impacto fue inmediato. Bajo la conducción de Sebastián Cejas, el mediocampista fue uno de los referentes en la Reválida del Torneo Federal A, certamen en el que el Fogonero alcanzó las semifinales, instancia en la que fue eliminado por Atlético Rafaela (4 a 2 en el resultado global), posteriormente ganador del segundo ascenso a la Primera Nacional.

    Gonzalo Baglivo 2

    Referente en la Reválida

    Durante la Reválida, Baglivo fue determinante tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico. Convirtió cinco goles en tres partidos consecutivos, un registro poco habitual para un mediocampista. Entre esas actuaciones se destacó en la goleada 5 a 0 ante Olimpo en el estadio “Miguel Morales”, encuentro en el que anotó tres tantos y fue la gran figura de la noche.

    Su presencia fue clave en la idea de juego que buscó implementar Cejas, aportando equilibrio, llegada al área rival, remate de media distancia y gol. No obstante, una lesión lo marginó de los dos partidos de la serie semifinal ante Atlético Rafaela, una ausencia de peso en un cruce decisivo para las aspiraciones del equipo pergaminense.

    Salto de categoría

    La confirmación de su llegada a Colegiales se dio a conocer a través de un comunicado oficial del club de Munro: “Gonzalo Baglivo firmó su contrato con nuestra institución hasta diciembre 2026 y se suma como refuerzo para el plantel profesional. El mediocampista viene de Douglas Haig y tuvo su paso por Unión San Felipe (Chile) y Quindío (Colombia). ¡Bienvenido a Cole, Gonza!”.

    Baglivo realizó las divisiones inferiores en Lanús y, a lo largo de su carrera, también vistió las camisetas de El Linqueño, Deportivo Morón y Camioneros. Su salida de Douglas Haig se suma a las del arquero Ezequiel Bacher y los atacantes Emiliano Bogado, Muriel Orlando y Santiago “Sapito” Gutiérrez (esta última también se confirmó en las últimas horas), en un contexto de rearmado del plantel de Douglas Haig de cara a la próxima temporada.

