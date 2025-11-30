domingo 30 de noviembre de 2025
    • Mientras se prepara el próximo "Plan Verano", el Parque Solar tomará cada vez más impulso

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino confirmó que estarán en marcha siete generadores para el verano y avanza el proyecto del Parque Solar.

    Por Luciano Zuccarelli
    30 de noviembre de 2025 - 06:56
    Habrá siete generadores para garantizar el servicio eléctrico este verano.

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino, mientras planifica el verano, avanza en uno de los proyectos de infraestructura energética público – privado más relevante de los últimos años para el Distrito: el desarrollo del primer Parque Solar local, una iniciativa que, de acuerdo con el cronograma previsto, estaría concluida durante 2026, en relación a esto, la entidad confirmó que los plazos continúan dentro de lo estipulado y que las tareas técnicas, administrativas y de coordinación con los organismos regulatorios están transitando su última etapa, lo que permitirá comenzar con la instalación final de todos los paneles, estructuras y sistemas de inyección a la red durante el próximo año.

    Este proyecto, impulsado por la empresa SAS con el objetivo de diversificar la matriz energética pergaminense, reducir la dependencia de fuentes tradicionales y avanzar hacia un modelo más sustentable, generó un movimiento significativo dentro del sector; en los últimos meses –señalaron desde la institución– varias empresas especializadas en energías renovables manifestaron su interés en trabajar de manera conjunta, ya sea a través de convenios tecnológicos, asesoramiento técnico o el desarrollo de modelos similares que puedan replicarse en otras localidades de la zona. Para la Cooperativa, este interés empresarial confirma la potencialidad del proyecto y abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión y crecimiento.

    Parque Solar Pergamino en 2026

    El Parque Solar de Pergamino, una vez operativo, permitirá sumar energía limpia a la red local, mejorando la capacidad de abastecimiento y aportando estabilidad al sistema; además, forma parte de una estrategia más amplia en la que la Cooperativa busca fortalecer la infraestructura eléctrica de nuestra ciudad y prepararla para los desafíos energéticos que se intensifican. “Este proyecto no solo representa un salto cualitativo en la matriz energética de los pergaminenses, sino que también marcará un hito en lo que es la articulación entre el sector público, privado y cooperativo, con el equivalente a la generación de energía de 12.000 hogares”, contaron a LA OPINION.

    En lo que respecta al acuerdo, fue rubricado a mediados de junio entre la Cooperativa Eléctrica y la empresa Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A., con participación de funcionarios municipales y miembros del Consejo de Administración de la entidad cooperativista.

    Pergamino prepara su Parque Solar para el año que viene.

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino, entidad preparada

    Asimismo, la entidad informó que ya se encuentran confirmados cinco generadores aportados por la Provincia de Buenos Aires, equipos que serán incorporados al sistema para reforzar la disponibilidad energética durante los meses críticos. Se trata de unidades de gran capacidad que estarán ubicadas estratégicamente para asegurar una respuesta más eficiente ante picos de consumo. Estos generadores serán instalados y operados en coordinación con los técnicos de la Cooperativa, lo que permitirá integrarlos rápidamente ante cualquier requerimiento.

    A este refuerzo se suma la decisión de la Cooperativa de Pergamino alquilar dos generadores adicionales a una empresa radicada en Rosario, ante la necesidad de contar con equipamiento propio que complemente la disponibilidad provincial. Según lo que se precisó ayer, la elección de esta firma se basó en su trayectoria en el rubro, la capacidad operativa demostrada y la rapidez en la provisión de los equipos. Los dos generadores ya forman parte del plan preventivo que se pondrá en marcha antes del inicio del verano y permitirán ampliar la oferta energética local en situaciones de alta exigencia o emergencias.

    Un verano sin problemas

    La combinación de estos siete generadores, cinco provenientes de Provincia y dos contratados por la Cooperativa, constituye una herramienta clave para garantizar mayor estabilidad en la red, reducir posibles interrupciones del servicio y anticiparse a escenarios de sobrecarga. Las autoridades energéticas locales remarcaron que estos refuerzos no reemplazan la necesidad de continuar con obras de fondo, pero sí representan un aporte inmediato para asegurar un mejor funcionamiento del sistema en un período históricamente complejo por las condiciones climáticas.

    Desde la Cooperativa subrayaron que la planificación energética requiere una mirada integral, donde confluyan nuevas fuentes de generación, inversiones estratégicas y medidas de contingencia. En esa línea, la puesta en marcha del Parque Solar encaja como un componente central de un programa más amplio que apunta a modernizar la estructura eléctrica de Pergamino, mejorar la eficiencia del servicio y acompañar el crecimiento urbano e industrial de la región.

    Energías renovables, lo que viene

    Asimismo, destacaron que la transición hacia energías renovables no solo tiene impacto ambiental, sino también económico y social: permite reducir costos operativos a mediano plazo, genera oportunidades para proveedores locales y posiciona a la ciudad en un camino de innovación tecnológica. La entidad confía en que, una vez concluida esta obra, Pergamino dará un paso significativo hacia un esquema energético más diversificado y sostenible, complementado por las acciones de prevención y refuerzo que se implementarán durante este verano.

    Con estas iniciativas en marcha, la Cooperativa Eléctrica reafirma su compromiso de continuar trabajando para fortalecer el sistema eléctrico local, anticiparse a los desafíos estacionales y promover desarrollos que permitan a la ciudad avanzar hacia un modelo energético más moderno, seguro y eficiente.

