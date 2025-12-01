lunes 01 de diciembre de 2025
    • La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino notificaron en las últimas horas sobre los cambios dispuestos por Nación para las tarifas de luz.

    Por Luciano Zuccarelli
    1 de diciembre de 2025 - 16:13
    La Cooperativa Eléctrica advirtió sobre los cambios que se vienen.
    Tarifas y cambios a tener en cuenta

    El Gobierno eliminará la segmentación por niveles N1, N2 y N3. En su lugar, quedarán definidas solo dos categorías determinadas por los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica de cada grupo familiar. Podrán mantener los subsidios los hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a $3.641.397.

    Cómo será

    Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase) no deberán realizar un nuevo trámite, salvo que hayan modificado su condición económica. Los hogares que califiquen tendrán una bonificación base del 50% durante todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados.

