La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

El Gobierno Nacional implementará un nuevo esquema de subsidios para las tarifas energéticas a partir de enero y desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtieron a los socios sobre estos cambios que son ajenos a la entidad.

Tarifas y cambios a tener en cuenta El Gobierno eliminará la segmentación por niveles N1, N2 y N3. En su lugar, quedarán definidas solo dos categorías determinadas por los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica de cada grupo familiar. Podrán mantener los subsidios los hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a $3.641.397.

Cómo será Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase) no deberán realizar un nuevo trámite, salvo que hayan modificado su condición económica. Los hogares que califiquen tendrán una bonificación base del 50% durante todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados.

