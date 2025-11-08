sábado 08 de noviembre de 2025
    • Finaliza la fecha de Primera A y se definen los finalistas por el segundo ascenso

    En la máxima división, San José enfrenta a Douglas y Argentino a Alem. En Primera B se juegan los cruces Sirio-Juventud Obrera y José Hernández-Sports.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    8 de noviembre de 2025 - 06:30
    Argentino, que viene de derrotar a Douglas Haig de visitante, recibe a Leandro N. Alem

    Argentino, que viene de derrotar a Douglas Haig de visitante, recibe a Leandro N. Alem

    CLUB ATLETICO ARGENTINO PERGAMINO

    El torneo de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino transita el tramo decisivo de la Fase Regular y este sábado completará con dos partidos una nueva fecha, en una jornada que puede ser determinante tanto en la pelea por la clasificación a las semifinales como en la lucha por evitar el descenso.

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia
    Jonatan Slider es nuevo jugador de Pergamino Básquet y está listo para salir a la cancha.

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    La fecha, que comenzó el miércoles y se extenderá hasta este sábado, encuentra a los equipos en plena disputa por los últimos puntos de la Fase Regular, donde los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales por el título 2025, mientras que el último de cada grupo descenderá a Primera B.

    San José-Douglas Haig

    Uno de los encuentros más relevantes por la permanencia se jugará a las 16:00, cuando San José reciba a Douglas Haig en la cancha del “Rojinegro”. San José llega con la necesidad imperiosa de ganar. Se ubica último en la Zona 2, con apenas 6 puntos en 12 partidos, y sabe que si no gana perderá la categoría. Viene de empatar 2 a 2 ante Argentino de Alfonzo, escolta del grupo.

    Enfrente estará Douglas Haig, que busca reencontrarse con el triunfo para dejar atrás un presente irregular. El “Fogonero”, que acumula 13 unidades, cayó en la jornada anterior 4 a 3 frente a Argentino, en un encuentro vibrante.

    Argentino-Leandro N. Alem

    El otro partido de la jornada de sábado tendrá como escenario el estadio “Fernando Bello”, donde a las 17:00, Argentino será local frente a Leandro N. Alem. El Blanco suma 21 puntos, se ubica tercero en la Zona 2 y todavía mantiene chances de meterse en zona de clasificación a semifinales. En la fecha pasada protagonizó un partidazo ante Douglas Haig de visitante y se impuso por 4 a 3.

    Del otro lado estará Leandro N. Alem, que suma 13 puntos y necesita sumar para asegurarse la permanencia. En la última jornada cayó por 1 a 0 ante Juventud, el líder invicto del grupo, mostrando una buena imagen pero sin lograr concretar sus oportunidades.

    Racing goleó y se afianza

    La fecha de la Primera A comenzó el miércoles por la noche con la contundente victoria de Racing por 4 a 1 sobre El Socorro en el estadio “Carlos Morales”. Con dos goles de Guido Montero y tantos de Coronel y Blanco, el “Bohemio” se consolidó en la cima de la Zona 1, con 21 puntos, ocho más que Tráfico’s Old Boys y El Socorro, sus inmediatos perseguidores. El conjunto dirigido por Eugenio Carranza atraviesa un muy buen presente, tanto en el torneo local como en el Regional Federal Amateur (lidera su zona con siete puntos).

    Semifinales del Extra de Primera B

    También este sábado se disputarán las semifinales del torneo “Extra” de Primera B, que definirá al segundo ascendido para el año próximo. A las 15:00, Sirio Libanés recibirá a Juventud Obrera de Manuel Ocampo, mientras que a las 20:00, en la cancha de Provincial, José Hernández (local) se enfrentará con Sports. Esta instancia se juega a partido único, en la cancha del mejor ubicado en la tabla general de la temporada. En caso de empate en los 90 minutos, la definición será por penales.

    El lunes, Provincial se consagró campeón 2025 de Primera B al vencer a Sirio Libanés por 5 a 4 en la tanda de penales, tras igualar 3 a 3 en un emotivo encuentro disputado en el estadio “Carlos Grondona” de Juventud. Con esa victoria, el conjunto “Rojo” logró el primer ascenso y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol local en 2026.

