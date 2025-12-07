domingo 07 de diciembre de 2025
    • La gran Fiesta del Deporte vuelve a unir a Pergamino

    La tradición del Círculo de Periodistas Deportivos y los históricos premios de LA OPINION se unen en un solo gran evento que será el próximo sábado 13 en Gaia.

    7 de diciembre de 2025 - 07:05
    El piloto de automovilismo Alfonso Domenech fue el último ganador del Círculo de Oro.

    El piloto de automovilismo Alfonso Domenech fue el último ganador del Círculo de Oro.

    ARCHIVO LA OPINION

    Pergamino se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Deporte, que desde el año pasado unifica definitivamente las dos tradiciones que convivieron durante décadas: la ceremonia organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos local desde 2002 y los históricos premios del diario La Opinión, que se realizaron entre 1970 y 2019.

    La celebración -que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en Gaia, con inicio a las 19:00- recogerá ese legado y lo proyectará hacia adelante con una mirada renovada sobre el deporte local.

    Desde su creación, el Círculo de Oro ha distinguido a los mejores exponentes de cada disciplina deportiva, coronando entre ellos al deportista del año. El premio mayor, que debutó con Paola Suárez en 2002, se transformó con el tiempo en un símbolo de excelencia para la comunidad. Desde entonces, nombres de peso en el deporte pergaminense han llevado ese galardón, reflejando la amplitud y la calidad del trabajo deportivo de la ciudad.

    Ganadores del Circulo de Oro

    A lo largo de más de dos décadas, la lista de ganadores del Círculo de Oro muestra la evolución del deporte local y su capacidad de producir talentos de nivel nacional e internacional. Los premiados luego de Paola Suárez fueron: Daniel Bilós (2003), Walter Storani (2004), plantel de fútbol de Juventud -ascendió al Argentino A- (2005), Leandro Masieri (2006), Augusto Fernández (2007), Tomás Zanzottera (2008), la Selección Sub 17 de básquetbol (2009), el plantel de Douglas Haig (2010 -ascendió al Argentino A- y 2012 -ascendió a la B Nacional-), Hernán García (2011), Gustavo Bassi (2013), Mateo Bolívar (2014), Anahí Sánchez (2015), Alfonso Domenech y Mauricio Selva (2016), el U17 de básquet de Argentino (2017), el plantel de básquet de Gimnasia y Esgrima (2018), Alfonso Domenech en 2019, Joaquín Debeljuh Taruselli (2020), Julia Riera (2021), Brenda Bernard (2022), nuevamente Riera junto a atleta paralímpico Alexis Chávez en 2023 y el año pasado otra vez Domenech (leer la nota de la Fiesta 2024) por haber logrado el título en el TN Clase 3 y su pase al Turismo Carretera.

    La edición 2024 marcó un punto de inflexión: por primera vez se tomó la decisión institucional de unificar ambas fiestas históricas para construir una única gran celebración del deporte local. El éxito de aquella experiencia abrió las puertas al formato actual, más amplio, público y participativo, con 40 distinciones y un cierre con el esperado Círculo de Oro.

    La ceremonia de este año volverá a poner el foco en los valores que el deporte irradia sobre la comunidad: salud, disciplina, pertenencia y representación. En un contexto social donde la actividad física y la vida comunitaria cobran un sentido renovado, la premiación busca destacar no solo los logros, sino también el esfuerzo cotidiano de cientos de deportistas, entrenadores, instituciones y familias.

    Además de los reconocimientos, el evento ofrecerá un ágape para los deportistas invitados y un espacio de encuentro abierto al público, seguido de un sunset para quienes quieran prolongar la celebración. Se proyectará también material audiovisual en pantalla LED, un recurso que permite mostrar la trayectoria de cada nominado y reforzar el carácter emotivo de la fiesta.

    La expectativa de esta nueva edición no solo reside en conocer quién será el deportista del año, sino también en celebrar a una comunidad deportiva que no ha dejado de crecer, multiplicarse y representar a Pergamino con orgullo en escenarios locales, provinciales, nacionales e internacionales.

    El deporte, como sostienen los organizadores, es también una forma de identidad colectiva. La Fiesta del Deporte vuelve a recordarlo: cada premiado es una historia, un esfuerzo silencioso y un motivo más para sentir orgullo por Pergamino.

    Temas
