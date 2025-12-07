Especialistas analizaron el panorama del dengue y la Fiebre Hemorrágica Argentina

El objetivo de la reunión fue informar, explicar y compartir experiencias sobre Fiebre Hemorrágica Argentina y dengue.

Días pasados, en el Salón Azul de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás , se realizó la jornada “Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina : Información que salva vidas”, un espacio que reunió a profesionales del sistema sanitario, estudiantes, docentes, instituciones y público general.

La actividad fue organizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH) – ANLIS “Dr. Malbrán”, la UTN San Nicolás, la Región Sanitaria IV y el Municipio de San Nicolás. El objetivo: actualizar información epidemiológica y fortalecer capacidades de diagnóstico, prevención y respuesta ante dos enfermedades virales que conviven en la región y representan desafíos crecientes.

En el inicio, la directora del INEVH, Alejandra Morales, presentó el panorama nacional e internacional, seguida por la médica infectóloga María Josefina Mauro, quien expuso la situación local y regional.

En diálogo con LA OPINIÓN, la directora del Instituto Maiztegui , Alejandra Morales, destacó la relevancia del encuentro: “El objetivo de la reunión fue informar, explicar y compartir experiencias considerando un contexto epidemiológico de riesgo de brotes de dengue , pero sin olvidar la Fiebre Hemorrágica Argentina, que tanto impacto ha tenido desde la década del ’50. Seguimos detectando enfermos cada año con menor incidencia, pero San Nicolás continúa siendo una de las localidades más afectadas del norte de la provincia”, señaló.

Morales subrayó la importancia de la sospecha clínica y la necesidad de que el médico tratante pueda orientar oportunamente el diagnóstico: “Son dos enfermedades virales ocurriendo en paralelo cada vez con mayor frecuencia. Es fundamental reconocer los signos y actuar rápido.”

La directora del Instituto Maiztegui también recordó un dato clave sobre el tratamiento de la FHA: “El plasma de personas recuperadas reduce la letalidad del 30% al 1% si se aplica antes de los 8 días del inicio de síntomas. Por eso es tan importante seguir estimulando la donación y fortalecer el trabajo de los servicios de hemoterapia.”

Además, destacó que el INEVH produce y provee la vacuna Candid #1, incluida en el Calendario Nacional desde 2007 para mayores de 15 años que viven o transitan en áreas endémicas.

Diagnóstico, vectores y laboratorios: las claves técnicas

Durante la jornada se abordaron contenidos centrales para el manejo clínico y epidemiológico: Diagnóstico clínico y tratamiento de la FHA, a cargo de la Dra. Anabel Sinchi, jefa del Departamento de Epidemiología y Capacitación del INEVH. Redes de laboratorio para Dengue y FHA, presentadas por Mgter. Julia Brignone y la bioquímica Victoria Luppo. Roedor reservorio de FHA y mosquitos vectores del dengue, a cargo de la Dra. María Laura Martin y el Dr. Pablo Orellano. Vacunación y estrategias de prevención, expuestas por referentes de inmunizaciones de la Región Sanitaria IV y del Hospital San Felipe. Protocolos de acción ante casos sospechosos, explicados por el área de Zoonosis y el equipo de Inmunizaciones del Municipio de San Nicolás.

El INEVH, además de ser el laboratorio de referencia nacional, trabaja en la vigilancia integrada de estas enfermedades, desarrolla estudios en mosquitos y roedores y colabora en la incorporación del laboratorio del HIGA San Felipe a la Red Nacional para Dengue y Arbovirus.

La situación actual de la Fiebre Hemorrágica Argentina

La doctora Anabel Sinchi, referente del Programa Nacional de FHA, brindó un análisis actualizado: “La FHA continúa concentrándose en su corredor histórico dentro de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en San Nicolás, Pergamino y zonas cercanas. En Pergamino, en lo que va de 2025, se registraron seis casos confirmados, un incremento relativo respecto al año previo. No implica un cambio estructural, sino la variabilidad interanual típica de un área endémica.”

Asimismo, remarcó: “San Nicolás sigue siendo el partido con mayor carga relativa en 2024 y 2025. Por eso es fundamental recordar que la vacunación con Candid #1 es la estrategia principal para prevenir la enfermedad.”

Prevención: la herramienta más poderosa

Durante el cierre, los profesionales coincidieron en que la comunidad tiene un rol central en la reducción del riesgo:

*Eliminación de criaderos de mosquitos.

*Control integrado de roedores en áreas rurales y periurbanas.

*Vacunación oportuna contra FHA.

*Consultas tempranas ante síntomas febriles.

Agradecimientos

La directora del INEVH, Alejandra Morales, expresó un especial agradecimiento al vicedecano de la UTN San Nicolás, Ingeniero Tomás Avetta, y al referente de vinculación institucional, Ingeniero Carlos Torcello, por garantizar la sede para la realización de la jornada y facilitar el encuentro entre instituciones.