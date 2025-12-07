domingo 07 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Especialistas analizaron el panorama del dengue y la Fiebre Hemorrágica Argentina

    En la UTN San Nicolás se desarrolló una jornada clave para equipos de salud y la comunidad, con el fin de abordar temáticas de dengue y FHA.

    7 de diciembre de 2025 - 07:07
    El objetivo de la reunión fue informar, explicar y compartir experiencias sobre Fiebre Hemorrágica Argentina y dengue.

    El objetivo de la reunión fue informar, explicar y compartir experiencias sobre Fiebre Hemorrágica Argentina y dengue.

    FACEBOOK UTN SAN NICOLAS

    Días pasados, en el Salón Azul de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás, se realizó la jornada “Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina: Información que salva vidas”, un espacio que reunió a profesionales del sistema sanitario, estudiantes, docentes, instituciones y público general.

    Lee además
    El Hospital “José María Gomendio” emitió una urgente advertencia a la comunidad ante una ola de intentos de estafa que están utilizando el nombre y la imagen de la institución.

    Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.
    Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    La actividad fue organizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH) – ANLIS “Dr. Malbrán”, la UTN San Nicolás, la Región Sanitaria IV y el Municipio de San Nicolás. El objetivo: actualizar información epidemiológica y fortalecer capacidades de diagnóstico, prevención y respuesta ante dos enfermedades virales que conviven en la región y representan desafíos crecientes.

    En el inicio, la directora del INEVH, Alejandra Morales, presentó el panorama nacional e internacional, seguida por la médica infectóloga María Josefina Mauro, quien expuso la situación local y regional.

    “Información que salva vidas”

    En diálogo con LA OPINIÓN, la directora del Instituto Maiztegui, Alejandra Morales, destacó la relevancia del encuentro: “El objetivo de la reunión fue informar, explicar y compartir experiencias considerando un contexto epidemiológico de riesgo de brotes de dengue, pero sin olvidar la Fiebre Hemorrágica Argentina, que tanto impacto ha tenido desde la década del ’50. Seguimos detectando enfermos cada año con menor incidencia, pero San Nicolás continúa siendo una de las localidades más afectadas del norte de la provincia”, señaló.

    Morales subrayó la importancia de la sospecha clínica y la necesidad de que el médico tratante pueda orientar oportunamente el diagnóstico: “Son dos enfermedades virales ocurriendo en paralelo cada vez con mayor frecuencia. Es fundamental reconocer los signos y actuar rápido.”

    La directora del Instituto Maiztegui también recordó un dato clave sobre el tratamiento de la FHA: “El plasma de personas recuperadas reduce la letalidad del 30% al 1% si se aplica antes de los 8 días del inicio de síntomas. Por eso es tan importante seguir estimulando la donación y fortalecer el trabajo de los servicios de hemoterapia.”

    Además, destacó que el INEVH produce y provee la vacuna Candid #1, incluida en el Calendario Nacional desde 2007 para mayores de 15 años que viven o transitan en áreas endémicas.

    Diagnóstico, vectores y laboratorios: las claves técnicas

    Durante la jornada se abordaron contenidos centrales para el manejo clínico y epidemiológico: Diagnóstico clínico y tratamiento de la FHA, a cargo de la Dra. Anabel Sinchi, jefa del Departamento de Epidemiología y Capacitación del INEVH. Redes de laboratorio para Dengue y FHA, presentadas por Mgter. Julia Brignone y la bioquímica Victoria Luppo. Roedor reservorio de FHA y mosquitos vectores del dengue, a cargo de la Dra. María Laura Martin y el Dr. Pablo Orellano. Vacunación y estrategias de prevención, expuestas por referentes de inmunizaciones de la Región Sanitaria IV y del Hospital San Felipe. Protocolos de acción ante casos sospechosos, explicados por el área de Zoonosis y el equipo de Inmunizaciones del Municipio de San Nicolás.

    El INEVH, además de ser el laboratorio de referencia nacional, trabaja en la vigilancia integrada de estas enfermedades, desarrolla estudios en mosquitos y roedores y colabora en la incorporación del laboratorio del HIGA San Felipe a la Red Nacional para Dengue y Arbovirus.

    La situación actual de la Fiebre Hemorrágica Argentina

    La doctora Anabel Sinchi, referente del Programa Nacional de FHA, brindó un análisis actualizado: “La FHA continúa concentrándose en su corredor histórico dentro de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en San Nicolás, Pergamino y zonas cercanas. En Pergamino, en lo que va de 2025, se registraron seis casos confirmados, un incremento relativo respecto al año previo. No implica un cambio estructural, sino la variabilidad interanual típica de un área endémica.”

    Asimismo, remarcó: “San Nicolás sigue siendo el partido con mayor carga relativa en 2024 y 2025. Por eso es fundamental recordar que la vacunación con Candid #1 es la estrategia principal para prevenir la enfermedad.”

    Prevención: la herramienta más poderosa

    Durante el cierre, los profesionales coincidieron en que la comunidad tiene un rol central en la reducción del riesgo:

    *Eliminación de criaderos de mosquitos.

    *Control integrado de roedores en áreas rurales y periurbanas.

    *Vacunación oportuna contra FHA.

    *Consultas tempranas ante síntomas febriles.

    Agradecimientos

    La directora del INEVH, Alejandra Morales, expresó un especial agradecimiento al vicedecano de la UTN San Nicolás, Ingeniero Tomás Avetta, y al referente de vinculación institucional, Ingeniero Carlos Torcello, por garantizar la sede para la realización de la jornada y facilitar el encuentro entre instituciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Esteban Cejas, del folklore local a la finalísima del Sanremo New Talent

    Tras la postergación, la Fiesta de Colectividades de El Socorro se realiza este domingo

    Argentino de Alfonzo y Juventud van por el título de la Liga de Pergamino

    Pergamino Básquet recibe a Rocamora tras la caída en Rosario

    Aires acondicionados en pausa: en Pergamino la crisis enfría las compras pero calienta las reparaciones

    El juez concedió la suspensión del juicio a prueba a un imputado por pornografía infantil

    La gran Fiesta del Deporte vuelve a unir a Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El juez Carlos Picco dio lugar al planteo de la defensa, con el que también estuvo de acuerdo la Fiscalía.

    El juez concedió la suspensión del juicio a prueba a un imputado por pornografía infantil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La importancia de custodiar al maíz en una campaña especial

    Plagas en maíz: las claves para adelantarse a los daños y ganar en tranquilidad
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.
    Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares.

    Linaje cósmico: extraterrestres, conciencia y humanidad: ¿Qué son las semillas estelares?

    Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario.
    Cultura y espectáculos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Podcast del 7 de diciembre de 2025

    Podcast del 7 de diciembre de 2025