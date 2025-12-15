lunes 15 de diciembre de 2025
    • Federico Ferrari, figura y campeón por tercera vez del Abierto Argentino de Pato

    Con una corrida memorable y el gol decisivo en tiempo extra, el pergaminense lideró a El Siasgo al tricampeonato y fue elegido el mejor jugador del torneo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    15 de diciembre de 2025 - 15:05
    Federico Ferrari junto a sus compañeros e El Siasgo, Martín Lemme, Facundo Novoa y Justo Bermúdez durante la premiación en Palermo.

    Federico Ferrari junto a sus compañeros e El Siasgo, Martín Lemme, Facundo Novoa y Justo Bermúdez durante la premiación en Palermo.

    ELGRAFICO.COM.AR

    El pergaminense Federico Ferrari sigue sumando logros en el pato argentino. Este domingo se consagró campeón por tercer año consecutivo del Campeonato Argentino Abierto de Pato, integrando el equipo de El Siasgo Holmberg, que en una final inolvidable derrotó a San Patricio por 14 a 13 en tiempo suplementario en la cancha Nº 1 de Palermo. Como broche de oro a una actuación sobresaliente, “Huevo” Ferrari, autor del gol decisivo del campeonato, fue elegido el mejor jugador del torneo.

    La consagración tuvo todos los condimentos de una final histórica. Treinta y cinco años después, el deporte nacional volvió a definirse en la cancha principal del Campo Argentino de Polo, escenario que se vistió de fiesta para recibir a dos de los mejores equipos de los últimos tiempos. Con mucho público y un clima ideal, El Siasgo y San Patricio protagonizaron un duelo vibrante, cambiante y cargado de emoción, que mantuvo en vilo a los espectadores hasta el último segundo.

    El desarrollo del partido fue favorable durante largos pasajes para San Patricio, que llegó a sacar una diferencia considerable. Al término del cuarto tiempo, el marcador reflejaba un 12-8 que parecía encaminar la consagración del conjunto rival. Sin embargo, El Siasgo apeló a su carácter, a la experiencia de sus figuras y a una entrega colectiva que terminó siendo determinante. Con el correr de los chukkers finales, el equipo fue creciendo en el juego y logró igualar el marcador en 13, llevando la definición al tiempo extra.

    Federico Ferrari, héroe del tricampeonato

    Allí emergió la figura de Federico Ferrari. Tras el saque neutral, el pato quedó suelto cerca del arco de El Siasgo y el pergaminense no dudó. Lo capturó con decisión, encaró a toda velocidad y protagonizó una corrida de tres cuartos de cancha en la que dejó atrás a sus rivales. Con el arco cada vez más cerca y la presión del momento, Ferrari ejecutó el lanzamiento final que terminó en gol y selló el 14 a 13 definitivo, desatando la celebración del tricampeonato en la Catedral del deporte ecuestre nacional.

    “Cuando agarré el pato lejos, cerca de nuestro arco, pensé: lo tengo que meter allá. Y a medida que me iba acercando, el aro se me hacía cada vez más chico, pero bueno, pude meterlo. Sabía que la yegua corría y le di para adelante nomás. Corrió y corrió… Espectacular… A la pelota la levanté justo, cuando la dejó un compañero. La verdad, el tricampeonato es una locura. Y más en la Catedral”, admitió exhausto el pergaminense.

    La actuación de Ferrari a lo largo del torneo fue determinante y constante, lo que le valió ser distinguido como el mejor jugador del Abierto. En la final anotó cuatro goles y fue clave tanto en ataque como en el juego colectivo, ratificando su condición de referente dentro de un equipo que atraviesa una etapa dorada. El Siasgo, con base en Villanueva, partido de General Paz, completó su formación con Justo Bermúdez, Martín Lemme y Facundo Novoa, un cuarteto que volvió a demostrar su hegemonía en el pato argentino al sumar su tercer título consecutivo.

    Formado en la Rural de Pergamino

    Para Pergamino, el logro tiene un valor especial. Formado en la Sociedad Rural de Pergamino, Ferrari representa el fruto de años de trabajo, dedicación y pasión por el deporte nacional. Desde la institución local destacaron su crecimiento, su compromiso y el orgullo que significa ver a un deportista surgido de la ciudad alcanzar la cima del pato argentino en el escenario más emblemático.

    La consagración también estuvo cargada de emoción y recuerdos. Desde la Sociedad Rural de Pergamino dedicaron el logro a Enrique “Huevo” Ferrari, padre de Federico, ex dirigente, jugador e impulsor incansable del pato, cuyo legado sigue vivo en cada galope y en cada conquista de su hijo. El tricampeonato, en ese sentido, no solo simboliza un éxito deportivo, sino también un homenaje a una historia familiar profundamente ligada al deporte nacional.

    Con este nuevo título, Federico Ferrari no solo suma una nueva estrella a su carrera, sino que confirma su lugar entre los grandes nombres del pato contemporáneo. Protagonista del gol decisivo, elegido como el mejor del torneo y campeón por tercera vez consecutiva del Abierto Argentino, el pergaminense vivió un domingo inolvidable en Palermo y sigue escribiendo, a galope firme, su propia leyenda.

