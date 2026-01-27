Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

Provincia oficializó el cronograma de pago de los salarios de enero de 2026 y adelantó día por día cómo se depositarán los sueldos de los empleados públicos bonaerenses. De esta manera, se definió cuándo se les acreditarán los haberes a docentes, médicos, estatales, miembros de la Policía Bonaerense y trabajadores del Poder Judicial, entre otros.

Según informó la Dirección General de Planificación Financiera, dependiente de la Tesorería General de la Gobernación y el Ministerio de Economía provincial, este martesquedaron confirmadas las fechas de cobro de todos los trabajadores.

El calendario se extenderá desde este mismo viernes 30 de enero hasta el viernes 6 de febrero próximo, cuando cobren sus sueldos los trabajadores de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) y de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Vale destacar que los salarios llegarán con los aumentos previstos en el último acuerdo alcanzado en las negociaciones paritarias. La oferta elevada por el Gobierno de Axel Kicillof incluyó un retroactivo a diciembre, el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre, por lo que –según las cuentas del Ejecutivo– los trabajadores provinciales percibirán 4,5% extra en sus salarios de enero.

Día por día, ¿cuándo se pagarán los salarios en la provincia? Viernes 30 de enero Dirección de Vialidad

Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)

Instituto de la Vivienda Lunes 2 de febrero Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Loterías y Casinos

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia Martes 3 de febrero Ministerio de Salud

Caja de Policía

Miércoles 4 de febrero Fiscalía de Estado Junta Electoral Tribunal de Cuentas Asesoría General de Gobierno Secretaría General Coordinación General Unidad Gobernador Ministerio de las Mujeres y Diversidad Ministerio de Economía Contaduría General de la Provincia Tesorería General de la Provincia Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Fondo Provincial de Puertos Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Consejo de la Magistratura Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Gobierno Ministerio de Trabajo Defensoría del Pueblo Ministerio de Comunicación Pública Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) Autoridad del Agua Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) Comisión por la Memoria Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) Ente Administrador Astilleros Río Santiago Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) Poder Legislativo Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) Universidad Provincial de Ezeiza Jefatura de Asesores del Gobernador Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires Ministerio de Ambiente Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano Ministerio de Transporte Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich" Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo Jueves 5 de febrero Poder Judicial Viernes 6 de febrero Dirección General de Cultura y Educación Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

Jueves 5 de febrero Viernes 6 de febrero

