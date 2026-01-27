Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

Provincia oficializó el cronograma de pago de los salarios de enero de 2026 y adelantó día por día cómo se depositarán los sueldos de los empleados públicos bonaerenses. De esta manera, se definió cuándo se les acreditarán los haberes a docentes, médicos, estatales, miembros de la Policía Bonaerense y trabajadores del Poder Judicial, entre otros.
Según informó la Dirección General de Planificación Financiera, dependiente de la Tesorería General de la Gobernación y el Ministerio de Economía provincial, este martesquedaron confirmadas las fechas de cobro de todos los trabajadores.
El calendario se extenderá desde este mismo viernes 30 de enero hasta el viernes 6 de febrero próximo, cuando cobren sus sueldos los trabajadores de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) y de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).
Vale destacar que los salarios llegarán con los aumentos previstos en el último acuerdo alcanzado en las negociaciones paritarias. La oferta elevada por el Gobierno de Axel Kicillof incluyó un retroactivo a diciembre, el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre, por lo que –según las cuentas del Ejecutivo– los trabajadores provinciales percibirán 4,5% extra en sus salarios de enero.