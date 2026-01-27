martes 27 de enero de 2026
    • Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    Las autoridades de la Provincia confirmaron cómo se desarrollará el cronograma de pago de los salarios de todos los trabajadores públicos bonaerenses.

    27 de enero de 2026 - 15:56
    Provincia confirmó los días de pago.
    Desde la FEB también pusieron el foco en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que arrastran los salarios docentes.

    ¿Por qué la FEB no aceptó la propuesta salarial de la Provincia?
    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Según informó la Dirección General de Planificación Financiera, dependiente de la Tesorería General de la Gobernación y el Ministerio de Economía provincial, este martesquedaron confirmadas las fechas de cobro de todos los trabajadores.

    El calendario se extenderá desde este mismo viernes 30 de enero hasta el viernes 6 de febrero próximo, cuando cobren sus sueldos los trabajadores de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) y de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

    Día por día, ¿cuándo se pagarán los salarios en la provincia?

    Viernes 30 de enero

    • Dirección de Vialidad
    • Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
    • Instituto de la Vivienda

    Lunes 2 de febrero

    • Ministerio de Seguridad
    • Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
    • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
    • Patronato de Liberados
    • Instituto Provincial de Loterías y Casinos
    • Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

    Martes 3 de febrero

    • Ministerio de Salud
    • Caja de Policía
    • Miércoles 4 de febrero
      • Fiscalía de Estado
      • Junta Electoral
      • Tribunal de Cuentas
      • Asesoría General de Gobierno
      • Secretaría General
      • Coordinación General Unidad Gobernador
      • Ministerio de las Mujeres y Diversidad
      • Ministerio de Economía
      • Contaduría General de la Provincia
      • Tesorería General de la Provincia
      • Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
      • Fondo Provincial de Puertos
      • Ministerio de Desarrollo Agrario
      • Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
      • Consejo de la Magistratura
      • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
      • Ministerio de Gobierno
      • Ministerio de Trabajo
      • Defensoría del Pueblo
      • Ministerio de Comunicación Pública
      • Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
      • Autoridad del Agua
      • Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
      • Comisión por la Memoria
      • Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
      • Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
      • Ente Administrador Astilleros Río Santiago
      • Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
      • Poder Legislativo
      • Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
      • Universidad Provincial de Ezeiza
      • Jefatura de Asesores del Gobernador
      • Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires
      • Ministerio de Ambiente
      • Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
      • Ministerio de Transporte
      • Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich"
      • Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
      Jueves 5 de febrero
      • Poder Judicial
      Viernes 6 de febrero
      • Dirección General de Cultura y Educación
      • Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)
    En solo una semana más de 600 pergaminenses registraron el pedido de árboles para sus veredas. 

    Exitosa campaña para fortalecer el arbolado público de Pergamino

