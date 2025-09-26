viernes 26 de septiembre de 2025
    • Argentino, Comu y Juventud vuelven a presentarse por el Torneo Pre Federal de básquetbol

    El Blanco recibe al escolta Belgrano de San Nicolás, el Cartero será local ante Colón de Chivilcoy y Juventud visitará al líder invicto, Somisa en San Nicolás.

    26 de septiembre de 2025 - 07:00
    Comunicaciones recibirá a Colón luego de la derrota frente a Belgrano en San Nicolás.

    Comunicaciones recibirá a Colón luego de la derrota frente a Belgrano en San Nicolás.

    DIARIOELNORTE.COM.AR

    Los equipos de Pergamino vuelven a presentarse este viernes por la séptima fecha de la Zona Norte B del Torneo Pre Federal de básquetbol. En nuestra ciudad se presentarán Argentino y Comunicaciones, mientras que Juventud viajará a San Nicolás.

    Por el lado del Cartero, el equipo dirigido por Ricardo Palacio, recibirá a Colón de Chivilcoy desde las 21:00 buscando recuperarse del traspié sufrido en San Nicolás ante Belgrano el viernes pasado. El conjunto chivilcoyano llega de la misma manera que el pergaminense, porque en su última presentación cayó en condición de local 62 a 48 ante Somisa de San Nicolás. El encuentro entre estos equipos cobra importancia porque ambos tienen el mismo récord (3-2) y el que se quede con la victoria finalizará la primera rueda en la tercera posición y quedará “a tiro” de los dos primeros puestos que otorgan el ascenso directo al Torneo Federal.

    Desde las 21:15, en el estadio “Socios Fundadores”, Argentino recibirá al escolta de la zona, Belgrano de San Nicolás. Ambos vienen de ganar en su última presentación. El “Blanco” pisó fuerte en San Pedro al derrotar 72 a 60 a Náutico -con Luciano González como figura con 30 puntos y 7 triples-. En tanto, el equipo nicoleño venció a Comunicaciones 81 a 63. El conjunto que dirige Francisco Colombo intentará ganar para no perderle pisada a los de arriba y Belgrano viene a Pergamino con el objetivo de llevarse un triunfo que le permita seguir siendo el único escolta de Somisa.

    La séptima fecha para los equipos pergaminenses se completará a las 21:00 con Juventud, que viajará a San Nicolás para enfrentarse a Somisa, único invicto de la Zona Norte B. En su última presentación el “Celeste” que dirige Andrés Quiroga quedó libre y Somisa venció a Colón en Chivilcoy por 62 a 48.

    Empieza la sexta del Clausura

    La sexta fecha del Torneo Clausura de la APB se pondrá en marcha este viernes a las 21:15 con el partido Sports-Círculo Italiano de Colón (Zona A). Para el lunes fueron programados dos juegos de la Zona B: 20:30, Alianza de Colón-Sirio Libanés; y 21:15, Juventud-Argentino. Y resta confirmarse el día y horario del partido Ricardo Gutiérrez de Arrecifes-Comunicaciones.

