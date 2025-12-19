Fast Track, una nueva inversión logística que refuerza a Pergamino como polo productivo regional

Se llevó a cabo este viernes la inauguración de Fast Track , una empresa vinculada a la logística de Mercado Libre , que comenzará a operar en el Parque Industrial Parcum y fortalece el desarrollo productivo y la generación de empleo en la ciudad.

Del acto participaron las autoridades de la empresas, encabezada por Néstor Santa Ana; Jorge Linares, presidente de Establecimiento "La Mora" y Parcum; el intendente Javier Martínez; la diputada provincial, Paula Bustos; el senador provincial, Juan Manuel Rico Zini; el secretario de Gobierno, Karim Dib; el concejal, Ignacio Maiztegui, junto a representantes de la empresa, trabajadores y autoridades locales.

“Hoy es un buen día para los pergaminenses. La llegada de Fast Track consolida a Pergamino como un polo productivo de la región y reafirma el camino que venimos recorriendo para generar empleo y atraer inversiones”, expresó el Intendente durante su discurso.

La puesta en marcha de esta nueva operación logística no representa un hecho aislado, sino que forma parte de una visión compartida entre la gestión municipal, el sector privado y los actores que apuestan por un desarrollo productivo sostenido y de largo plazo.

Meses atrás, el intendente había extendido públicamente una invitación a Marcos Galperín para considerar al Partido de Pergamino como un punto estratégico para las operaciones de empresas vinculadas a Mercado Libre. Aquella propuesta, difundida a través de redes sociales y sustentada en la idea de que la tecnología y una comunicación moderna pueden abrir nuevas oportunidades, encontró eco en un ecosistema local preparado para recibir inversiones.

Instalada en Parcum

Fast Track está ubicada dentro del Parque Industrial Parcum, un espacio concebido como un proyecto integral, con acceso estratégico a rutas y centros urbanos, que ofrece infraestructura de calidad, servicios, seguridad y condiciones operativas acordes a las necesidades de las industrias contemporáneas. Desde el establecimiento La Mora, empresa propietaria y promotora del parque, se viene realizando una inversión sostenida para consolidar a Pergamino como un destino competitivo para inversiones regionales, provinciales y nacionales.

Durante su discurso, el Intendente destacó además que “Pergamino está preparado para que las empresas vengan a invertir, pero también para que sus empresarios y trabajadores elijan vivir en la ciudad”, y remarcó la amplia oferta educativa, que incluye colegios bilingües y universidad, la variedad de clubes y centros deportivos, la seguridad y la infraestructura urbana.

Una ciudad productiva

Finalmente, señaló que las políticas municipales vinculadas a la producción y al empleo, junto con un esquema de tasas orientado a acompañar el crecimiento del sector productivo, están posicionando a Pergamino como una de las ciudades más dinámicas del interior del país.

Cabe aclarar que existe una ordenanza municipal que otorga una exención de Tasas Municipales de hasta 7 años para las empresas que se radiquen en el Partido de Pergamino.