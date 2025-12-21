Fast Track está en marcha y en marzo iniciará la segunda etapa de su proyecto en Parcum

Con la presencia de empresarios, legisladores provinciales, funcionarios municipales e invitados especiales, se realizó en el nuevo Parque Industrial “Parcum” el lanzamiento formal de Fast Track , la empresa logística de alcance nacional e internacional que eligió a Pergamino para desarrollar una de sus bases operativas estratégicas junto a Mercado Libre . El acto se llevó a cabo en este predio ubicado a la vera de la ruta nacional Nº 8, que en el corto plazo obtendrá el final de obra, marcando un nuevo hito en el crecimiento industrial y productivo del Partido.

La llegada de Fast Track a Pergamino constituye una señal clara del perfil productivo que la ciudad viene construyendo a partir de la apertura y consolidación de los polos industriales, con infraestructura moderna, planificación a largo plazo y una articulación público - privada. En este marco, “Parcum” se posiciona como una herramienta clave en lo que respecta atraer inversiones, generar empleo y potenciar el desarrollo económico local y regional.

Durante la presentación, Néstor Santa Ana, uno de los responsables de Fast Track, dialogó con LA OPINIÓN y repasó los orígenes y la proyección de esta empresa nacional. “Empezamos allá por el año 2002 junto a mi hermano Thomás y mi señora Agustina. Somos una empresa logística que desde hace cinco años trabaja con nuestro principal cliente, y fue justamente ese cliente el que nos pidió una solución que no encontraba en otros lugares”, explicó.

En ese sentido, Santa Ana detalló que la decisión de desembarcar en Pergamino respondió a una necesidad concreta y a una mirada estratégica compartida. “Llegamos a Pergamino porque desarrollamos el proyecto en conjunto con nuestro cliente. Lo que existía hasta este momento no cumplía con sus necesidades, así que pensamos una propuesta que supere las expectativas en todo sentido; creemos firmemente en que Pergamino se convertirá en un polo logístico regional”, afirmó.

El empresario adelantó además que el proyecto tendrá continuidad y expansión en el corto plazo. “En marzo del año que viene comenzaremos con la segunda etapa, que incluye la ampliación del depósito que hoy inauguramos. No tengo dudas del crecimiento que se logrará, con la generación de puestos de trabajo directos e indirectos y un movimiento constante, acorde a lo que somos: una operadora logística nacional e internacional que siempre busca ir por más”, subrayó.

Santa Ana también destacó la incorporación de las tecnologías de última generación en el predio de Pergamino: “Estamos sumando nuevos sistemas, inteligencia artificial y todas las herramientas que el mercado y las personas demandan. La logística hoy exige eficiencia, trazabilidad y adaptación permanente, y eso es lo que venimos a aportar”.

Parcum y su crecimiento

Por su parte, Jorge Linares, titular de Establecimiento “La Mora” y desarrollador del Parque Industrial “Parcum”, manifestó su satisfacción por la presentación formal de la primera empresa radicada en el predio. “Vivimos una jornada muy feliz. Siento un orgullo enorme porque cuando Fast Track adquirió los primeros lotes, nuestro predio aún estaba en vías de desarrollo. Sin embargo, confiaron desde el primer momento”, señaló en diálogo con LA OPINIÓN.

Linares recordó que la empresa compró inicialmente cuatro lotes y luego sumó dos más, alcanzando un total de 12 mil metros cuadrados de terreno. “La idea siempre fue construir como mínimo cuatro mil metros de galpón. Hoy estamos celebrando la inauguración de la primera etapa de la planificación, que comprende los primeros dos mil metros cubiertos”, explicó.

El desarrollador pergaminenses resaltó además el rol fundamental que tuvo Fast Track en el crecimiento del Parque. “El proceso se caracterizó por la confianza mutua y el profesionalismo. Fast Track es uno de los precursores de este parque industrial, porque ayudó a sostener la inversión inicial con la compra de terrenos. Sin el acompañamiento de ellos y de las demás empresas, este predio no habría sido posible”, afirmó.

Mucho más crecimiento y consolidación

Consultado sobre la importancia institucional del lanzamiento, Jorge Linares remarcó el cumplimiento de los plazos comprometidos. “Siempre asumimos el compromiso indeclinable de que para finales de 2025 el Parque iba a tener el final de obra, y eso se materializará en breve. Hoy mismo (por el viernes) vinieron inspectores del Ministerio de Producción para verificar el estado del predio y se fueron muy conformes”, detalló el titular de Establecimiento “La Mora”.

Asimismo, anticipó que en un plazo estimado de 60 días las empresas radicadas en este Parque Industrial podrán comenzar con las escrituras. “Eso les permitirá acceder a créditos hipotecarios a través de instituciones crediticias, algo fundamental para seguir invirtiendo y creciendo”, agregó.

Un Pergamino productivo

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, también participó del lanzamiento junto a la diputada provincial, Paula Bustos; el senador bonaerense, Juan Manuel Rico Zini; el secretario de Gobierno, Karim Dib; y el concejal, Ignacio Maiztegui.

“Desde la Municipalidad siempre tratamos de ser facilitadores. Hemos trabajado de manera mancomunada con Jorge Linares y con cada una de las empresas que apuestan por la ciudad”, expresó. Martínez destacó el valor de la articulación entre el sector público y privado. “Nuestro rol es facilitar las cosas y cumplir con nuestra palabra. Generamos muy buena sinergia porque entendemos que el desarrollo productivo necesita reglas claras, acompañamiento y un Estado presente”, sostuvo.

Finalmente, el jefe comunal agradeció el trabajo interno del Municipio: “Las cosas suceden porque hay mucha gente que trabaja todos los días para que los proyectos salgan bien. Esta inauguración es una muestra concreta de que, cuando hay compromiso y planificación, Pergamino sigue creciendo”.