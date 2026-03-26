El Centro de ExCombatientes Malvinas de Pergamino despide al veterano José Pubill

José Ramón Pubill había sido incorporado a la Armada Argentina en 1981.

La comunidad de Pergamino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del Veterano de Guerra de Malvinas José Ramón Pubill, ocurrido el viernes pasado. La noticia, comunicada por el Centro de Excombatientes Malvinas de Pergamino, “enluta no solo a sus seres queridos, sino también a toda la familia malvinera y a quienes reconocen en nuestros veteranos un ejemplo de entrega, compromiso y amor por la Patria” reza un comunicado.

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José Ramón Pubill había sido incorporado a la Armada Argentina en 1981, realizando su instrucción militar en Campo Sarmiento, en la Base Naval Puerto Belgrano. Tras dos meses de formación, fue destinado al Portaaviones A.R.A. 25 de Mayo, una de las piezas clave de la flota naval durante el conflicto del Atlántico Sur.

En ese escenario histórico, Pubill cumplió funciones de combate en la cubierta de vuelo, desempeñando un rol fundamental para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Allí, en medio de la tensión y el riesgo propios de la guerra, colaboró en las operaciones de los aviones caza A-4Q Douglas Skyhawk y de las aeronaves de combate antisubmarino Grumman S-2 Tracker, contribuyendo con profesionalismo y valentía al desarrollo de las misiones.

Desde el Centro de Excombatientes expresaron su profundo dolor por la partida de quien fuera su compañero, destacando no solo su trayectoria como veterano, sino también su calidad humana. “Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero José Pubill”, manifestaron, al tiempo que elevaron una oración para que su alma encuentre descanso eterno.

En un mensaje cargado de fe y recogimiento, pidieron que “Stella Maris, patrona del mar, lo guíe en su nuevo rumbo, y que el Señor lleve consuelo a sus familiares y amigos en este momento de tristeza”.

La figura de José Ramón Pubill se suma al legado imborrable de quienes defendieron la soberanía argentina en Malvinas. Su historia, marcada por el servicio y el coraje, permanecerá viva en la memoria colectiva de Pergamino.

Firmaron el comunicado Fabián Vitelli, secretario, y Carlos Miguelena, presidente del Centro de Excombatientes Malvinas Pergamino.