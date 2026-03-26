jueves 26 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Centro de ExCombatientes Malvinas de Pergamino despide al veterano José Pubill

    José Pubill fue parte del Portaaviones A.R.A. 25 de Mayo. El comunicado del Centro de ExCombatientes de Pergamino.

    26 de marzo de 2026 - 14:46
    José Ramón Pubill había sido incorporado a la Armada Argentina en 1981.

    José Ramón Pubill había sido incorporado a la Armada Argentina en 1981.

    CENTRO DE EXCOMBATIENTES DE MALVINAS DE PERGAMINO

    La comunidad de Pergamino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del Veterano de Guerra de Malvinas José Ramón Pubill, ocurrido el viernes pasado. La noticia, comunicada por el Centro de Excombatientes Malvinas de Pergamino, “enluta no solo a sus seres queridos, sino también a toda la familia malvinera y a quienes reconocen en nuestros veteranos un ejemplo de entrega, compromiso y amor por la Patria” reza un comunicado.

    Lee además
    El elenco de Llegaron los chicos, la comedia negra que vuelve a escena en Buenos Aires con Marcelo Saltal como una de sus figuras centrales.
    Cultura y espectáculos

    Marcelo Saltal arrancó su año teatral con el reestreno de Llegaron los chicos, de Gustavo Moscona
    Pergamino Básquet no pudo con Deportivo Norte de Armstrong y perdió su plaza en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet perdió en Armstrong y descendió de la Liga Argentina

    Su paso por Malvinas

    José Ramón Pubill había sido incorporado a la Armada Argentina en 1981, realizando su instrucción militar en Campo Sarmiento, en la Base Naval Puerto Belgrano. Tras dos meses de formación, fue destinado al Portaaviones A.R.A. 25 de Mayo, una de las piezas clave de la flota naval durante el conflicto del Atlántico Sur.

    En ese escenario histórico, Pubill cumplió funciones de combate en la cubierta de vuelo, desempeñando un rol fundamental para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Allí, en medio de la tensión y el riesgo propios de la guerra, colaboró en las operaciones de los aviones caza A-4Q Douglas Skyhawk y de las aeronaves de combate antisubmarino Grumman S-2 Tracker, contribuyendo con profesionalismo y valentía al desarrollo de las misiones.

    Comunicado

    Desde el Centro de Excombatientes expresaron su profundo dolor por la partida de quien fuera su compañero, destacando no solo su trayectoria como veterano, sino también su calidad humana. “Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero José Pubill”, manifestaron, al tiempo que elevaron una oración para que su alma encuentre descanso eterno.

    En un mensaje cargado de fe y recogimiento, pidieron que “Stella Maris, patrona del mar, lo guíe en su nuevo rumbo, y que el Señor lleve consuelo a sus familiares y amigos en este momento de tristeza”.

    La figura de José Ramón Pubill se suma al legado imborrable de quienes defendieron la soberanía argentina en Malvinas. Su historia, marcada por el servicio y el coraje, permanecerá viva en la memoria colectiva de Pergamino.

    Firmaron el comunicado Fabián Vitelli, secretario, y Carlos Miguelena, presidente del Centro de Excombatientes Malvinas Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Marcelo Saltal arrancó su año teatral con el reestreno de Llegaron los chicos, de Gustavo Moscona

    Pergamino Básquet perdió en Armstrong y descendió de la Liga Argentina

    El fiscal Gómez encabezó la acusación del Jury que destituyó al juez Riva por maltrato laboral en MDP

    "Volver a Douglas es volver a casa": Guillermo Pereira, liderazgo y sentido de pertenencia

    Testigos de Jehová cambian su doctrina y aceptan recibir transfusiones de su propia sangre

    El Teatro San Martín reabre sus puertas en julio: Pergamino recupera su gran escenario cultural

    Directivos de escuelas primarias piden a inspectores de Educación resguardo ante hechos de violencia escolar

    Pergamino tiene un espacio que se ocupa de los problemas de los consumidores

    Sube: Amplia participación de estudiantes para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito

    Día del Niño por Nacer: Pergamino reinaugura el monumento con un acto abierto a la comunidad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El elenco de Llegaron los chicos, la comedia negra que vuelve a escena en Buenos Aires con Marcelo Saltal como una de sus figuras centrales.
    Cultura y espectáculos

    Marcelo Saltal arrancó su año teatral con el reestreno de Llegaron los chicos, de Gustavo Moscona

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 comenzó el juicio oral por presunta venta de cocaína en una vivienda del barrio Acevedo.

    Juicio por venta de cocaína en barrio Acevedo: comenzó el debate oral contra una mujer acusada de narcomenudeo
    El sujeto se encontraba muy exaltado y arrojó piedras y pedazos de baldosas a los móviles de Patrulla Urbana.

    Violento ataque a un móvil de Patrulla Urbana en pleno centro de Pergamino: arrojó baldosas contra agentes

    La motocicleta y la camioneta circularían en el mismo sentido en el carril sur de la traza entre Azcuénaga y avenida presidente Perón.

    Choque entre una camioneta y una moto en ruta 8 dejó a una persona con lesiones leves en Pergamino

    El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro oficializó el llamado a la Licitación Pública Nº 01/2026 para la ejecución de las tareas de dragado de mantenimiento del vaso portuario.

    Dragado del puerto de San Pedro: lanzan licitación clave para sostener la operatividad

    En este 2026, la empresa Terminales y Servicios (TyS) continúa brindando servicios logísticos eficientes y de calidad para el sector minero. En esta ocasión, durante la semana del 9 al 16 de marzo, TyS operó en el Puerto de San Nicolás, la segunda carga de carbonato de sodio de la firma LIEX. 

    Operación en San Nicolás fortalece la cadena del litio en Argentina