Douglas abrió el mercado con la llegada del arquero Facundo Perrone

Douglas Haig continúa avanzando en el armado de su plantel para el Torneo Federal A 2026 y este viernes dio un paso clave al oficializar a su primer refuerzo. Se trata del arquero Facundo Perrone , quien ya firmó su contrato por una temporada y se convirtió en la primera incorporación del Rojinegro de cara a un campeonato que comenzará a mediados de marzo y que volverá a presentar una alta exigencia deportiva.

El anuncio se realizó en horas de la mañana a través de las redes sociales oficiales del club, con el siguiente mensaje: “¡Bienvenido Facu! Facundo Perrone es la primera incorporación del Rojinegro en este #MercadoDePases” . De esta manera, la institución pergaminense confirmó una llegada que ya se venía gestando y que había sido anticipada por LA OPINION, consolidando una de las prioridades del cuerpo técnico para el armado del equipo.

La incorporación de Perrone se suma a la reciente renovación de Brian Meza , anunciada el martes, y refuerza la idea de la dirigencia y del entrenador Sebastián “Terremoto” Cejas de sostener una base competitiva y sumar piezas con experiencia en el Federal A, apuntando a un proyecto ambicioso para la temporada 2026.

Facundo Perrone tiene 26 años, nació en Devoto, provincia de Córdoba, y llega a Douglas Haig tras defender el arco de Juventud Antoniana de Salta en la última temporada. Con 1,91 metros de altura, el guardameta reúne condiciones físicas, presencia y experiencia en una categoría que conoce bien y que exige regularidad.

Formado futbolísticamente en Vélez Sarsfield, Perrone también integró la Selección Argentina Sub 19, un antecedente que habla de su proyección en etapas formativas. A lo largo de su carrera, sumó minutos y rodaje en distintos clubes con pasos por Guillermo Brown de Puerto Madryn, Argentino de Monte Maíz y San Miguel, experiencias que le permitieron adaptarse a diferentes contextos y realidades competitivas.

Su llegada al Milan de Pergamino se da para cubrir la vacante dejada por Ezequiel Bacher, quien continuará su carrera en Comunicaciones. En ese sentido, el cuerpo técnico apuntó a un arquero que combine juventud con experiencia, y que pueda brindar seguridad desde el inicio de la competencia.

¡ Facundo Perrone es la primera incorporación del rojinegro en este #MercadoDePases. El arquero de 26 años, nacido en Devoto, provincia de Córdoba, ya firmó su contrato por una temporada con el club. El guardameta, formado en Vélez Sarsfield y de última temporada en Juventud Antoniana de Salta, también reviste pasos por Guillermo Brown (PM), Argentino (MM) y San Miguel. #ConVosCrecemos

Empieza a tomar forma

La oficialización de Perrone representa el primer movimiento fuerte de Douglas Haig en el mercado de pases y se inscribe dentro de una estrategia clara: sostener a los jugadores que fueron importantes y sumar refuerzos puntuales que eleven el nivel del plantel. En ese camino, la renovación de Brian Meza fue una señal contundente. El mediocampista central de 34 años fue uno de los pilares del equipo en la última temporada y su continuidad refuerza la idea de mantener la columna vertebral.

Con Meza asegurado y Perrone ya incorporado, el Rojinegro comienza a mostrar sus primeras cartas de cara al Federal A 2026. La intención de la dirigencia y del cuerpo técnico es avanzar en las próximas semanas con nuevas incorporaciones que permitan completar un plantel equilibrado, con variantes en todas las líneas y competencia interna.