martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ¿Por qué la FEB no aceptó la propuesta salarial de la Provincia?

    La FEB fue uno de los sindicatos que rechazó el acuerdo por considerarlo insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

    27 de enero de 2026 - 14:13
    Desde la FEB también pusieron el foco en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que arrastran los salarios docentes.

    Desde la FEB también pusieron el foco en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que arrastran los salarios docentes.

    DIARIO HOY

    El gobierno de Axel Kicillof alcanzó un acuerdo salarial con los gremios docentes y el resto de los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, que contempla un incremento del 4,5% a cobrar en febrero, con los haberes correspondientes al mes de enero.

    Lee además
    Un punto clave es el compromiso de retomar las negociaciones bonaerenses en febrero.

    Kicillof acordó con empleados estatales y la mayoría de docentes el primer aumento salarial
    con aumento incluido, la provincia confirmo que dias de febrero cobraran los sueldos los empleados publicos

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    La propuesta incluye un 1% retroactivo por diciembre, una suba del 2% por enero y un 0,5% correspondiente al medio aguinaldo, lo que por efecto acumulativo lleva el aumento total al 4,5%. Además, el entendimiento incorpora el compromiso de retomar las negociaciones salariales en febrero, tomando este acuerdo como piso.

    Si bien la oferta fue aceptada por la mayoría de las organizaciones sindicales, no contó con el aval de todos los gremios docentes.

    El rechazo de la FEB: una oferta “a la baja”

    La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) fue uno de los sindicatos que rechazó la propuesta salarial, y desde la entidad sostuvieron que el incremento resulta claramente insuficiente frente a la inflación acumulada.

    En diálogo con este medio, Ricardo Fusco, secretario general de la FEB Pergamino, explicó los motivos del rechazo:

    “Nosotros tuvimos el último aumento en octubre, que lo cobramos en noviembre. Eso implica que noviembre, diciembre y enero transcurrieron sin actualización salarial”, señaló.

    Según detalló, la inflación informada por el INDEC para ese período fue cercana al 7,7%, por lo que aceptar una suba del 4,5% “es convalidar una rebaja del salario”.

    Una postura definida por el gremio

    Fusco remarcó que la decisión no fue aislada ni circunstancial, sino que responde a una postura ya definida por la FEB en sus congresos:

    “Uno de los acuerdos votados es que no vamos a aceptar una oferta salarial que implique una baja del salario”, afirmó.

    En ese sentido, explicó que no hubo consulta a los afiliados debido a que el ofrecimiento se realizó en pleno receso escolar: “Los docentes están de vacaciones, no están yendo a la escuela, es muy difícil socializar una propuesta en este contexto”.

    La pérdida del poder adquisitivo, el eje del reclamo

    Desde la FEB también pusieron el foco en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que arrastran los salarios docentes desde fines de 2023, tras la devaluación y los picos inflacionarios registrados en los primeros meses de 2024.

    “Venimos con una pérdida aproximada del 30% que todavía no hemos recuperado”, indicó Fusco, y agregó que esta situación se refleja en la vida cotidiana de los docentes: “Cuando uno habla con los compañeros, todos te dicen que se les hace muy difícil llegar a fin de mes. El dinero no alcanza y muchos necesitan acumular horas o cargos para poder vivir”.

    Un acuerdo vigente, pero con disconformidad

    Pese al rechazo de la FEB, el acuerdo salarial quedó vigente al haber sido aceptado por la mayoría de las organizaciones sindicales, aunque el descontento de un sector del arco docente vuelve a poner sobre la mesa el debate por la recomposición salarial.

    Las próximas negociaciones previstas para febrero serán clave para determinar si la Provincia logra acercar posiciones con los gremios que consideran que el aumento quedó por debajo de la inflación y de las necesidades reales del sector.

    Temas
    Seguí leyendo

    Kicillof acordó con empleados estatales y la mayoría de docentes el primer aumento salarial

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    Cristian Capurelli y el talento pergaminense brillaron en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Exitosa campaña para fortalecer el arbolado público de Pergamino

    Pergamino vuelve a impulsar los Embajadores de Botellas en clubes locales

    Educación ambiental y creatividad en el Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre

    Preocupación en avenida Juan B. Justo por reiteradas peleas callejeras que alteran la actividad comercial

    Primera Prueba de Mansedumbre en Pergamino: un evento inédito que pone en valor la doma y el bienestar animal

    Hallaron en Pilar a Juan Laszeski: el joven desaparecido fue encontrado con vida tras una intensa búsqueda

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En solo una semana más de 600 pergaminenses registraron el pedido de árboles para sus veredas. 

    Exitosa campaña para fortalecer el arbolado público de Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos
    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.
    Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos