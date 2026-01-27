¿Por qué la FEB no aceptó la propuesta salarial de la Provincia?

Desde la FEB también pusieron el foco en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que arrastran los salarios docentes.

El gobierno de Axel Kicillof alcanzó un acuerdo salarial con los gremios docentes y el resto de los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, que contempla un incremento del 4,5% a cobrar en febrero, con los haberes correspondientes al mes de enero.

La propuesta incluye un 1% retroactivo por diciembre, una suba del 2% por enero y un 0,5% correspondiente al medio aguinaldo, lo que por efecto acumulativo lleva el aumento total al 4,5%. Además, el entendimiento incorpora el compromiso de retomar las negociaciones salariales en febrero, tomando este acuerdo como piso.

Si bien la oferta fue aceptada por la mayoría de las organizaciones sindicales, no contó con el aval de todos los gremios docentes.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) fue uno de los sindicatos que rechazó la propuesta salarial, y desde la entidad sostuvieron que el incremento resulta claramente insuficiente frente a la inflación acumulada.

En diálogo con este medio, Ricardo Fusco, secretario general de la FEB Pergamino, explicó los motivos del rechazo:

“Nosotros tuvimos el último aumento en octubre, que lo cobramos en noviembre. Eso implica que noviembre, diciembre y enero transcurrieron sin actualización salarial”, señaló.

Según detalló, la inflación informada por el INDEC para ese período fue cercana al 7,7%, por lo que aceptar una suba del 4,5% “es convalidar una rebaja del salario”.

Una postura definida por el gremio

Fusco remarcó que la decisión no fue aislada ni circunstancial, sino que responde a una postura ya definida por la FEB en sus congresos:

“Uno de los acuerdos votados es que no vamos a aceptar una oferta salarial que implique una baja del salario”, afirmó.

En ese sentido, explicó que no hubo consulta a los afiliados debido a que el ofrecimiento se realizó en pleno receso escolar: “Los docentes están de vacaciones, no están yendo a la escuela, es muy difícil socializar una propuesta en este contexto”.

La pérdida del poder adquisitivo, el eje del reclamo

Desde la FEB también pusieron el foco en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que arrastran los salarios docentes desde fines de 2023, tras la devaluación y los picos inflacionarios registrados en los primeros meses de 2024.

“Venimos con una pérdida aproximada del 30% que todavía no hemos recuperado”, indicó Fusco, y agregó que esta situación se refleja en la vida cotidiana de los docentes: “Cuando uno habla con los compañeros, todos te dicen que se les hace muy difícil llegar a fin de mes. El dinero no alcanza y muchos necesitan acumular horas o cargos para poder vivir”.

Un acuerdo vigente, pero con disconformidad

Pese al rechazo de la FEB, el acuerdo salarial quedó vigente al haber sido aceptado por la mayoría de las organizaciones sindicales, aunque el descontento de un sector del arco docente vuelve a poner sobre la mesa el debate por la recomposición salarial.

Las próximas negociaciones previstas para febrero serán clave para determinar si la Provincia logra acercar posiciones con los gremios que consideran que el aumento quedó por debajo de la inflación y de las necesidades reales del sector.