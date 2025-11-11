martes 11 de noviembre de 2025
    • Gran convocatoria en la tercera Expo Secundaria de Adultos organizada por la Escuela 702 de Pergamino

    La muestra reunió a instituciones de educación secundaria y formación laboral para adultos. Los estudiantes participaron con entusiasmo y espíritu de celebración.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    11 de noviembre de 2025 - 16:59
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    LA OPINION

    Con gran éxito de convocatoria de alumnos y amplia participación de instituciones educativas de la ciudad, se desarrolló este lunes por la tarde-noche la tercera Expo Secundaria de Adultos, organizada por la Escuela de Educación de Adultos N° 702 de Pergamino.

    La propuesta tuvo como objetivo acercar a los alumnos la variada oferta educativa de nivel secundario y de formación laboral disponible en el distrito, a fin de orientar sus trayectorias al concluir los ciclos actuales de formación.

    El encuentro se realizó en la sede de la Escuela 702, ubicada en avenida Ameghino 131, y contó con la presencia de los alumnos de las Escuelas de Adultos 701 y 702, quienes recorrieron los diferentes stands informativos e interactuaron con los representantes de las instituciones educativas participantes.

    Salida laboral

    Entre los expositores se destacaron los CENS N° 451, 452 y 453, el Programa FinEs, los Centros de Formación Laboral (CFL), la Escuela de Artes y Oficios y el Centro de Día Padre Galli, que presentaron sus propuestas académicas, talleres y orientaciones laborales disponibles para quienes buscan continuar o complementar su formación.

    La apertura de la jornada estuvo a cargo de la secretaria a cargo de la dirección de la Escuela 702, Mirta Ledesma, y de la inspectora de la modalidad de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Soledad Llop, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas instituciones educativas y la motivación de los estudiantes por proyectar su futuro académico.

    Exitosa muestra

    También participaron los directores de los CENS —Leonardo Lamzellotta, Ariel Gómez y Gerardo Ruiz—; los coordinadores Miguel Tortonesi y Mónica Ismael, en representación del Programa FinEs; la coordinadora regional de los CFL, Virginia Viale, junto a los directores de los tres centros de formación laboral del distrito; y Estefanía Blaiotta, en representación del Centro de Día Padre Galli. La jornada contó además con la presencia de la inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Patricia Valdez.

    El ambiente fue de alegría y compañerismo. La actividad se complementó con espectáculos artísticos a cargo del grupo folclórico Amor en Vuelo y del ballet de tango Pasional, que ofrecieron un repertorio de danzas tradicionales argentinas. Los estudiantes disfrutaron especialmente de estas presentaciones, ya que durante los días previos habían trabajado en clase contenidos vinculados con el Día de la Tradición, celebrado el 10 de noviembre.

    Al cierre del evento, los asistentes se mostraron muy conformes con la experiencia. Se llevaron información detallada sobre las alternativas de educación secundaria para adultos y las oportunidades de formación laboral, valorando la cercanía y la orientación personalizada de los expositores.

    Desde la Escuela de Educación de Adultos N° 702 expresaron su satisfacción por la gran convocatoria y el compromiso de todas las instituciones participantes. “Fue una jornada muy linda y emocionante. Nos sentimos felices y agradecidos por la asistencia, la difusión y la predisposición de cada equipo. Esperamos seguir creciendo como modalidad y llegar cada vez a más hogares”, destacaron los organizadores.

