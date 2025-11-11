¿Llega la lluvia a Pergamino?: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de un frente frío

El fenómeno forma parte de un sistema frontal que recorre gran parte de Argentina. DIB

Luego de varias horas de calor y una tarde con ambiente casi veraniego, Pergamino se prepara para un cambio brusco en las condiciones del tiempo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde y noche de este martes ingresará un frente frío que provocará lluvias y tormentas en la ciudad y la región. Con el avance del viento sur, el tiempo mejorará hacia la madrugada y el miércoles se presentará soleado, con una máxima estimada en 25 grados.

Frente frío que recorre Argentina El fenómeno forma parte de un sistema frontal que recorre gran parte del país. El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para Pergamino, la provincia de Buenos Aires y otras 12 jurisdicciones. La advertencia indica la posibilidad de tormentas fuertes, con riesgo de ráfagas intensas y caída de granizo de manera localizada, más que acumulación de agua.

Según los especialistas, el frente frío avanza desde la Patagonia, donde ya comenzó a estabilizarse el clima tras temperaturas que superaron los 32°C en algunas zonas. El sistema se desplaza hacia el centro del país y afecta a La Pampa, el sur de San Luis y parte de Mendoza, para luego avanzar hacia el norte durante la noche.

El SMN detalló que La Pampa, Buenos Aires, Capital Federal, sur y este de Córdoba, sur y centro de Santa Fe y casi toda Entre Ríos registrarán un desmejoramiento progresivo entre la tarde y la noche de este martes.

El miércoles, soleado A pesar de la intensidad puntual que podrían presentar las tormentas, el sistema se moverá con rapidez. Se espera que en las primeras horas del miércoles el tiempo mejore, dando paso a una jornada estable, con cielo mayormente despejado y una temperatura más fresca y agradable.

