miércoles 05 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Escuelas evaluaron los resultados de "Desde el Aula", el programa piloto de reciclaje

    La Municipalidad de San Pedro y las escuelas analizaron los resultados del programa “Desde el Aula”, que recuperó más de 8.300 kilos de materiales reciclables.

    5 de noviembre de 2025 - 12:50
    San Pedro llevó adelante un encuentro con directivos y representantes de las escuelas participantes del programa piloto “Desde el Aula”

    San Pedro llevó adelante un encuentro con directivos y representantes de las escuelas participantes del programa piloto “Desde el Aula”

    notisanpedro.info
    desde el aula -San Pedro

    La Dirección de Medioambiente de San Pedro llevó adelante un encuentro con directivos y representantes de las escuelas participantes del programa piloto “Desde el Aula”. Durante la reunión, se realizó un balance de los primeros dos meses de la iniciativa, que promueve la educación ambiental y la economía circular mediante la recuperación de materiales reciclables.

    Compromiso escolar y resultados alcanzados

    En apenas dos meses, las instituciones educativas lograron recuperar más de 8.300 kilos de papel, cartón, plásticos y latas. Estos materiales fueron derivados a la planta de separación municipal, destacando la participación activa de docentes, estudiantes y familias en la recolección y clasificación de residuos.

    Sistema de puntos y premios ambientales

    “Desde el Aula” funciona con un sistema de puntaje: cada diez kilos recuperados suman puntos que las escuelas pueden canjear por premios sostenibles, como composteras, bancos y sillitas de plástico reciclado, luminarias solares y pelotas para actividades recreativas, fomentando el compromiso de los estudiantes con la sostenibilidad.

    Economía circular e inclusión social

    La iniciativa integra el esfuerzo de las escuelas, el Municipio y los recuperadores urbanos, promoviendo beneficios ambientales y comunitarios. Además, refuerza la educación ambiental en las nuevas generaciones, demostrando que una gestión sustentable es posible mediante el trabajo colectivo y la articulación entre Estado y comunidad educativa.

