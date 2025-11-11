martes 11 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    La comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense unificó dos proyectos para bloquear los sitios de apuestas online.

    11 de noviembre de 2025 - 19:00
    Sitios de apuestas

    La Legislatura bonaerense buscará avanzar en las próximas semanas con un proyecto para restringir sitios de internes, como las páginas de apuestas online o de contenido para adultos, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esta medida quiere frenar el avance de la ludopatía juvenil y promover un uso responsable de Internet en las aulas.

    Lee además
    Lionel Messi en el Camp Nou

    El regreso invisible de Messi: cuando un estadio vacío vuelve a tener alma
    Dua Lipa deslumbró en su presentación en Buenos Aires

    Dua Lipa sorprendió en River: cantó un tema de Miranda! ante más de 50 mil personas

    En las últimas horas, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados unificó dos proyectos de ley para darle un nuevo marco a esta problemática. En ese sentido, la comisión presidida por la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Fernanda Díaz, aprobó la unificación de las iniciativas presentadas por los legisladores Belén Malaisi (UCR + Cambio Federal) y Martín Rozas (Unión y Libertad).

    La idea de los legisladores es poner en foco una problemática que afecta cada vez más a los alumnos. De hecho, ocho de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online, según un estudio de Unicef Argentina. Y de ese grupo, el 37% ingresa a apps o páginas webs de juegos -también conocidas como casinos virtuales- muy seguido o todos los días.

    Apuestas online: bloqueo definitivo

    En primer término, el proyecto de Malaisi impulsa la modificación del artículo 55 de la Ley Provincial de Educación para que la cartera educativa instrumente “los mecanismos a los efectos de bloquear en forma definitiva todos los sitios de apuestas en red de Internet en el ámbito de las escuelas, tanto de gestión pública como privada”.

    La otra iniciativa, la de Rozas, propone que, en todo proceso de contratación de servicios de Internet, las instituciones educativas de gestión pública o privada deban exigir a los proveedores la implementación de sistemas de filtrado.

    El objetivo es restringir el acceso a plataformas de juegos en línea, redes sociales, contenido para adultos y cualquier otro sitio que atente contra la integridad física o psicológica de los estudiantes. Además, prevé que las excepciones a estos filtros solo puedan autorizarse con fines académicos o de investigación, bajo supervisión de la autoridad educativa.

    Con la unificación de los proyectos los legisladores buscan dar más celeridad al debate y así avanzar en una respuesta concreta desde el ámbito educativo para garantizar un entorno digital seguro y enfocado en el aprendizaje. (DIB)

    Temas
    Seguí leyendo

    El regreso invisible de Messi: cuando un estadio vacío vuelve a tener alma

    Dua Lipa sorprendió en River: cantó un tema de Miranda! ante más de 50 mil personas

    De enero a octubre, casinos aportan 631 millones de pesos para fomentar el deporte

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juicio oral se desarrolló en dos audiencias entre el lunes y el martes en el Tribunal Criminal.

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza
    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    A más de un mes de la explosión nada parece haber cambiado en el Instituto Comercial Rancagua

    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de distintas partes del país y del exterior.

    San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist