martes 11 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist

    El Club Náutico San Pedro recibió a chicos de todo el país y delegaciones extranjeras en la 24ª edición del tradicional encuentro de escuelitas de Optimist.

    11 de noviembre de 2025 - 17:23
    El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de distintas partes del país y del exterior.

    El Club Náutico San Pedro fue sede del 24º Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, evento que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de diferentes puntos de Argentina y del exterior. Durante todo el fin de semana, familias, entrenadores y deportistas disfrutaron de regatas, actividades recreativas y clima propicio para la competencia.

    Organización y logística del encuentro náutico

    La convocatoria demandó meses de trabajo por parte de la Subcomisión de Escuelita Náutica del CNSP y la Comisión Directiva, que coordinaron inscripciones, logística de embarcaciones, alojamiento y seguridad en el agua. Más de 50 entrenadores acompañaron el operativo deportivo, reforzado por personal de apoyo y voluntarios que asistieron a los más pequeños en cada etapa del programa.

    El desfile inaugural marcó el inicio formal del encuentro. Allí, el Comodoro del club, Dr. Mauricio Gugger, junto a Nano Luppi, brindaron palabras de bienvenida y destacaron la importancia formativa del Optimist como disciplina de iniciación en la navegación a vela.

    Desarrollo de las regatas y actividades recreativas

    Las competencias se realizaron durante sábado y domingo con condiciones climáticas favorables, lo que permitió cumplir con la planificación prevista por el comité de regatas. Además de las pruebas oficiales, se organizaron propuestas recreativas para fomentar la integración entre los participantes, quienes representaron a clubes de la provincia de Buenos Aires, la región centro del país y delegaciones internacionales.

    Las familias acompañaron desde la costa y las instalaciones del club, generando un clima festivo que se mantuvo a lo largo de ambas jornadas. La presencia turística impulsada por el evento impactó positivamente en la hotelería y la gastronomía local.

    Entrega de premios y desempeño de los representantes locales

    El cierre del encuentro estuvo marcado por la tradicional entrega de premios, donde se distinguió a los navegantes más destacados de cada categoría. Además, se realizó el sorteo de un barco Optimist entre los competidores, que finalmente fue adjudicado a Vito, representante del Yacht Club Olivos.

    Los navegantes del Club Náutico San Pedro lograron puestos destacados. En Principiantes, Constantino Bonilla obtuvo el primer lugar, seguido por Dante Romero en la séptima posición. También se destacó la participación de Gaspar Hidalgo y Julia Ferrari, ubicados en los puestos 31 y 40 respectivamente.

    En Escuelita, los resultados fueron: Benigno Ferrari (29º), Julia Kuttel (30º), Bonilla Clara (46º), Rodríguez Simón (99º), Olivia Gil (113º), Bard Salvador (123º), Lucía Blas (141º), Mateo Alsogaray (163º), Oromes Paris (215º) y Berigorria Amadeo (231º).

    Desde la entidad anfitriona consideraron que la edición “dejará un recuerdo imborrable” para todos los jóvenes que participaron, reafirmando el rol del club como espacio formativo y referente nacional en el desarrollo de la vela infantil.

