Baradero: Madre denuncia bullying y presunta negligencia de autoridades en la escuela Nº 22 de Santa Coloma

Una grave denuncia por bullying y presunta desatención institucional sacude a la comunidad educativa de Santa Coloma , en Baradero .

Eliana, madre de una alumna de sexto grado de la Escuela Nº 22 , aseguró que su hija es víctima de agresiones verbales y discriminación por parte de sus compañeros, y que no obtuvo respuestas satisfactorias por parte de las autoridades del establecimiento.

En diálogo con #TúRadio , Eliana relató que la situación comenzó hace varios meses y que se agravó pese a sus reiterados reclamos.

“Le escribían papeles con muchas malas palabras y se burlaban por su altura. Tengo miedo de que le pase algo a mi hija”, expresó, visiblemente angustiada.

La madre identificó a la directora del colegio como Valeria Salaberry y a la maestra de curso como Berenice, y señaló que ninguna de ellas le dio respuestas concretas. “Discutí con la directora, y cuando intento hablar con la inspectora, casualmente nunca está. La inspectora no me atiende”, denunció.

Reclamos sin respuesta y tensión con la dirección

Eliana afirmó que la situación se tornó aún más tensa cuando la directora le advirtió que podría denunciarla por sus reclamos.

“Ayer mi nena salió llorando porque la directora le gritó diciéndole que iba a hacerme una denuncia si yo reclamaba. Ya tuvimos un encuentro fuerte, estuvimos hasta las 2 de la tarde”, contó.

Según su testimonio, las autoridades educativas se niegan a recibirla formalmente y las reuniones solicitadas con la inspección escolar “nunca fueron atendidas”.

Irregularidades en el horario y malestar de otras familias

La madre también denunció irregularidades en los horarios de salida de los alumnos.

“Mi hija se va todos los días a las 5 de la tarde cuando debería salir a las 6. Nos avisan siempre a las 4:30 que tenemos que ir a retirar a los chicos”, explicó, y aseguró que “esto no es sólo conmigo, muchas madres están pasando por lo mismo”.

Eliana pidió una intervención inmediata de las autoridades educativas del distrito para garantizar la integridad física y emocional de su hija y del resto de los alumnos.

Preocupación en la comunidad educativa

La denuncia generó alarma entre otros padres, quienes manifestaron haber vivido situaciones similares con la conducción del establecimiento.

Algunos reclamaron mayor presencia de las autoridades educativas provinciales y protocolos claros de actuación frente a casos de violencia escolar, discriminación o negligencia institucional.

“Queremos que nuestros hijos vayan tranquilos a la escuela y que los escuchen cuando pasa algo”, expresó una madre que prefirió mantener el anonimato.