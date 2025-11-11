Pergamino: Presupuesto 2026, condonaciones, reclamos vecinales y pedidos de obra pública

El Honorable Concejo Deliberante de Pergamino celebrará este martes su 17ª sesión ordinaria del año , con un temario extenso que combina la discusión de las cuentas públicas para 2026 con un listado de reclamos y solicitudes ciudadanas que reflejan las tensiones y desafíos de la política local.

El paquete central del orden del día está integrado por tres expedientes enviados por la Secretaría de Hacienda: el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026 , la Ordenanza Fiscal e Impositiva que regula las tasas municipales y un plan de regularización de deudas para contribuyentes .

Estas tres piezas conforman la base económica del próximo ejercicio y serán el eje de las deliberaciones de esta noche, a partir de las 19 horas.

El Ejecutivo local presentará los números previstos para el año próximo, que buscarán sostener los servicios esenciales, la obra pública y el equilibrio fiscal sin recurrir a endeudamiento como lo viene haciendo años anteriores. La discusión se anticipa intensa: los bloques opositores han reclamado mayor detalle sobre la ejecución de fondos y la planificación de obras, mientras que el oficialismo insiste en que el esquema mantiene el orden administrativo logrado en los últimos años.

La Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 será otro de los puntos sensibles, ya que actualizará los valores de tasas municipales y definirá los incentivos para contribuyentes cumplidores. También se pondrá a consideración el nuevo régimen de regularización, que permitirá saldar deudas atrasadas con planes especiales.

Demandas sociales

Un expediente con peso político será el presentado por el grupo de emprendedores y feriantes autoconvocados, que solicitan una reunión con la Comisión de Actividades Económicas. La presentación llega luego de semanas de tensión por el uso del espacio público.

Cultura, educación y reconocimientos

En el capítulo cultural, los concejales tratarán la declaración de interés municipal para la “Gala de Danza – 30º Aniversario de Cascanueces”, el Festival del Orgullo Pergamino (23 de noviembre) y la tesis de maestría sobre “Los Alcaldes de la Hermandad”.

También se propondrá reconocer como Pergaminense Sobresaliente a Zulema Blanca Forcat, por su trabajo con personas con discapacidad.

Un cierre de año con balance político

La sesión del 11 de noviembre se perfila como una de las más densas del año, en un clima en el que se cruzan la gestión cotidiana, las demandas de los vecinos y la puja por la proyección política local hacia 2026.

El Presupuesto Municipal se convertirá, como cada año, en el espejo donde se reflejarán tanto los logros como los desafíos pendientes de la administración.