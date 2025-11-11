martes 11 de noviembre de 2025
    • Participación ciudadana para un tránsito más seguro: denuncias por mal estacionamiento

    A través de Simple Pergamino, se pueden hacer denuncias por vehículos mal estacionados y es un aporte fundamental para el tránsito ordenado.

    11 de noviembre de 2025 - 16:15
    Estacionamiento seguro y tránsito ordenado.

    La Municipalidad de Pergamino continúa fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana para mejorar la convivencia urbana y el ordenamiento del espacio público. En este marco, el servicio “Alerta Simple” permite a los vecinos reportar, en tiempo real, vehículos mal estacionados que obstruyen la circulación o incumplen las normas vigentes de tránsito.

    Un tránsito más seguro

    A través del WhatsApp de la App Simple Pergamino, cualquier usuario puede informar situaciones que representen una infracción, como estacionar sobre cordones rojos o amarillos, en ochavas, en doble fila, sobre veredas o rampas destinadas a personas con discapacidad, así como en espacios verdes o sectores reservados para motos, carga y descarga o vehículos autorizados. También se pueden denunciar obstrucciones de garajes y estacionamientos en el lado izquierdo de arterias donde no está permitido.

    Para realizar el reporte, el sistema solicitará una fotografía en la que se observe claramente el vehículo completo y su patente. Luego, se deberá enviar por escrito el número de dominio, la fecha, el horario y la dirección precisa de la infracción. De este modo, se garantiza que la denuncia cuente con la información suficiente para su análisis y posterior intervención de las áreas responsables.

    De qué manera funciona

    Desde el Municipio recordaron que es imprescindible adjuntar al menos dos imágenes: una que muestre la infracción en sí y otra en la que se visualice el rodado con la patente legible, preferentemente desde la parte trasera. Las fotos deben corresponder a un único vehículo y no pueden incluir a terceras personas, ni siquiera al conductor; en caso de que este se encuentre dentro del auto, la situación no se considera infracción.

    La atención y las respuestas

    El servicio funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas y la atención se realiza en tiempo real, por lo que las alertas enviadas fuera de ese rango horario no serán procesadas. Con esta herramienta, la Municipalidad busca sumar a los vecinos como protagonistas del cuidado del espacio común, promoviendo un tránsito más seguro, accesible y respetuoso para todos.

