San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal El Norte

El Tribunal de Disciplina de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires publicó este lunes su fallo sobre los incidentes ocurridos durante el partido entre Club Belgrano de San Nicolás y Somisa Club, disputado el 1° de noviembre en el estadio “Fortunato Bonelli”.

Multas para los clubes de San Nicolás tras los incidentes Según la resolución, Somisa deberá abonar una multa equivalente a 10 AJC (aproximadamente $600.000) por la interrupción del juego a raíz del lanzamiento de elementos pirotécnicos desde su tribuna. Belgrano afrontará una sanción de 4 AJC (unos $240.000) por latas arrojadas hacia jugadores visitantes al final del partido.

Simpatizantes identificados y penalizados El Tribunal sancionó a dos hinchas de Somisa, identificados por el propio club como responsables del lanzamiento de una bomba de estruendo y una bengala hacia la cancha. Ambos tendrán prohibido asistir a partidos organizados por la Federación durante dos años.

¿Qué pasará con el partido suspendido? El encuentro fue detenido cuando Belgrano ganaba 48-42 al inicio del último cuarto, en un choque clave por el primer puesto del Grupo B. El Área de Competencias definirá si debe completarse o si se homologa el resultado parcial. Quien finalice líder obtendrá un lugar directo en el Final Four. De todas maneras, ambos equipos ya aseguraron su clasificación a la Liga Federal 2026.

