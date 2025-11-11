martes 11 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    La Federación Bonaerense de Básquetbol aplicó multas económicas a ambas instituciones de San Nicolás tras los incidentes en el Fortunato Bonelli.

    11 de noviembre de 2025 - 18:00
    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    El Norte

    El Tribunal de Disciplina de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires publicó este lunes su fallo sobre los incidentes ocurridos durante el partido entre Club Belgrano de San Nicolás y Somisa Club, disputado el 1° de noviembre en el estadio “Fortunato Bonelli”.

    Lee además
    Este martes ingresaría al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Municipal 2026. De acuerdo con la información a la que accedió este diario, para el año próximo se prevé un gasto total de 132.625.134.533 pesos.

    San Nicolás: el Presupuesto municipal 2026 ingresará al Concejo
    El periodista de San Nicolás, Gustavo Méndez, se incorporó al nuevo ciclo de Moria Casán en El Trece.

    Gustavo Méndez nacido en San Nicolás debutó en el programa de Moria Casán y arrojó agua bendita en el estudio

    Multas para los clubes de San Nicolás tras los incidentes

    Según la resolución, Somisa deberá abonar una multa equivalente a 10 AJC (aproximadamente $600.000) por la interrupción del juego a raíz del lanzamiento de elementos pirotécnicos desde su tribuna. Belgrano afrontará una sanción de 4 AJC (unos $240.000) por latas arrojadas hacia jugadores visitantes al final del partido.

    Simpatizantes identificados y penalizados

    El Tribunal sancionó a dos hinchas de Somisa, identificados por el propio club como responsables del lanzamiento de una bomba de estruendo y una bengala hacia la cancha. Ambos tendrán prohibido asistir a partidos organizados por la Federación durante dos años.

    ¿Qué pasará con el partido suspendido?

    El encuentro fue detenido cuando Belgrano ganaba 48-42 al inicio del último cuarto, en un choque clave por el primer puesto del Grupo B. El Área de Competencias definirá si debe completarse o si se homologa el resultado parcial. Quien finalice líder obtendrá un lugar directo en el Final Four. De todas maneras, ambos equipos ya aseguraron su clasificación a la Liga Federal 2026.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: el Presupuesto municipal 2026 ingresará al Concejo

    Gustavo Méndez nacido en San Nicolás debutó en el programa de Moria Casán y arrojó agua bendita en el estudio

    San Nicolás: Cada vez falta menos para la fiesta de disfraces más grande de Latinoamérica

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro

    Nueva etapa de obras en el centro de San Nicolás comenzará esta semana y durará hasta ocho meses

    San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín

    Nación subastará viviendas Procrear, pero las de San Nicolás quedan afuera del plan

    San Nicolás vive la VII Marcha del Orgullo: diversidad y unidad frente a los discursos de odio

    Halloween en San Nicolás: los 10 disfraces más votados en una noche a pura creatividad

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    arba: la patente pasara a pagarse de manera mensual en la provincia

    Arba: la patente pasará a pagarse de manera mensual en la Provincia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juicio oral se desarrolló en dos audiencias entre el lunes y el martes en el Tribunal Criminal.

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza
    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    A más de un mes de la explosión nada parece haber cambiado en el Instituto Comercial Rancagua

    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de distintas partes del país y del exterior.

    San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist