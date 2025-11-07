Licitaciones y peajes: rutas que pasan por Pergamino esperan obras urgentes

Mientras se conocen las planificaciones del Gobierno sobre las licitaciones para mantenimiento y obras en las rutas nacionales, en Pergamino esperan que estos trabajos abarquen zonas que están en muy mal estado de conservación y en los cuales nunca se cumplieron las promesas de mejoras.

“La privatización anunciada por el Gobierno nacional y la red de concesiones que se habilitó abren una nueva etapa para la ruta Nº 188, una vía que actualmente se encuentra en condiciones de intransitabilidad, sin mantenimiento alguno, y que hemos venido reclamando desde hace años. Ante este escenario, el anuncio genera tanto expectativas como cautela”, explicaron al Diario respecto a este tema que tiene tratamiento constante en el Concejo Deliberante. “Hay expectativas porque se menciona la repavimentación y el compromiso de las empresas concesionarias de poner la ruta en condiciones óptimas de circulación. Entre las mejoras que se esperan, se incluyen el bacheo cero, el repaso de banquinas, la señalización, la iluminación y el desmalezamiento, aspectos que hoy están ausentes en la traza y que marcarían una diferencia respecto a lo que hemos visto en administraciones pasadas”, agregaron ayer.

Sin embargo, la cautela también es necesaria. En el pasado, se atravesaron procesos licitatorios fallidos en los que la ruta, tanto cuando estuvo bajo la administración de Vialidad Nacional como cuando fue concesionada, estuvo en deplorables condiciones; en este sentido, cabe recordar las concesiones al Corredor de Integración Pampeana y las uniones transitorias de empresas habilitadas durante el kirchnerismo para avanzar en obras clave, como la rotonda entre las rutas Nº 32 y 188, o las intervenciones en puntos de alta siniestralidad como la “Curva de Gerde” y la “Curva del Cacique”, entre Pergamino y Peña. Todas esas obras quedaron siempre en el olvido, a pesar de estar comprometidas en los pliegos de concesión, y nunca se ejecutaron, a pesar de que las empresas cobraban peaje.

En la actualidad, el mantenimiento de la ruta está en manos de Corredores Viales, una empresa mixta subsidiada por el Estado, que también es responsable del cobro de peajes . Ahora, la posibilidad de que el sector privado se haga cargo de la concesión y de que puedan subcontratar parte de los trabajos genera dudas, aunque también se espera que se den pasos hacia una mejora.

El tramo que comprende la ruta Nº 188 forma parte de la licitación del Corredor Río Paraná, que abarca 1.093 kilómetros de diversas rutas nacionales, incluidas las rutas 8, 9, 33, 35, 36, 19, 3, A05, A008 y A012. Este corredor va desde San Nicolás hasta Junín, y desde Junín hasta Realicó, en La Pampa.

Cabe mencionar que parte de este tramo anteriormente estaba incluido en otras concesiones y ahora se reparte en varios tramos nuevos, como el denominado “tramo Pampa”.

Los nuevos peajes

Respecto al sistema de peajes, habrá una transición hacia un sistema de telepeaje en todas las rutas del país, una iniciativa que ya está comenzando a implementarse en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires como modalidad de cobro único.

Este cambio está proyectado para 2026, con la apertura de las licitaciones prevista pero aún no se sabe cuándo se adjudicarán los contratos ni cuándo comenzarán las obras, aunque es probable que las mejoras arranquen en los meses próximos

Mientras tanto, el Municipio de Pergamino lleva adelante tareas de corte de pasto en las banquinas desde hace bastante tiempo; el paso constante de camiones pesados han agravado los daños, lo que lleva a una conclusión inevitable: la ruta Nº 188 sigue siendo intransitable, con un nivel de deterioro alarmante y un mantenimiento insuficiente, a pesar de contar con una cuadrilla de Vialidad en Jota de la Peña. Sin embargo, estos equipos deben trasladarse desde otros sectores, lo que limita la eficacia de los trabajos