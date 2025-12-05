viernes 05 de diciembre de 2025
    • Concejo Deliberante: los nuevos concejales tomarán juramento este viernes

    A partir de las 10:00 jurarán los nuevos ediles elegidos en las elecciones del pasado 7 de septiembre en Pergamino y habrá cambios en el Concejo Deliberante.

    5 de diciembre de 2025 - 06:00
    Este viernes jurarán los nuevos ediles en el Concejo Deliberante de Pergamino.

    Este viernes, a las 10:00, se llevará a cabo la sesión preparatoria en la que jurarán los diez nuevos concejales electos el pasado 7 de septiembre en el Partido de Pergamino. El acto institucional marcará la renovación parcial del Concejo Deliberante y la incorporación de representantes de tres fuerzas políticas que definirán la dinámica legislativa local para los próximos cuatro años.

    Quiénes jurarán en el Concejo Deliberante

    Los ediles que asumirán surgieron del último comicio y responden a distintos espacios que lograron representación tras una elección competitiva. Por Fuerza Patria prestarán juramento Alejandro Massague, Macarena García Santander, Ignacio Ostertag y Brisa Quevedo, quienes llegan al cuerpo deliberativo con el desafío de consolidar la presencia del espacio en la agenda política local.

    Los ediles de HECHOS

    Por HECHOS asumirán Gustavo Ciuffo, Inés Bregroth y Donato Cignolli, tres dirigentes que buscan fortalecer el perfil territorial del espacio y acompañar iniciativas vinculadas al desarrollo urbano, la producción y la infraestructura comunitaria.

    Bloque La Libertad Avanza

    Finalmente, por La Libertad Avanza tomarán posesión de sus bancas Ezequiel Montegro, Carla Lantella y Gabriel Gattelet, quienes representarán la línea liberal dentro del Concejo de Pergamino.

    Nuevas autoridades

    La ceremonia de asunción se realizará en el recinto del Concejo Deliberante e incluirá la elección de autoridades para el nuevo período legislativo. Con la renovación de diez bancas, el cuerpo entrará en una nueva etapa política, con reconfiguración de fuerzas y expectativas sobre los debates que marcarán la agenda institucional de Pergamino en 2026.

    Pergamino Básquet busca su primer triunfo de visitante ante Provincial

    Podcast del 5 de diciembre de 2025

    Concejo Deliberante: los nuevos concejales tomarán juramento este viernes

    Argentino y Comunicaciones se enfrentarán por octava ocasión en la temporada.

    Argentino y Comunicaciones otra vez cara a cara en una final

    Pergamino Básquet va por el golpe en Rosario luego del triunfo ante El Talar.

    Denuncian que el helipuerto de la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino no está habilitado

