martes 09 de diciembre de 2025
    • Estacionamiento: instan a los automovilistas a respetar la señalización y evitar multas

    Desde Inspección General solicitaron una vez más respetar los lugares de estacionamiento en Pergamino demarcados con sus colores respectivos.

    9 de diciembre de 2025 - 17:24
    Instan a respetar los lugares de estacionamiento en las calles de Pergamino.

    La ciudad de Pergamino, en materia de estacionamiento, continúa avanzando en la modernización de su entramado urbano con un renovado plan de señalización vial que apunta a ordenar el tránsito, mejorar la convivencia entre conductores y peatones, y acompañar las transformaciones que viene experimentando la ciudad en materia de movilidad.

    En el marco del programa integral de tránsito que desarrolla la Municipalidad, y bajo la coordinación del área de Inspección General y Tránsito, se puso en marcha la demarcación de cordones y sectores estratégicos mediante un sistema de colores que busca transmitir información clara, rápida y unificada sobre las condiciones de estacionamiento y circulación.

    Estacionamiento más seguro en Pergamino

    La implementación ya comenzó en distintos puntos del Centro y en barrios con alta densidad vehicular, donde la presencia de autos y motos exige criterios más precisos para garantizar un tránsito más ordenado. La iniciativa responde a un esquema simple pero altamente funcional: cada color cumple una función específica y permite al conductor identificar de inmediato qué está permitido y qué no en ese espacio.

    En esta nueva señalización, el color naranja define los sectores destinados exclusivamente a tareas de carga y descarga de mercadería; el rojo indica la prohibición absoluta de estacionar y detenerse; el amarillo marca lugares donde estacionar está prohibido, aunque se permite una detención momentánea; el blanco habilita el estacionamiento; y el celeste se reserva para el ascenso y descenso de personas con discapacidad, un punto que también reafirma el compromiso municipal con la inclusión y la accesibilidad.

    Respetar los colores en Pergamino

    Desde el Municipio remarcaron que este programa constituye un avance significativo en el ordenamiento del tránsito local, un desafío que se vuelve cada vez más prioritario frente al crecimiento sostenido del parque automotor, la expansión de nuevos barrios y la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad vial. Según explicaron desde Inspección General y Tránsito, la incorporación de estos colores no sólo contribuirá a agilizar la circulación en horarios de mayor demanda, sino que también permitirá reducir infracciones, malos estacionamientos y situaciones conflictivas que afectan la fluidez del tránsito cotidiano.

    El plan de demarcación no funciona de manera aislada. Está acompañado por una campaña de concientización dirigida a los vecinos y por un refuerzo de los controles en la vía pública. Los agentes municipales tendrán presencia activa en los sectores recientemente pintados, con el objetivo de brindar información, orientar a los conductores en este período de adaptación y, cuando corresponda, labrar actas ante el incumplimiento de la normativa vigente.

    Más seguridad vial

    Uno de los aspectos más valorados de esta propuesta es su impacto en términos de inclusión urbana. La señalización celeste, por ejemplo, asegura espacios visibles, cercanos y prioritarios para personas con movilidad reducida, un recurso indispensable en zonas donde suelen concentrarse servicios esenciales como centros de salud, escuelas, dependencias públicas o entidades bancarias. Estas medidas, aunque puedan parecer simples, representan avances concretos hacia una ciudad más equitativa, accesible y pensada para las necesidades reales de su comunidad.

    Mientras el sistema continúa expandiéndose hacia nuevos sectores de Pergamino, las autoridades municipales enfatizan la importancia de que los vecinos se familiaricen con el significado de cada color. “El ordenamiento del tránsito no depende solo del Estado, sino también del compromiso y la responsabilidad de cada conductor”, subrayaron desde el área. En ese sentido, la correcta interpretación de la señalización se vuelve clave para que el plan alcance su objetivo y logre transformar hábitos cotidianos que impactan directamente en la circulación.

    Estacionamiento y tránsito seguro

    Este reordenamiento vial se integra a un paquete más amplio de políticas públicas que la Municipalidad viene implementando en los últimos meses, entre ellas la modificación de sentidos de circulación en diferentes calles, la colocación de nueva cartelería, la modernización de la red de semáforos y la planificación de ciclovías en determinados tramos estratégicos. Todas estas acciones buscan avanzar hacia una Pergamino más organizada, más segura y con mejores condiciones de accesibilidad y movilidad para quienes la recorren todos los días.

    Estacionamiento: instan a los automovilistas a respetar la señalización y evitar multas

