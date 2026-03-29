Hay equipo: Ciudad de Pergamino se arma para dar pelea en la Doble Bragado

La histórica Doble Bragado disputará su 89° edición del 9 al 12 de abril y tendrá nuevamente representación pergaminense. Un equipo conformado mayoritariamente con ciclistas locales llevará el nombre Ciudad de Pergamino y buscará dar batalla.

Uno de los estandartes del equipo es Sebastián Cianci , quien se encuentra entrenando en Luján de Cuyo, Mendoza, para la “Clásica del Oeste” y otros desafíos del calendario nacional. En diálogo con el programa Fuera de Página (La Opinión Play y FM 105.1), confirmó la presencia de la formación pergaminense en la Doble Bragado y quienes serán sus integrantes.

“Seba” Cianci explicó cómo se conformó el equipo para la 89° Doble Bragado: “Este año es una lástima que la carrera no pase por Pergamino. Después de la participación del año pasado con el Club Ciclista Unidos Pergamino, quisimos armar algo entre los chicos de la ciudad. Llegamos a ser 10, pero por lesiones y otros que dejaron de correr quedamos cinco, entonces decidimos reforzarnos con gente de afuera para completar”.

Además de Cianci, los pergaminenses son Carlos Anías, Emanuel Anías (su participación está en duda por temas laborales), Carlos Bagna y Juan Segundo Rodríguez . Y los ciclistas de otras localidades que se acoplan son Román Giménez (Colón), Cristian Pernuzzi (Rafaela) e Ignacio Villanueva (Formosa). “Ellos compartieron conmigo experiencia en la selección y cada uno se está preparando por su lado. Ignacio está en Córdoba y con Cristian y Román estamos en Luján de Cuyo porque corremos también para este equipo”, agregó. El equipo llevará el nombre Ciudad de Pergamino, “buscamos algo sencillo, que se entienda de dónde somos” , explicó Cianci.

El compañerismo como bandera

El ciclista pergaminense enfatizó la fortaleza del grupo y los objetivos para la competencia: “El año pasado fuimos protagonistas, pero el equipo se armó en el momento. Este año todos vamos para el mismo lado. No importa si el que gana soy yo o cualquiera de los otros integrantes, tenemos esa ventaja del compañerismo y somos todos amigos. Cada vez que uno se pone el número, sale a ganar, y sabemos que los demás equipos también saldrán a dar lo mejor”.

Respecto a metas concretas, Cianci detalló: “Queremos ganar alguna etapa, y también apuntamos a la clasificación de la categoría Sub 23 con Román Giménez. La general será difícil, pero haremos todo lo posible por estar adelante. La carrera seguramente se definirá en el día de ruta, más que hay una contrarreloj ahora, pero creo que estamos para hacer un buen papel”, afirmó.

Cronograma de la Doble 2026

La Doble Bragado 2026 tendrá un recorrido centrado principalmente en Bragado. “El primer día será de Bragado a 25 de Mayo y vuelta a Bragado, unos 100 kilómetros. Al otro día, Bragado-25 de Mayo con vueltas al circuito, unos 150 kilómetros. La ‘crono’ será en Chivilcoy por la mañana y a la tarde se correrá en la ciudad, y el domingo se cierra en Bragado en el circuito tradicional. Lamentablemente no llegará a Pergamino, pero seguiremos siendo protagonistas”, declaró Cianci.

Integrantes, rivales y expectativas

Sebastián Cianci destacó la importancia de contar con los hermanos Anías en el equipo: “Me pone muy contento que Carlos (Anías) haya ganado recientemente en El Panorámico. Para mí Carlos y Emanuel son de lo mejor de su camada en Pergamino. ‘Tito’ (Carlos Anías) tiene condiciones para ganar una etapa y Emanuel se entusiasmó con la formación del equipo. Todos somos amigos, nos juntamos a pedalear, viajamos y entrenamos juntos. También está Juan Segundo (Rodríguez), es el más chico que va a correr y eso ayuda al resto también. Lo tenemos a Nahuel Romero pero tiene 17 años y todavía no puede participar, pero la idea es que se forme al lado nuestro”.

Cianci analizó los principales rivales: “El mejor equipo preparado es el SAT, que el año pasado casi gana. También está el Team Murray con Freire y Traico, que ganó la última edición. Habrá un equipo de San Juan y otros equipos bonaerenses fuertes. Va a faltar Fredes y algunos más que van a la Vuelta del Uruguay, pero va a ser una Bragado muy competitiva”.

Sobre su presente en Mendoza dijo: “Me vine para acá en diciembre con el objetivo de correr un par de competencias con la selección que después no se dieron por temas de presupuesto. Terminé arreglando con el equipo de la Municipalidad de Luján de Cuyo, corrí la Vuelta de San Juan, la Vuelta de Mendoza, volví unos días a Pergamino y decidí quedarme acá para preparar la Doble Bragado y el Campeonato Argentino, que será una semana después”.

Sobre su rendimiento en la Vuelta de Mendoza se mostró satisfecho. “Con el equipo de Luján de Cuyo logramos ganar la clasificación Sub 23 y quedamos entre los 10 primeros en la general. Hasta faltando dos días veníamos terceros por equipos, pero perdimos corredores por caídas y algunos desperfectos. Aun así, hicimos una buena actuación y siempre fuimos protagonistas”, destacó.

Y sobre cómo llegará a la Doble Bragado, señaló: “Aunque es plana, entrenar en Mendoza con terrenos distintos me permite llegar en óptimas condiciones. Estoy muy bien, quizás incluso mejor que el año pasado”.

Cena de presentación

El equipo Ciudad de Pergamino que disputará la Doble Bragado 2026 será presentado el martes 7 de abril a las 21:30, en el Club Cueto, en el marco de una cena para apoyar y colaborar. El valor de la tarjeta es de 22.000 pesos. Con una formación experimentada y motivada, Pergamino estará nuevamente representado en una de las competencias más tradicionales del ciclismo argentino, buscando protagonismo y victorias.