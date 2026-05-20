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    • Salto realizó el encuentro "Parir con Voz, Parir con Derechos" en la Semana del Parto Respetado

    La actividad reunió a personas gestantes y acompañantes en el Hospital de Salto para informar sobre derechos, cuidados y atención integral durante el parto.

    20 de mayo de 2026 - 10:42
    En el marco de la Semana del Parto Respetado, se llevó adelante el encuentro “Parir con voz, parir con derechos”, destinado a personas gestantes y sus acompañantes.

    En el marco de la Semana del Parto Respetado, se llevó adelante el encuentro “Parir con voz, parir con derechos”, destinado a personas gestantes y sus acompañantes.

    saltociudad.com.ar

    En el marco de la Semana del Parto Respetado, el Hospital Municipal de Salto llevó adelante el encuentro “Parir con Voz, Parir con Derechos”, una jornada destinada a personas gestantes y sus acompañantes con el objetivo de brindar información, despejar dudas y promover una atención basada en el respeto, el acompañamiento y los derechos.

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    Semana del Parto Respetado en el Hospital Municipal de Salto

    La actividad fue organizada por el Servicio de Obstetricia del Hospital Municipal y permitió generar un espacio de diálogo sobre las distintas etapas del embarazo, el trabajo de parto, el parto y la cesárea.

    Durante la jornada, los profesionales explicaron cuáles son los servicios y recursos disponibles en la institución para garantizar una atención segura y humanizada, poniendo el foco en la importancia de que cada persona gestante pueda transitar este proceso con información clara y acompañamiento adecuado.

    Participación de un equipo interdisciplinario de salud

    El encuentro contó además con la participación de especialistas en salud mental, trabajo social y enfermería, quienes aportaron una mirada integral sobre el cuidado y la contención durante el embarazo y el nacimiento.

    La propuesta incluyó instancias de intercambio, preguntas, experiencias compartidas y sorteos, en un ámbito participativo que permitió a las familias expresar inquietudes y recibir orientación profesional.

    Derechos, información y acompañamiento durante el embarazo

    Desde el Municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios para fortalecer el acceso a la información y promover el respeto por los derechos de las personas gestantes.

    Asimismo, agradecieron a todos los profesionales que participaron en la organización y, especialmente, a quienes se acercaron para compartir sus experiencias y consultas.

    “Parir con información, acompañamiento y derechos también forma parte del cuidado de la salud”, señalaron desde la comuna, al cierre de una jornada que reafirmó el compromiso con una atención más humana y respetuosa.

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