Salto realizó el encuentro "Parir con Voz, Parir con Derechos" en la Semana del Parto Respetado

En el marco de la Semana del Parto Respetado, se llevó adelante el encuentro “Parir con voz, parir con derechos”, destinado a personas gestantes y sus acompañantes.

En el marco de la Semana del Parto Respetado, el Hospital Municipal de Salto llevó adelante el encuentro “Parir con Voz, Parir con Derechos”, una jornada destinada a personas gestantes y sus acompañantes con el objetivo de brindar información, despejar dudas y promover una atención basada en el respeto, el acompañamiento y los derechos.

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La actividad fue organizada por el Servicio de Obstetricia del Hospital Municipal y permitió generar un espacio de diálogo sobre las distintas etapas del embarazo, el trabajo de parto, el parto y la cesárea.

Durante la jornada, los profesionales explicaron cuáles son los servicios y recursos disponibles en la institución para garantizar una atención segura y humanizada, poniendo el foco en la importancia de que cada persona gestante pueda transitar este proceso con información clara y acompañamiento adecuado.

El encuentro contó además con la participación de especialistas en salud mental, trabajo social y enfermería, quienes aportaron una mirada integral sobre el cuidado y la contención durante el embarazo y el nacimiento.

La propuesta incluyó instancias de intercambio, preguntas, experiencias compartidas y sorteos, en un ámbito participativo que permitió a las familias expresar inquietudes y recibir orientación profesional.

Derechos, información y acompañamiento durante el embarazo

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios para fortalecer el acceso a la información y promover el respeto por los derechos de las personas gestantes.

Asimismo, agradecieron a todos los profesionales que participaron en la organización y, especialmente, a quienes se acercaron para compartir sus experiencias y consultas.

“Parir con información, acompañamiento y derechos también forma parte del cuidado de la salud”, señalaron desde la comuna, al cierre de una jornada que reafirmó el compromiso con una atención más humana y respetuosa.