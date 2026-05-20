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    • Rojas: Culminó con gran participación el primer taller municipal de cerámica 2026

    La propuesta gratuita reunió a decenas de vecinos de Rojas en el Centro Cultural Ernesto Sábato y consolidó un espacio de creatividad y aprendizaje.

    20 de mayo de 2026 - 10:49
    En la ciudad de Rojas culminó el primer taller municipal 2026 de cerámica

    En la ciudad de Rojas culminó el primer taller municipal 2026 de cerámica

    rojasciudad.net

    Con una destacada convocatoria y una intensa participación de vecinos y vecinas de distintas edades, finalizó en Rojas el primer taller municipal gratuito de Cerámica correspondiente al ciclo 2026. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura, volvió a consolidarse como una de las propuestas artísticas más convocantes del calendario cultural local.

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    Un taller de cerámica que volvió a convocar a numerosos vecinos

    El taller se desarrolló en el Centro Cultural Ernesto Sábato y estuvo coordinado por la profesora Verónica Bini, quien acompañó a los participantes a lo largo de las distintas etapas del proceso creativo. Las clases se dictaron todos los miércoles en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, para facilitar la participación de personas con diferentes horarios y actividades.

    La experiencia repitió el éxito alcanzado durante 2025, cuando la iniciativa despertó un fuerte interés en la comunidad y generó una extensa lista de espera. Debido a esa importante demanda, en esta edición se priorizó la inscripción de quienes no habían podido acceder el año pasado.

    Técnicas de cerámica y aprendizaje en el Centro Cultural Ernesto Sábato

    Durante los encuentros, los asistentes trabajaron con diversas técnicas vinculadas al arte cerámico. Entre ellas se destacaron la arcilla estirada, el modelado manual, el texturado de superficies y el esmaltado de piezas terminadas.

    Cada clase combinó contenidos técnicos con instancias de experimentación y producción personal, permitiendo que los participantes desarrollaran sus propias creaciones mientras incorporaban conocimientos sobre materiales, herramientas y procesos de cocción.

    Además del aspecto artístico, el taller se convirtió en un ámbito de intercambio y socialización, donde el trabajo en grupo favoreció la colaboración, el aprendizaje colectivo y la construcción de vínculos entre los asistentes.

    La cultura municipal de Rojas fortalece espacios gratuitos de formación

    Desde la Dirección de Cultura del Municipio de Rojas destacaron el impacto positivo de estas propuestas, que no solo promueven el acceso gratuito a actividades artísticas, sino que también estimulan la creatividad y el desarrollo personal de los vecinos.

    Los talleres municipales forman parte de una política cultural orientada a ampliar las oportunidades de formación y participación comunitaria, acercando distintas disciplinas a personas de todas las edades.

    El exitoso cierre del primer taller municipal de Cerámica 2026 ratifica el interés de la comunidad por este tipo de iniciativas y confirma el valor de los espacios culturales como puntos de encuentro, aprendizaje y expresión artística en la ciudad de Rojas.

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