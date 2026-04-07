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    • El equipo Ciudad de Pergamino está listo para la Doble Bragado

    La formación pergaminense que desde el jueves y hasta el domingo competirá en la 89° edición de la “Clásica del Oeste” fue presentada oficialmente este lunes.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de abril de 2026 - 15:33
    Fabio Cianci (DT), Cristian Pernuzzi, Carlos Anías, Sebastián Cianci, Román Giménez y Juan Segundo Rodríguez durante la presentación del equipo.

    Fabio Cianci (DT), Cristian Pernuzzi, Carlos Anías, Sebastián Cianci, Román Giménez y Juan Segundo Rodríguez durante la presentación del equipo.

    EQUIPO CIUDAD DE PERGAMINO

    En la tarde de este lunes, el equipo Ciudad de Pergamino realizó su presentación oficial de cara a la 89° edición de la tradicional Doble Bragado, que se disputará desde el jueves 9 y hasta el domingo 12 con un pelotón estimado de 170 ciclistas.

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    El evento se llevó a cabo en Pichetti Pergamino y contó con la presencia del director técnico Fabio Cianci y los ciclistas locales Sebastián Cianci, Carlos Anías, Juan Segundo Rodríguez, el colonense Román Giménez y el rafaelino Cristian Pernuzzi, quienes serán parte de una de las competencias más importantes del ciclismo nacional.

    Presentación oficial y apoyo

    Como parte de la previa, el equipo tendrá este martes a las 21:30 su presentación formal ante la comunidad en el Club Cueto, en el marco de una cena organizada con el objetivo de recaudar fondos y acompañar al grupo en este nuevo desafío deportivo. La iniciativa refleja el respaldo local a un proyecto que pone a Pergamino en el mapa de una carrera histórica del calendario argentino.

    Equipo Ciudad de Pergamino 2

    Una carrera con cuatro etapas

    La Doble Bragado, conocida como la “Clásica del Oeste”, contará en esta edición con cuatro etapas principales que se desarrollarán entre las ciudades de Bragado, 25 de Mayo y Chivilcoy.

    La competencia comenzará con el tramo Bragado - 25 de Mayo - Bragado, mientras que la segunda etapa unirá Bragado con Chivilcoy, pasando nuevamente por 25 de Mayo. La tercera jornada se disputará en un circuito callejero en Chivilcoy y el cierre tendrá lugar en Bragado con la tradicional “Etapa Reina”.

    Equipo con identidad y ambición

    El equipo Ciudad de Pergamino llega a esta competencia con una base mayoritariamente local y con el objetivo de ser protagonista. La formación combina juventud, experiencia y un fuerte sentido de grupo, una de las claves que ya había sido destacada en la previa por sus integrantes.

    Con Sebastián Cianci como uno de sus referentes y bajo la conducción técnica de Fabio Cianci, el equipo buscará pelear etapas y dejar su marca en una prueba que, más allá de no pasar este año por Pergamino, mantiene intacta su relevancia y tradición.

    La participación en la Doble Bragado representa una nueva oportunidad para el ciclismo pergaminense de medirse en el máximo nivel nacional, con un equipo que apuesta al compañerismo y al trabajo colectivo para alcanzar resultados destacados.

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