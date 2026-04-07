El equipo Ciudad de Pergamino está listo para la Doble Bragado

En la tarde de este lunes, el equipo Ciudad de Pergamino realizó su presentación oficial de cara a la 89° edición de la tradicional Doble Bragado , que se disputará desde el jueves 9 y hasta el domingo 12 con un pelotón estimado de 170 ciclistas.

El evento se llevó a cabo en Pichetti Pergamino y contó con la presencia del director técnico Fabio Cianci y los ciclistas locales Sebastián Cianci, Carlos Anías, Juan Segundo Rodríguez , el colonense Román Giménez y el rafaelino Cristian Pernuzzi , quienes serán parte de una de las competencias más importantes del ciclismo nacional.

Como parte de la previa, el equipo tendrá este martes a las 21:30 su presentación formal ante la comunidad en el Club Cueto , en el marco de una cena organizada con el objetivo de recaudar fondos y acompañar al grupo en este nuevo desafío deportivo. La iniciativa refleja el respaldo local a un proyecto que pone a Pergamino en el mapa de una carrera histórica del calendario argentino.

La Doble Bragado, conocida como la “Clásica del Oeste” , contará en esta edición con cuatro etapas principales que se desarrollarán entre las ciudades de Bragado, 25 de Mayo y Chivilcoy .

La competencia comenzará con el tramo Bragado - 25 de Mayo - Bragado, mientras que la segunda etapa unirá Bragado con Chivilcoy, pasando nuevamente por 25 de Mayo. La tercera jornada se disputará en un circuito callejero en Chivilcoy y el cierre tendrá lugar en Bragado con la tradicional “Etapa Reina”.

Equipo con identidad y ambición

El equipo Ciudad de Pergamino llega a esta competencia con una base mayoritariamente local y con el objetivo de ser protagonista. La formación combina juventud, experiencia y un fuerte sentido de grupo, una de las claves que ya había sido destacada en la previa por sus integrantes.

Con Sebastián Cianci como uno de sus referentes y bajo la conducción técnica de Fabio Cianci, el equipo buscará pelear etapas y dejar su marca en una prueba que, más allá de no pasar este año por Pergamino, mantiene intacta su relevancia y tradición.

La participación en la Doble Bragado representa una nueva oportunidad para el ciclismo pergaminense de medirse en el máximo nivel nacional, con un equipo que apuesta al compañerismo y al trabajo colectivo para alcanzar resultados destacados.