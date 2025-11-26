Cayó en Santa Fe el segundo sospechoso de la brutal golpiza en la Terminal de Ómnibus

En la provincia de Santa Fe detuvieron a Héctor Alberto Di Doménico.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires logró este miércoles la detención del segundo sospechoso de haber participado en la violenta golpiza ocurrida el 19 de septiembre en la Terminal de Ómnibus de Pergamino , donde un hombre de 55 años resultó con lesiones gravísimas luego de ser atacado a golpes por dos sujetos.

Detuvieron a un prófugo por una violenta agresión durante una pelea en la Terminal de Ómnibus

El detenido —identificado por la causa como un hombre de 44 años— permanecía prófugo desde aquella noche y fue hallado tras una extensa pesquisa que lo llevó a fugarse por varias localidades de la región.

Según informaron fuentes de la investigación , el sospechoso fue ubicado en la ciudad santafesina de Villa Constitución, donde finalmente fue arrestado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda de Pergamino, en coordinación con efectivos de la Comisaría Primera de esa localidad y bajo directivas de la UFI N° 5, a cargo del fiscal Francisco Furnari .

Desde el momento en que se produjo la agresión en la terminal —que dejó a la víctima internada en terapia intensiva y con la necesidad de extirparle un vaso por la gravedad de las lesiones internas— los investigadores lograron identificar a los dos atacantes. Semanas después, fue detenido el primer imputado, un hombre de 36 años, quien permanece con prisión preventiva. El segundo sospechoso, sin embargo, se fugó apenas supo que era buscado.

De acuerdo con la reconstrucción policial, primero huyó hacia San Nicolás, luego se movió a Ramallo, posteriormente a Arroyo Seco, y finalmente se instaló en Villa Constitución, donde intentaba pasar desapercibido.

“Es un sujeto que venía evadiéndose permanentemente; cuando llegábamos a una localidad, ya había salido hacia otra. Pero con varias tareas de campo e intercambio de información pudimos individualizarlo en Santa Fe”, señalaron fuentes del GTO de la Comisaría Segunda.

La detención en Villa Constitución

Con la ubicación ya confirmada, la UFI N° 5 libró la orden de detención a través de un exhorto judicial hacia la provincia de Santa Fe.

Este miércoles, alrededor de las 15:30, los efectivos de Pergamino interceptaron al sospechoso en la intersección de avenida San Martín y Presidente Perón, uno de los accesos principales a la ciudad.

Allí fue reducido sin resistencia y trasladado de inmediato a Pergamino en un móvil oficial para ser puesto a disposición del fiscal Furnari.

El detenido deberá prestar declaración indagatoria este jueves en el tercer piso del Ministerio Público Fiscal, donde será formalmente imputado por el delito de “Lesiones gravísimas”, figura que contempla penas de tres a diez años de prisión.

Una agresión salvaje en plena terminal

El violento episodio que origina la causa ocurrió cerca de las 22 de aquel jueves 19 de septiembre, cuando la víctima —un hombre de 55 años— fue atacada por dos sujetos que lo golpearon en reiteradas oportunidades, incluso cuando yacía en el piso.

El ataque fue tan violento que la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital San José, donde ingresó con un cuadro crítico, lesiones internas severas y riesgo de vida. Los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente y extirparle un vaso para poder estabilizarlo.

Desde entonces, la investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia criminal que permitieron identificar rápidamente a los agresores.

Cierre de la pesquisa

Con la detención del segundo imputado, los investigadores consideran que el caso entra en su etapa final.

El fiscal Furnari aguardará la indagatoria y luego definirá si solicita la prisión preventiva de ambos acusados mientras continúa la producción de prueba.

La víctima, en tanto, continúa en proceso de recuperación luego de haber superado el cuadro inicial de extrema gravedad.