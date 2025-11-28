HECHOS reunió a dirigentes en Pergamino y trazó su balance político: expansión provincial y agenda 2026

Balance: Los dirigentes de HECHOS se reunieron en la ciudad de Pergamino.

A días de que asuman concejales en más de una docena de ciudades bonaerenses, el espacio Hechos reunió en Pergamino a cerca de 50 dirigentes de distintos puntos de la Provincia. La mesa estuvo encabezada por los intendentes de San Nicolás, Pergamino y Rojas , el diputado provincial electo Manuel Passaglia y concejales de distritos que van desde Tandil hasta San Antonio de Areco. El encuentro funcionó como balance político del año y como puntapié para la expansión territorial que ya proyectan para 2025.

El anfitrión del encuentro comentó que "Hechos" es la fuerza que ha demostrado que la gestión en los municipios puede ser razonable con cualquier gobierno provincial o nacional, porque en definitiva depende de la austeridad, transparencia y convicción para la administración de los recursos públicos de la ciudad. Dio la bienvenida a los presentes y encomió a trabajar en una agenda legislativa que pueda superar las discusiones ideológicas que nada le resuelven a los vecinos de las ciudades presentes.

El diagnóstico compartido giró en torno a un dato central: Hechos fue la única fuerza nueva que logró volumen electoral real en la provincia de Buenos Aires , ubicándose detrás de los dos grandes frentes—el kirchnerismo y La Libertad Avanza—y obteniendo resultados competitivos en numerosas ciudades del interior.

El diputado electo destacó que el rendimiento electoral del espacio no fue casual, sino producto del trabajo territorial:

“La mejor elección del 7 de septiembre fue una demostración de cómo nos fue. Octubre ratificó distrito por distrito lo que logramos con gestión y cercanía”, señaló Passaglia. Resaltó además que el crecimiento de Hechos se cimienta en intendentes “exitosos en sus propias ciudades”, capaces de mostrar resultados concretos.

Román Bouvier: “Los intendentes damos soluciones cuando la Provincia o la Nación no llegan”

El intendente de Rojas centró su mirada en la gestión cotidiana: “Este año duplicamos la cantidad de cirugías en nuestro hospital municipal para nuestros vecinos con recursos propios. Hechos llegó para quedarse”. Bouvier sostuvo que la fortaleza del espacio es que los municipios “siguen resolviendo problemas aun cuando los niveles superiores del Estado no funcionan”.

Santiago Passaglia: “Vamos a estar en los 135 distritos de la Provincia”

El intendente de San Nicolás fue directo respecto a la ambición de crecimiento: “Hechos fue la mejor fuerza de la Provincia después de los dos grandes frentes. Vamos a presentarnos en los 135 distritos”. Señaló que, incluso en un año complejo, “los municipios del espacio continuaron sus obras y sostuvieron servicios con recursos propios”.

Un mapa provincial diverso y con problemas comunes

Entre los presentes estuvieron la ramallense Cecilia Comerio, que ingresará con un bloque de cinco concejales, y el baraderense Marcelo Daubian, quien describió la situación económica local: El presupuesto aumentó 40% y hubo que pedir un adelanto extraordinario para los aguinaldos. La planta de personal sigue creciendo y el municipio hoy es deficitario”.

En Arrecifes, se expuso otro síntoma de la crisis: el uso del Fondo Educativo para gastos corrientes, una práctica que revela tensión financiera municipal.

Desafíos hacia adelante

El cierre del encuentro giró en torno a dos ejes:

expansión territorial , con la decisión de consolidar presencia en todo el mapa bonaerense,

agenda de gestión, enfocada en obras, servicios básicos y administración responsable de recursos.

Con una estructura que crece y un posicionamiento que se abre paso entre los grandes espacios provinciales, Hechos busca llegar a 2027 con un armado más sólido y una red de intendentes y concejales que —según remarcaron sus dirigentes— comparten la misma identidad: gestión, autonomía y resultados.