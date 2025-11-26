miércoles 26 de noviembre de 2025
    • Detuvieron a un prófugo por una violenta agresión durante una pelea en la Terminal de Ómnibus

    Con la detención del prófugo la Fiscalía 5 tiene a los dos involucrados en la causa por las lesiones gravísimas a un hombre de 55 años tras una discusión.

    26 de noviembre de 2025 - 19:47
    El episodio ocurrió el viernes 19 de septiembre en la Terminal de Ómnibus.

    ARCHIVO LA OPINION

    Este martes en Villa Constitución un operativo de la Policía santafesina logró la detención de un prófugo por una brutal agresión sufrida por un hombre en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus hace dos meses. Es el segundo detenido en una causa penal que avanza a la elevación a juicio con el ataque esclarecido.

    La Justicia de Pergamino logró ubicar y detener al segundo de los agresores involucrados en el brutal episodio ocurrido el viernes 19 de septiembre en la Terminal de Ómnibus, donde un hombre de 55 años resultó gravemente herido tras una feroz golpiza.

    El fiscal Francisco Furnari, a cargo de la UFIyJ Nº5, encabezó la investigación que permitió su arresto después de más de dos meses de búsqueda.

    El caso se remonta a una tarde de septiembre en la que Brian Ceferino González, de 55 años, compartía bebidas con dos conocidos en la zona pública de la terminal. En un momento, y aparentemente en el contexto de una discusión derivada del consumo de alcohol, los tres hombres se desconocieron y la confrontación escaló rápidamente. González fue atacado por los otros dos sujetos, quienes lo golpearon repetidas veces con los puños y lo patearon aun estando en el suelo. La violencia de la agresión fue tal que debió ser sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital San José, donde le extirparon el bazo para salvarle la vida. Permaneció internado varios días debido a la gravedad de las lesiones y recién después recibió el alta médica.

    Declaración de la víctima y de testigos

    Gracias al testimonio de la víctima y de numerosos testigos que presenciaron la pelea, la Fiscalía 5 logró identificar a los dos responsables. Con esa información, Furnari solicitó las detenciones al Juzgado de Garantías Nº1, que avaló las medidas. El primero en caer fue Marcos Herrera, de 43 años, detenido el 25 de septiembre a las 11:00 durante un operativo de rutina precisamente en la misma Terminal de Ómnibus. Herrera quedó notificado del artículo 60 del Código Procesal Penal y posteriormente fue trasladado al Ministerio Público Fiscal para su indagatoria. El proceso avanzó con celeridad y actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva en una unidad penal de la provincia.

    El prófugo cayó detenido

    Sin embargo, el segundo implicado, Héctor Alberto Didoménico (47), permaneció prófugo pese a la orden de captura nacional librada por la Fiscalía 5. Esa situación se mantuvo hasta que, durante un procedimiento policial en la ciudad santafesina de Villa Constitución, efectivos locales detectaron que Didoménico tenía pedido de detención vigente requerido por la Justicia de Pergamino. Inmediatamente dieron aviso a la Fiscalía 5, que confirmó la identidad del buscado y solicitó su aprehensión. Ese procedimiento en el que lo identificaron en la localidad santafesina fue en la tarde noche de este martes.

    A partir de esa comunicación, desde Pergamino se libró un exhorto judicial a la Justicia de Santa Fe para habilitar el traslado del detenido. Una vez que se concrete el procedimiento y Didoménico sea entregado a la Policía bonaerense, será trasladado a Pergamino para su comparecencia ante el fiscal Furnari y el instructor judicial Guillermo Pascual.

    La Fiscalía 5 le imputará el delito de lesiones gravísimas, la misma acusación que pesa sobre Herrera. Finalizada la indagatoria, el fiscal solicitará al Juzgado de Garantías que convalide la detención y habilite el cómputo de los plazos procesales para requerir la prisión preventiva, paso previo a su eventual traslado a una unidad penal donde compartiría alojamiento con su consorte de causa.

    Con la caída de Didoménico, la investigación del violento ataque en la Terminal de Ómnibus avanza hacia su etapa de consolidación probatoria, mientras la víctima continúa recuperándose de las secuelas físicas provocadas por aquella tarde en la que una discusión se transformó en un hecho casi fatal.

