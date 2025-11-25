Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda

El preso fugado Andrés Agustín Castro (27) fue recapturado en la noche de este martes en una casa de San Martín y República de Croacia. LA OPINION

La recaptura del quinto preso evadido en Pergamino se logró en la noche del martes, a poco más de 24 horas de la fuga ocurrida en la Comisaría Tercera. Numerosos operativos de urgencia, patrullajes reforzados y allanamientos simultáneos permitieron ubicar al último prófugo en una vivienda de la zona oeste de la ciudad.

La pesquisa se intensificó desde la tarde noche del lunes y se mantuvo durante toda la madrugada y la jornada siguiente, con operativos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Las brigadas policiales y escuadrones descentralizados trabajaron en coordinación con los uniformados de las tres comisarías locales y los móviles del Comando de Patrulla, que consolidaron un anillo de seguridad para acotar las posibles zonas de ocultamiento.

Hallazgo del escondite del prófugo El hallazgo se produjo en un allanamiento de urgencia en una vivienda de la zona oeste, en la intersección de San Martín y República de Croacia, donde los efectivos localizaron al último prófugo. Se trata de Andrés Agustín Castro, de 27 años, que, según fuentes policiales, habría elegido ese domicilio como escondite para evitar ser localizado por la Policía y la Justicia.

Tras la detención, el convicto fue trasladado a la dependencia policial del barrio Acevedo y luego puesto a disposición de la autoridad judicial competente; los encargados del operativo indicaron que se continúa con las diligencias investigativas y con la verificación de posibles vínculos o facilitadores que habrían colaborado en la evasión. Además, se secuestraron elementos que serán peritados como parte de la causa.

La recaptura pone fin al amplio despliegue que movilizó a todas las fuerzas locales y provinciales y devuelve la calma institucional a la Comisaría Tercera, cuyos calabozos fueron objeto de una inspección interna para determinar cómo se produjo la fuga. Las autoridades anunciaron que reforzarán medidas de seguridad y control en las dependencias para evitar incidentes similares en el futuro.

