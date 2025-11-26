Detuvieron a "Miyagui" Prette, acusado del homicidio de "Lisi" Carafa y de amenazar a testigos del caso

Miguel Ángel Prette, conocido como “Miyagui”, fue detenido e indagado por la Fiscalía Nº1 como presunto autor del asesinato de Lisandro Carafa y por un hecho posterior de amenazas. El fiscal Fernando Pertierra lo imputó por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y amenazas simples en concurso real.

La detención de Miguel Ángel Prette, conocido en el ambiente delictivo como “Miyagui”, permitió avanzar en la investigación judicial por el crimen de Lisandro Martín Carafa, un reconocido simpatizante y exintegrante de la barrabrava del Club Atlético Douglas Haig. El hombre de 30 años fue indagado por el fiscal Fernando Pertierra y quedó imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y amenazas simples, ambos en concurso real. La Fiscalía Nº 1 tiene plazo hasta el 20 de diciembre para completar medidas probatorias y requerir su prisión preventiva.

La acusación fiscal se basa en una secuencia de hechos ocurridos el 11 de septiembre, alrededor de las 21:30, cuando Prette habría llegado en motocicleta, acompañado por una mujer aún no identificada, a la vivienda de su cuñado, ubicada en Blas Parera al 1300. Según las actuaciones, Prette descendió del rodado y se dirigió al patio frontal, donde mantuvo un breve diálogo con su propia hermana, quien es pareja del dueño de la morada.

Al retirarse del lugar, Prette vio caminar por la vereda a Lisandro Martín Carafa, conocido como “Lisi”, con quien mantuvo una discusión que escaló rápidamente. De acuerdo con la imputación, ambos forcejearon hasta que Prette extrajo un revólver calibre .32 y efectuó un disparo directo al cuerpo de Carafa, impactándole en la región ilíaca izquierda. Tras el ataque, Prette corrió hacia la motocicleta en la que había llegado y escapó junto a su acompañante.

Un vecino escuchó la detonación y salió a la calle, donde encontró a Carafa gravemente herido. Pidió ayuda al dueño de la casa donde ocurrió el incidente, quien levantó al lesionado y lo trasladó hasta la esquina, mientras otros vecinos se acercaban para auxiliarlo. Dos amigos de la víctima, al enterarse inmediatamente de lo ocurrido, llegaron en moto y lo llevaron de urgencia al Hospital San José, donde se constató la gravedad de la lesión. Tras ser intervenido y permanecer varios días internado, Carafa fue derivado al Sanatorio Juan Bautista de Merlo, donde finalmente falleció el 14 de octubre de 2025 a causa del disparo recibido.

Ese episodio constituye para la Fiscalía Nº 1 el primer hecho por el cual Prette fue imputado del cargo penal de homicidio; durante la indagatoria.

Amenaza

El segundo hecho atribuido a Prette ocurrió casi un mes después. El miércoles 5 de noviembre, alrededor de las 22:30, el acusado se presentó en inmediaciones de la vivienda de una mujer, ubicada en Roldán al 1.600, y pidió hablar con un sujeto, pareja de la mujer. Cuando el morador salió a la calle, Prette profirió una amenaza directa destinada a intimidarlo en el marco de la investigación por el homicidio. Según la imputación, le dijo: “Fui a la fiscalía y me dijeron que estuviste hablando al pedo. Voy a ir y decir que el arma me la diste vos. Yo le tiré a Lisi, pero vos me diste el arma”. Este testimonio quedó registrado en las constancias procesales que sustentan la acusación por amenazas simples.

Tras la detención, Prette fue trasladado a la sede fiscal para prestar declaración. Afirmó no poseer armas y sostuvo que el día del ataque se encontraba en su domicilio, donde —según su relato— compartía una cena familiar junto a su madre, su hermana y varios allegados. La Fiscalía analiza la veracidad de esa coartada y coteja testimonios y registros para determinar su consistencia.

Una vez formalmente aprehendido, se gestionó un cupo en una unidad penal y Prette fue trasladado para garantizar su alojamiento en un establecimiento del Servicio Penitenciario Bonaerense. Mientras tanto, la Fiscalía Nº 1 continúa evaluando medidas complementarias, entre ellas peritajes balísticos, análisis de comunicaciones y nuevas declaraciones testimoniales.

Con el vencimiento de los plazos procesales el 20 de diciembre, el fiscal Pertierra deberá resolver si solicita la prisión preventiva de Prette, quien permanece detenido e imputado como autor del disparo que terminó con la vida de Lisandro Carafa y por las amenazas que —según la investigación— profirió un mes después del ataque.