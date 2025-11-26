Una pelea entre runners y ciclistas alteró la convivencia deportiva en el anillo del parque municipal

La pelea fue la consecuencia de los roces que se producen en el anillo del parque por los problemas de convivencia deportiva que se generan en las jornadas agradables donde concurren muchas personas.

Una pelea entre un ciclista y runners alteró la convivencia deportiva entre los deportistas recreativos en el anillo del parque municipal General San Martín en la tarde de este miércoles . Tal como cuentan testigos el episodio no pasó a mayores porque intervinieron testigos a separar.

El violento incidente entre un grupo de corredores y un ciclista alteró la tarde de este miércoles en el anillo del parque municipal General San Martín , en un momento de gran concurrencia por el buen clima y el inicio de la temporada de mayor actividad deportiva al aire libre. El episodio dejó escenas de golpes, empujones y corridas que alarmaron a otras personas que utilizaban la pista.

Según reconstruyeron testigos, el conflicto comenzó cuando un hombre de alrededor de aproximadamente 60 años, que circulaba en bicicleta, mantuvo varios cruces verbales con un grupo de runners que entrenaba en conjunto. Cada vez que se encontraban en la vuelta del circuito, el ciclista les gritaba insultos, realizaba maniobras bruscas y se acercaba peligrosamente al pelotón.

En una de las pasadas, la tensión escaló repentinamente. Testigos afirman que hubo un intercambio de insultos y un roce que no quedó del todo claro. El ciclista descendió de la bicicleta, la arrojó al piso y se abalanzó sobre los corredores. Los atletas —entre ocho y diez personas— reaccionaron ante la agresión y varios terminaron golpeándolo, lo que provocó que el hombre cayera al suelo.

Otros deportistas que también entrenaban en el lugar intervinieron para separar y evitar que la situación derivara en un episodio de mayor gravedad. “Si no nos metíamos, terminaba muy mal. Lo estaban golpeando en el piso y podía terminar como un caso Baez Sosa”, relató uno de los presentes, que ayudó a contener la pelea.

Aunque momentáneamente la situación pareció calmarse, el enfrentamiento volvió a encenderse minutos después. Nuevos insultos, empujones y hasta una patada voladora dirigida al ciclista reavivaron la pelea, que nuevamente debió ser frenada por terceras personas. Finalmente, el hombre se retiró del lugar y los corredores continuaron su actividad, aunque visiblemente alterados por la situación.

El incidente volvió a poner en debate los problemas de convivencia en el anillo del parque San Martín, donde runners, ciclistas y caminantes comparten el mismo circuito en horarios de alta afluencia. Según deportistas habituales, “no hay respeto por los espacios asignados” y tanto ciclistas como corredores circulan en sectores que no les corresponden, generando conflictos, riesgos y maniobras peligrosas.

Varios usuarios del parque coincidieron en reclamar la presencia de inspectores o personal municipal para ordenar el tránsito recreativo en los horarios de mayor uso. Señalaron que la zona del terraplén sí cuenta con agentes caminantes, pero que no ocurre lo mismo en el anillo inferior, donde se producen la mayoría de los roces.

Por el momento, no hubo denuncias policiales, pero el violento episodio dejó en evidencia la necesidad de reforzar medidas de convivencia y prevención en uno de los espacios públicos más utilizados de la ciudad.