miércoles 26 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Una pelea entre runners y ciclistas alteró la convivencia deportiva en el anillo del parque municipal

    La provocación de un adulto mayor en bicicleta generó una pelea entre varios corredores que requirió que los separaran para cesar la agresión.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    26 de noviembre de 2025 - 20:55
    La pelea fue la consecuencia de los roces que se producen en el anillo del parque por los problemas de convivencia deportiva que se generan en las jornadas agradables donde concurren muchas personas.

    La pelea fue la consecuencia de los roces que se producen en el anillo del parque por los problemas de convivencia deportiva que se generan en las jornadas agradables donde concurren muchas personas.

    ARCHIVO LA OPINION

    Una pelea entre un ciclista y runners alteró la convivencia deportiva entre los deportistas recreativos en el anillo del parque municipal General San Martín en la tarde de este miércoles. Tal como cuentan testigos el episodio no pasó a mayores porque intervinieron testigos a separar.

    Lee además
    El tóxico y la tóxica con los permanentes reproches en la vía pública.

    El tóxico y la tóxica: una pareja atrapada en un ciclo de disputas frecuentes inquieta a los vecinos
    El episodio ocurrió el viernes 19 de septiembre en la Terminal de Ómnibus.

    Detuvieron a un prófugo por una violenta agresión durante una pelea en la Terminal de Ómnibus

    El violento incidente entre un grupo de corredores y un ciclista alteró la tarde de este miércoles en el anillo del parque municipal General San Martín, en un momento de gran concurrencia por el buen clima y el inicio de la temporada de mayor actividad deportiva al aire libre. El episodio dejó escenas de golpes, empujones y corridas que alarmaron a otras personas que utilizaban la pista.

    Según reconstruyeron testigos, el conflicto comenzó cuando un hombre de alrededor de aproximadamente 60 años, que circulaba en bicicleta, mantuvo varios cruces verbales con un grupo de runners que entrenaba en conjunto. Cada vez que se encontraban en la vuelta del circuito, el ciclista les gritaba insultos, realizaba maniobras bruscas y se acercaba peligrosamente al pelotón.

    Presuntas provocaciones del ciclista

    En una de las pasadas, la tensión escaló repentinamente. Testigos afirman que hubo un intercambio de insultos y un roce que no quedó del todo claro. El ciclista descendió de la bicicleta, la arrojó al piso y se abalanzó sobre los corredores. Los atletas —entre ocho y diez personas— reaccionaron ante la agresión y varios terminaron golpeándolo, lo que provocó que el hombre cayera al suelo.

    Otros deportistas que también entrenaban en el lugar intervinieron para separar y evitar que la situación derivara en un episodio de mayor gravedad. “Si no nos metíamos, terminaba muy mal. Lo estaban golpeando en el piso y podía terminar como un caso Baez Sosa”, relató uno de los presentes, que ayudó a contener la pelea.

    Aunque momentáneamente la situación pareció calmarse, el enfrentamiento volvió a encenderse minutos después. Nuevos insultos, empujones y hasta una patada voladora dirigida al ciclista reavivaron la pelea, que nuevamente debió ser frenada por terceras personas. Finalmente, el hombre se retiró del lugar y los corredores continuaron su actividad, aunque visiblemente alterados por la situación.

    El incidente volvió a poner en debate los problemas de convivencia en el anillo del parque San Martín, donde runners, ciclistas y caminantes comparten el mismo circuito en horarios de alta afluencia. Según deportistas habituales, “no hay respeto por los espacios asignados” y tanto ciclistas como corredores circulan en sectores que no les corresponden, generando conflictos, riesgos y maniobras peligrosas.

    Varios usuarios del parque coincidieron en reclamar la presencia de inspectores o personal municipal para ordenar el tránsito recreativo en los horarios de mayor uso. Señalaron que la zona del terraplén sí cuenta con agentes caminantes, pero que no ocurre lo mismo en el anillo inferior, donde se producen la mayoría de los roces.

    Por el momento, no hubo denuncias policiales, pero el violento episodio dejó en evidencia la necesidad de reforzar medidas de convivencia y prevención en uno de los espacios públicos más utilizados de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    El tóxico y la tóxica: una pareja atrapada en un ciclo de disputas frecuentes inquieta a los vecinos

    Detuvieron a un prófugo por una violenta agresión durante una pelea en la Terminal de Ómnibus

    Detuvieron a "Miyagui", el acusado del homicidio de "Lisi" Carafa y de amenazar a testigos del caso

    Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

    Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda

    Un camión derribó un árbol en calle Monteagudo y generó un operativo preventivo sin heridos en pleno centro

    El choque entre un auto y una moto dejó dos personas heridas en Vicente López y Bombero Esquivel

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

    Recapturaron a Romero, el cuarto preso que se escapó de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Un gran despliegue policial permitió recapturar a 3 de los 5 presos que escaparon de la Comisaría Tercera

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El homicidio de Lisi Carafa tiene un detenido.

    Detuvieron a "Miyagui", el acusado del homicidio de "Lisi" Carafa y de amenazar a testigos del caso

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La pelea fue la consecuencia de los roces que se producen en el anillo del parque por los problemas de convivencia deportiva que se generan en las jornadas agradables donde concurren muchas personas.

    Una pelea entre runners y ciclistas alteró la convivencia deportiva en el anillo del parque municipal

    Por Alfonso Godoy
    El episodio ocurrió el viernes 19 de septiembre en la Terminal de Ómnibus.

    Detuvieron a un prófugo por una violenta agresión durante una pelea en la Terminal de Ómnibus

    El homicidio de Lisi Carafa tiene un detenido.

    Detuvieron a "Miyagui", el acusado del homicidio de "Lisi" Carafa y de amenazar a testigos del caso

    Con público local más “invitados”, así se jugarían las finales de la Primera local

    San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    El Museo de Casa Rosada sumará a su repositorio digital la carta inédita de Sarmiento hallada en San Pedro

    San Pedro: Museo de Casa Rosada pidió permiso para usar la carta de Sarmiento