viernes 28 de noviembre de 2025
    • Despistó y chocó contra una alcantarilla un auto en avenida Pellegrini

    Una mujer que manejaba un Volkswagen Gol, que despistó y chocó, sufrió lesiones al impactar contra una alcantarilla en Pellegrini al 3300.

    28 de noviembre de 2025 - 09:19
    La conductora perdió el control del vehículo y chocó contra una estructura de mampostería de la alcantarilla.

    LA OPINION

    Una mujer, que conducía un automóvil Volkswagen Gol rojo, protagonizó un violento siniestro vial en la madrugada de este viernes, al perder el control del vehículo que despistó y chocó contra una alcantarilla en avenida Carlos Pellegrini al 3300, frente al complejo Ágora en la madrugada de este viernes.

    El episodio ocurrió alrededor de las 3:12, cuando un móvil policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo fuera de control.

    De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los agentes, la conductora —identificada como una mujer mayor de edad— explicó que se asustó al ver las luces de un camión que circulaba en sentido contrario y realizó un brusco volantazo, lo que derivó en la pérdida total de dominio del Gol Power rojo que manejaba.

    Aparentemente el vehículo se desplazaba por avenida Pellegrini desde el complejo hípico del Club Sirio hacia la ruta nacional 8.

    despisto y choco contra una alcantarilla un automovil volkswagen gol rojo
    La mujer manifestó en forma espontánea que las luces de un camión la habría encandilado y eso habría provocado un "volantazo" por el cual despistó y chocó contra la alcantarilla en la madrugada de este viernes.

    Trasladada por una ambulancia de Same

    Al arribar al sitio, el personal de Patrulla Urbana encontró el vehículo siniestrado y asistió a la conductora, quien presentaba golpes y manifestaba dolor, motivo por el cual se solicitó atención médica. Minutos más tarde intervino una ambulancia del SAME, a cargo de una médica de emergencias, que brindó las primeras curaciones y dispuso su traslado al Hospital San José para una evaluación más completa.

    También trabajó en el lugar un móvil de zona de la Policía Departamental, que colaboró con las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito en un sector de la avenida que, a esa hora, registraba escasa circulación.

    Las actuaciones administrativas quedaron registradas bajo el número de suceso 3163617, mientras se aguarda el parte médico oficial y las pericias de rigor para establecer con precisión la dinámica del siniestro.

    despisto y choco contra una alcantarilla un automovil volkswagen gol rojo2
    La mujer manifestó en forma espontánea que las luces de un camión la habría encandilado y eso habría provocado un "volantazo" por el cual despistó y chocó contra la alcantarilla en la madrugada de este viernes.

