viernes 28 de noviembre de 2025
    • La Cooperativa Eléctrica de Pergamino, sin decisiones ante otro aumento de la tarifa de luz

    Ante este anuncio, desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino recordaron que desde la entidad nada tienen que ver con las tarifas.

    28 de noviembre de 2025 - 16:38
    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino no regula ni establece tarifas de luz.
    Debate y definición en el recinto durante la jornada que terminó con la aprobación del Presupuesto 2026.

    El Concejo Deliberante avanzó con el Presupuesto 2026 y celebró una nueva sesión ordinaria
    recoleccion de residuos voluminosos: asi sera el cronograma de diciembre

    Recolección de residuos voluminosos: así será el cronograma de diciembre

    Así lo estableció mediante la Resolución Nº 1118/2025 publicada ayer a la mañana en el Boletín Oficial, donde la Dirección Provincial de Energía indicó que este aumento “incluye el traslado de precios mayoristas definido por nación a partir de octubre y un ajuste del valor agregado de distribución (VAD)”.

    En ese sentido, por ejemplo, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con un consumo medio pasará de pagar 42.000 por mes a pagar 43.500 pesos, incluyendo impuestos; mientras que un usuario N2 (ingresos bajos) pagaba 25.800 por mes y ahora abonará una factura de 26.800 pesos.

    El incremento, que se traslada inmediatamente a los cuadros tarifarios, se verá reflejado en los consumos del mes de noviembre y diciembre e impactará en las facturas que los usuarios recibirán entre diciembre y enero.

    Sin intervención de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    Ante este anuncio, desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino recordaron que desde la entidad nada tienen que ver con las tarifas dado que las mismas dependen de Provincia y en las boletas se trasladan los incrementos dispuestos por la Gobernación.

    Según el texto oficial del Estado bonaerense, los ajustes tarifarios deben reflejar los costos de energía, transporte y distribución, en línea con los contratos de concesión. En ese sentido, la Provincia incorporó en los nuevos cuadros las variaciones de los precios estacionales de la energía y la potencia, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica, los costos de transporte y la reducción mensual de las bonificaciones aplicadas a los usuarios residenciales de Niveles 2 y 3.

    A tener en cuenta con las tarifas

    Cabe recordar que paralelamente, el Gobierno nacional anunció este viernes que implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en toda la Argentina. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -no se precisó cuánto- y pérdida de bonificaciones generalizada.

    Desde el año que viene no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) como es en la actualidad: solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

