martes 25 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El choque entre un auto y una moto dejó dos personas heridas en Vicente López y Bombero Esquivel

    Este martes a las 10:00 se produjo el choque entre un auto y una moto Honda Cg 150 Titan azul que provocó lesiones a los ocupantes del rodado menor.

    25 de noviembre de 2025 - 21:11
    El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración.

    El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración.

    LA OPINION
    El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración.

    El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración.

    LA OPINION
    El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración.

    El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración.

    LA OPINION

    Un siniestro vial ocurrido este martes por la mañana en la intersección de Vicente López y Bombero Esquivel dejó como saldo dos personas heridas y una importante movilización de los servicios de emergencias en esa esquina de la zona suroeste de la ciudad de Pergamino.

    Lee además
    El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón.

    Un camión derribó un árbol en calle Monteagudo y generó un operativo preventivo sin heridos en pleno centro
    El choque frontal del Renault Koleos con el lateral izquierdo del Volkswagen Gol quedó evidenciado por los daños en ambos vehículos.

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

    El episodio se registró alrededor de las 10:00, cuando por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación colisionaron un automóvil y una motocicleta Honda CG 150 Titán de color azul.

    A raíz del impacto, una joven que viajaba como acompañante en la motocicleta sufrió lesiones que motivaron su inmediato traslado en una ambulancia del SAME hacia el Hospital San José para su evaluación médica. El conductor del rodado, un joven, también fue asistido por personal sanitario y derivado al centro asistencial con golpes de distinta consideración.

    En cuestión de minutos, el lugar del accidente se pobló de móviles del SAME, efectivos del Comando de Patrulla y agentes de la Agencia Municipal de Seguridad, quienes ordenaron el tránsito para permitir el trabajo de los profesionales de la salud y resguardar la escena. Posteriormente, especialistas de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.

    El tránsito se mantuvo reducido durante varios minutos hasta que finalizaron las tareas periciales y se retiraron los vehículos involucrados. Las actuaciones quedaron a cargo de la seccional correspondiente, que continúa con la recopilación de testimonios y otras medidas para establecer responsabilidades.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un camión derribó un árbol en calle Monteagudo y generó un operativo preventivo sin heridos en pleno centro

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

    Una moto, con cuatro ocupantes, chocó contra un auto y se produjo un incidente entre las personas involucradas

    Romina Aranda sigue internada en terapia intensiva asistida con respirador tras más de dos meses del choque

    Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda

    Recapturaron a Romero, el cuarto preso que se escapó de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Un gran despliegue policial permitió recapturar a 3 de los 5 presos que escaparon de la Comisaría Tercera

    Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino

    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El choque frontal del Renault Koleos con el lateral izquierdo del Volkswagen Gol quedó evidenciado por los daños en ambos vehículos.

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El preso fugado Andrés Agustín Castro (27) fue recapturado en la noche de este martes en una casa de San Martín y República de Croacia.

    Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda
    El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón.

    Un camión derribó un árbol en calle Monteagudo y generó un operativo preventivo sin heridos en pleno centro

    El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración.

    El choque entre un auto y una moto dejó dos personas heridas en Vicente López y Bombero Esquivel

    El choque frontal del Renault Koleos con el lateral izquierdo del Volkswagen Gol quedó evidenciado por los daños en ambos vehículos.

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

    KIBÓ, el nuevo proyecto de NYMZ Arquitectos combina diseño contemporáneo, eficiencia y calidad constructiva en cada detalle.

    KIBÓ: un proyecto que combina diseño, luz natural y seguridad