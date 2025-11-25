El choque entre un auto y una moto dejó dos personas heridas en Vicente López y Bombero Esquivel

El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración. LA OPINION El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración. LA OPINION El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración. LA OPINION

Un siniestro vial ocurrido este martes por la mañana en la intersección de Vicente López y Bombero Esquivel dejó como saldo dos personas heridas y una importante movilización de los servicios de emergencias en esa esquina de la zona suroeste de la ciudad de Pergamino.

El episodio se registró alrededor de las 10:00, cuando por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación colisionaron un automóvil y una motocicleta Honda CG 150 Titán de color azul.

A raíz del impacto, una joven que viajaba como acompañante en la motocicleta sufrió lesiones que motivaron su inmediato traslado en una ambulancia del SAME hacia el Hospital San José para su evaluación médica. El conductor del rodado, un joven, también fue asistido por personal sanitario y derivado al centro asistencial con golpes de distinta consideración.

En cuestión de minutos, el lugar del accidente se pobló de móviles del SAME, efectivos del Comando de Patrulla y agentes de la Agencia Municipal de Seguridad, quienes ordenaron el tránsito para permitir el trabajo de los profesionales de la salud y resguardar la escena. Posteriormente, especialistas de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.

El tránsito se mantuvo reducido durante varios minutos hasta que finalizaron las tareas periciales y se retiraron los vehículos involucrados. Las actuaciones quedaron a cargo de la seccional correspondiente, que continúa con la recopilación de testimonios y otras medidas para establecer responsabilidades.

