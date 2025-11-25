Un camión derribó un árbol en calle Monteagudo y generó un operativo preventivo sin heridos en pleno centro

El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón. LA OPINION El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón. LA OPINION

Un singular incidente vial ocurrido este martes alrededor de las 13:00 provocó la intervención de los servicios de emergencia en una transitada cuadra de Monteagudo, entre Avenida de Mayo y Pueyrredón. Un camión Chevrolet de una empresa de reparto de bebidas gaseosas perdió el control y terminó impactando de lleno contra una planta ubicada en la vereda.

El golpe produjo el quiebre del tronco a la altura del impacto y provocó que parte de la estructura del árbol —ramas y fragmentos del tronco partido— cayeran sobre el capó frontal del vehículo. A pesar del fuerte ruido y del movimiento brusco generado por la caída del árbol, no se registraron personas lesionadas.

El chofer detuvo la marcha de inmediato y dio aviso a los equipos de emergencia. Minutos después arribaron móviles de Patrulla Urbana para ordenar el tránsito y asegurar la zona, dado que parte de la vereda y la calzada quedaron obstruidas por restos de la planta. En forma preventiva también acudió una ambulancia del SAME, aunque no fue necesario realizar traslados.

Una vez finalizada la inspección y tras remover completamente la planta caída, el camión pudo reanudar la marcha y la cuadra recuperó rápidamente su circulación habitual. Las actuaciones quedaron registradas como un incidente sin lesionados en la vía pública.

