martes 25 de noviembre de 2025
    Un camión derribó un árbol en calle Monteagudo y generó un operativo preventivo sin heridos en pleno centro

    Un camión de bebidas impactó contra un árbol en Monteagudo y provocó su quiebre. Intervino Patrulla Urbana y SAME por prevención. No hubo personas lesionadas.

    25 de noviembre de 2025 - 21:25
    El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón.

    El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón.

    LA OPINION
    El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón.

    El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón.

    LA OPINION

    Un singular incidente vial ocurrido este martes alrededor de las 13:00 provocó la intervención de los servicios de emergencia en una transitada cuadra de Monteagudo, entre Avenida de Mayo y Pueyrredón. Un camión Chevrolet de una empresa de reparto de bebidas gaseosas perdió el control y terminó impactando de lleno contra una planta ubicada en la vereda.

    El golpe produjo el quiebre del tronco a la altura del impacto y provocó que parte de la estructura del árbol —ramas y fragmentos del tronco partido— cayeran sobre el capó frontal del vehículo. A pesar del fuerte ruido y del movimiento brusco generado por la caída del árbol, no se registraron personas lesionadas.

    El chofer detuvo la marcha de inmediato y dio aviso a los equipos de emergencia. Minutos después arribaron móviles de Patrulla Urbana para ordenar el tránsito y asegurar la zona, dado que parte de la vereda y la calzada quedaron obstruidas por restos de la planta. En forma preventiva también acudió una ambulancia del SAME, aunque no fue necesario realizar traslados.

    Una vez finalizada la inspección y tras remover completamente la planta caída, el camión pudo reanudar la marcha y la cuadra recuperó rápidamente su circulación habitual. Las actuaciones quedaron registradas como un incidente sin lesionados en la vía pública.

    El choque frontal del Renault Koleos con el lateral izquierdo del Volkswagen Gol quedó evidenciado por los daños en ambos vehículos.

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

