miércoles 26 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

    El fiscal Fernando Pertierra les imputó a los cinco presos el delito de “evasión” y pidió al Juzgado de Garantías que ordene sus detenciones.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    26 de noviembre de 2025 - 14:57
    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    LA OPINION

    Este miércoles en la Fiscalía indagaron a los cinco presos evadidos de la Comisaría Tercera que fueron recapturados todos en el lapso de 24 horas durante intensos operativos policiales en distintos puntos de la ciudad para ponerlos a disposición de la Justicia.

    Lee además
    El preso fugado Andrés Agustín Castro (27) fue recapturado en la noche de este martes en una casa de San Martín y República de Croacia.

    Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda
    El preso Kevin Andrés Romero fue recapturado en la tarde de este martes en inmediaciones de la autopista de la ruta 8 y Miguel Cané.

    Recapturaron a Romero, el cuarto preso que se escapó de los calabozos de la Comisaría Tercera

    En el tercer piso del Ministerio Público Fiscal marcaron este miércoles un nuevo capítulo tras la fuga del lunes. El fiscal Fernando Pertierra tomó declaración a los cinco detenidos involucrados y los imputó por el delito de “evasión”, en una causa que se acumula a los procesos penales previos que ya tenían en trámite.

    Las diligencias judiciales comenzaron a primera hora de la mañana, cuando personal de la DDI y de la Comisaría Tercera coordinó el operativo de traslado de los cinco detenidos hasta el edificio del Ministerio Público Fiscal. El refuerzo de seguridad fue especialmente dispuesto debido a los antecedentes inmediatos de la fuga ocurrida el lunes por la tarde.

    Indagaron a los cinco presos

    En el ámbito judicial, el fiscal Pertierra indagó a los cinco implicados —jóvenes y hombres de entre 23 y 41 años— quienes permanecían alojados en los calabozos de la seccional del barrio Acevedo por causas penales previas. Según la investigación, el grupo habría trepado hasta la reja superior del patio interno de los calabozos para ganar la calle y escapar de la dependencia policial.

    Durante las declaraciones, el fiscal les imputó formalmente el delito de “evasión”, figura penal que se suma a las causas en trámite por las cuales ya se encontraban con medidas de coerción vigentes. Las indagatorias forman parte del proceso inicial que permitirá avanzar en la acusación por la fuga de la Comisaría Tercera.

    Tras escuchar a los imputados, Pertierra solicitó al Juzgado de Garantías que ordene las detenciones formales de los cinco, trámite que quedó pendiente de resolución judicial. La solicitud se fundamenta en el riesgo concreto de fuga y en la gravedad de los antecedentes, considerando que el reciente escape se produjo estando todos bajo medidas restrictivas de libertad.

    El avance de la causa se da en paralelo a las actuaciones administrativas internas y a la evaluación del protocolo de seguridad de los calabozos, dado que la fuga motivó un despliegue masivo de recursos policiales para recapturar a los evadidos en las horas posteriores.

    Temas
    Seguí leyendo

    Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda

    Recapturaron a Romero, el cuarto preso que se escapó de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Un gran despliegue policial permitió recapturar a 3 de los 5 presos que escaparon de la Comisaría Tercera

    Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Un camión derribó un árbol en calle Monteagudo y generó un operativo preventivo sin heridos en pleno centro

    El choque entre un auto y una moto dejó dos personas heridas en Vicente López y Bombero Esquivel

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    Condenaron a un adulto mayor que abusó sexualmente de su nieto político

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo
    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

    Javier Martínez: De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía

    Javier Martínez: "De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía"