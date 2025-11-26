Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

Este miércoles en la Fiscalía indagaron a los cinco presos evadidos de la Comisaría Tercera que fueron recapturados todos en el lapso de 24 horas durante intensos operativos policiales en distintos puntos de la ciudad para ponerlos a disposición de la Justicia.

En el tercer piso del Ministerio Público Fiscal marcaron este miércoles un nuevo capítulo tras la fuga del lunes. El fiscal Fernando Pertierra tomó declaración a los cinco detenidos involucrados y los imputó por el delito de “evasión”, en una causa que se acumula a los procesos penales previos que ya tenían en trámite.

Las diligencias judiciales comenzaron a primera hora de la mañana, cuando personal de la DDI y de la Comisaría Tercera coordinó el operativo de traslado de los cinco detenidos hasta el edificio del Ministerio Público Fiscal. El refuerzo de seguridad fue especialmente dispuesto debido a los antecedentes inmediatos de la fuga ocurrida el lunes por la tarde.

En el ámbito judicial, el fiscal Pertierra indagó a los cinco implicados —jóvenes y hombres de entre 23 y 41 años— quienes permanecían alojados en los calabozos de la seccional del barrio Acevedo por causas penales previas. Según la investigación, el grupo habría trepado hasta la reja superior del patio interno de los calabozos para ganar la calle y escapar de la dependencia policial.

Durante las declaraciones, el fiscal les imputó formalmente el delito de “evasión”, figura penal que se suma a las causas en trámite por las cuales ya se encontraban con medidas de coerción vigentes. Las indagatorias forman parte del proceso inicial que permitirá avanzar en la acusación por la fuga de la Comisaría Tercera.

Tras escuchar a los imputados, Pertierra solicitó al Juzgado de Garantías que ordene las detenciones formales de los cinco, trámite que quedó pendiente de resolución judicial. La solicitud se fundamenta en el riesgo concreto de fuga y en la gravedad de los antecedentes, considerando que el reciente escape se produjo estando todos bajo medidas restrictivas de libertad.

El avance de la causa se da en paralelo a las actuaciones administrativas internas y a la evaluación del protocolo de seguridad de los calabozos, dado que la fuga motivó un despliegue masivo de recursos policiales para recapturar a los evadidos en las horas posteriores.