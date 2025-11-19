miércoles 19 de noviembre de 2025
    • La Defensoría formaliza un nuevo ordenamiento del trabajo y reorganiza su estructura interna en Pergamino

    La resolución de Pablo Santamarina fija un ordenamiento del trabajo con nuevas áreas, responsables y metas para mejorar la atención profesional y humana.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    19 de noviembre de 2025 - 12:27
    El defensor general pablo Santamarina dispuso una reorganización de trabajo para ser más eficiente en la atención al público.

    LA OPINION

    El ordenamiento del trabajo es el eje central de la resolución emitida por el Defensor General del Departamento Judicial Pergamino, Pablo Santamarina, quien dispuso la creación de tres áreas específicas destinadas a mejorar la gestión, fortalecer el vínculo comunitario y profundizar la capacitación del personal para optimizar el servicio.

    Empatía

    La resolución general, rubricada el 18 de noviembre, responde a la voluntad institucional de avanzar en una reorganización integral del servicio de Defensa Pública. Santamarina recordó que la prioridad es garantizar una atención profesional, empática y personalizada, y que esa meta requiere estructura, planificación y mecanismos de evaluación permanentes.

    En ese sentido, la Defensoría Departamental estableció la conformación de tres áreas estratégicas que trabajarán coordinadamente con la conducción del organismo, integrarán agentes de distintas dependencias y se reunirán cada quince días para revisar avances, dificultades y correcciones necesarias.

    Mejoramiento de la Gestión

    María Teresa

    Esta área tendrá a su cargo la recolección, el análisis y la administración inteligente de los datos generados por el trabajo diario. El objetivo es aprovechar información clave para definir acciones, medir resultados y proponer nuevas formas de organización que optimicen el servicio.

    La integran los secretarios generales Pablo Acerbo, María Teresa Kelly y Nicolás Cura, con soporte técnico del Oficial Guillermo Octaviano. El área deberá detectar necesidades, evaluar desempeño y presentar informes técnicos que permitan tomar decisiones basadas en evidencia y no en intuiciones, como subrayó el Defensor General.

    Nicolás Cura.

    Vínculo con la comunidad

    Florencia Montanari.

    El segundo eje de la nueva estructura es el Área de Vinculación Institucional con la Comunidad. Su misión será fortalecer la articulación con organizaciones estatales y no estatales que trabajan con sectores vulnerables, y generar acciones coordinadas que permitan un impacto real en la vida de las personas asistidas.

    Sofía Nannini.

    Estará integrada por la Defensora Oficial Florencia Montanari, las trabajadoras sociales Laura D’Onofrio, Romina Couto y María José Requena, la psicóloga María de los Ángeles Villanueva y las agentes Ivana Nime y Sofía Nannini.

    Romina Couto.

    Área de Capacitación

    Estanislao Carricart.

    El tercer espacio creado se enfocará en promover la formación continua del personal, no sólo en contenidos jurídicos, sino también en herramientas de trato humano, dinámicas de oficina y estrategias de intervención. La capacitación deberá considerar las particularidades del Departamento Judicial Pergamino y articularse con colegios profesionales, universidades y organismos provinciales.

    Lucas Walter.

    El área estará integrada por el Defensor Estanislao Carricart, la Asesora de Incapaces Gabriela Masciotta y los abogados Lucas Walter, Leticia Klatt y María Silvina Mendi.

    Leticia Klatt.

    Funcionamiento y metas

    Cada una de las áreas deberá presentar dos informes anuales —antes del 10 de julio y del 10 de diciembre— con evaluaciones de lo trabajado, dificultades detectadas y propuestas de mejora. Los resultados deberán ser comunicados a la totalidad del personal, quienes utilizarán esos insumos para ajustar políticas internas y estrategias de intervención.

    Santamarina advirtió que la creación de áreas no garantiza, por sí sola, avances reales: dependerá del compromiso cotidiano, el seguimiento de resultados y la capacidad para corregir rumbos. La intención es apuntar a una Defensa Pública más profesional, humana y eficiente.

