martes 06 de enero de 2026
    • El Parador Municipal de Ramallo abre su colonia de verano para adultos mayores

    En Ramallo la colonia funcionará miércoles y viernes de 9:00 a 11:30, con actividades físicas, culturales y transporte para los participantes.

    6 de enero de 2026 - 10:33
    La propuesta comenzará el próximo miércoles y se extenderá durante enero, con jornadas los miércoles y viernes de 9:00 a 11:30 horas.

    El Norte

    El Municipio de Ramallo pondrá en marcha este miércoles una colonia de verano destinada a adultos mayores en el Parador Municipal. La iniciativa busca promover la recreación, el bienestar físico y mental, y la socialización de los participantes, quienes podrán disfrutar de actividades culturales, ejercicios adaptados y dinámicas de estimulación cognitiva durante todo enero.

    Actividades recreativas y espacios culturales para adultos mayores

    La colonia municipal ofrecerá una amplia variedad de propuestas diseñadas para fortalecer la salud integral de los participantes. Se incluyen circuitos de actividad física adaptada, juegos grupales, dinámicas de estimulación cognitiva y talleres culturales vinculados a música y expresión artística, fomentando la integración y el entretenimiento durante las jornadas.

    Transporte y accesibilidad garantizados

    Para facilitar la participación de todos los interesados, el municipio dispondrá de un servicio de transporte para quienes residan en otras localidades del partido. Esta medida busca garantizar que ningún adulto mayor quede fuera de la experiencia por cuestiones de traslado, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades dentro de la colonia.

    Presencia de autoridades y continuidad de la propuesta

    La apertura oficial contará con la presencia de la directora provincial de Adultos Mayores, Ailén Guzzo, junto a funcionarios municipales y referentes del área social. Tras el éxito esperado de la colonia de enero, se anunció que en febrero comenzará la colonia para niños y niñas, en el marco del programa provincial Escuelas Abiertas de Verano.

