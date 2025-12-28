Alcoholemia: por los graves resultados, duplicarán los operativos en Año Nuevo

Los resultados de los operativos de alcoholemia realizados durante la madrugada del 25 de diciembre encendieron una fuerte señal de alarma en el área de Tránsito del Municipio de Pergamino .

En el marco del operativo especial que se había dispuesto por las celebraciones navideñas, las autoridades municipales detectaron un número preocupante de conductores que circulaban luego de haber consumido alcohol , una conducta reiterada que representa un serio riesgo para la seguridad vial de los pergaminenses en general.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos estratégicos de la ciudad y dejaron al descubierto una situación que, lejos de ser aislada, vuelve a repetirse en cada fecha festiva. Pese a todas las campañas de concientización, los controles preventivos y reiterados llamados a la responsabilidad, muchos automovilistas continúan al frente de un volante subestimando los peligros de conducir alcoholizados, poniendo en riesgo no sólo su propia vida, sino también la de los peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía pública.

Ante este gravísimo escenario, el subsecretario de Inspección General y Tránsito de la Municipalidad, Marcos Turrini, expresó su profunda preocupación por los resultados obtenidos y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de conductas puede generar en la población. “Es realmente preocupante y peligroso; la gente no toma conciencia de la tragedia que pueden generar cuando consumen alcohol y luego conducen un vehículo; en cuestión de segundos, una mala decisión puede terminar en un accidente grave o fatal”, afirmó el funcionario.

Una conducta temeraria en Pergamino

Desde el área de Tránsito recordaron que el alcohol afecta directamente las capacidades psicofísicas necesarias para una conducción segura. Disminuye los reflejos, altera la percepción de las distancias y la velocidad, reduce el campo visual y genera una falsa sensación de seguridad que suele derivar en maniobras imprudentes. Incluso en niveles bajos, el consumo de alcohol incrementa notablemente todos los riesgos de protagonizar siniestros viales, especialmente durante la noche y la madrugada.

Las autoridades municipales consultadas por LA OPINION fueron enfáticas al remarcar que los controles de alcoholemia no tienen ningún fin recaudatorio, sino que están orientados exclusivamente a la prevención y al cuidado de la vida. “Cada control apunta a evitar una tragedia. No se trata de multar, sino de proteger a toda la comunidad”, señalaron desde esta dependencia, al tiempo que insistieron en todo momento sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

A partir de los preocupantes resultados registrados en Navidad, el Municipio anunció que durante los festejos de Año Nuevo se “duplicarán los controles de alcoholemia” en la ciudad. El operativo previsto para la madrugada del 1° de enero contará con mayor cantidad de puntos para control y un refuerzo significativo de personal, con el objetivo de desalentar las conductas imprudentes y reforzar el mensaje de “tolerancia cero” al alcohol al volante.

Con mucho cuidado

Desde Tránsito explicaron que las celebraciones de fin de año suelen combinar un aumento del consumo de alcohol con una mayor circulación vehicular, una mezcla que resulta altamente peligrosa si no se adoptan conductas responsables. Por ese motivo, recomendaron planificar los traslados con anticipación, designar un conductor responsable que no consuma alcohol, utilizar transporte público o recurrir a servicios alternativos.

En el Partido de Pergamino se encuentra plenamente vigente la Ley de Alcohol Cero al volante, una normativa que establece la prohibición absoluta de conducir cualquier tipo de vehículo con motor cuando se registre una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. La medida alcanza a automóviles, motocicletas, camionetas y todo rodado motorizado, sin excepciones, y tiene como principal objetivo prevenir siniestros viales y proteger la vida de conductores, peatones y terceros.

En este marco, se llevan adelante los controles de alcoholemia de manera permanente y sorpresiva en distintos puntos del Partido y zonas de acceso, especialmente durante fines de semana, feriados y eventos de alta concurrencia. Quienes infrinjan la normativa se exponen a sanciones severas, que incluyen multas económicas, retención del vehículo e inhabilitación para conducir; según lo establecido por la legislación vigente.

“No tomes riesgos”

Las autoridades insisten en la importancia de la responsabilidad individual y el compromiso colectivo para reducir la siniestralidad vial. “No tomes riesgos” no es solo un eslogan, sino un llamado a la conciencia: si vas a manejar, no tomes. Elegir un conductor designado, utilizar transporte público o servicios de traslado son alternativas simples que pueden evitar tragedias irreparables.

La Ley de Alcohol Cero busca consolidar una cultura vial más segura, basada en el respeto por las normas y el cuidado de la vida. Cumplirla es una obligación legal, pero también un acto de responsabilidad social.

Finalmente, las autoridades apelaron al compromiso colectivo de la comunidad para reducir los siniestros viales y evitar consecuencias irreversibles. “La seguridad vial es una responsabilidad de todos. Una decisión irresponsable puede marcar una vida para siempre”, concluyeron, al tiempo que confirmaron que los controles continuarán realizándose de manera sostenida y sorpresiva durante todo el verano